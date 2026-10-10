Manajer Liverpool saat ini tengah menghadapi krisis cedera yang parah di lini depan. Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Hugo Ekitike semuanya dipastikan absen bermain.

Menanggapi menipisnya lini serangnya, Iraola mengakui situasinya memang menantang. "Bahkan sebelum [cedera yang dialami Isak dan Gakpo], kami tidak memiliki Hugo Ekitike, penyerang tengah lain yang sangat bagus yang saya nantikan untuk bisa tersedia," jelasnya kepada para wartawan. "Kami tidak memiliki Hugo, kami tidak memiliki Alex."

Sang manajer juga mengakui bahwa Lewis Koumas kini menjadi satu-satunya penyerang murni yang ia miliki. Ia menambahkan: "Nomor sembilan murni, memang benar bahwa mungkin saat ini kami hanya punya Koumas, tetapi kami punya beberapa opsi lain."