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Federico Chiesa disiapkan untuk peran penyerang yang mengejutkan saat manajer Liverpool Andoni Iraola memberi petunjuk soal eksperimen taktik di tengah krisis cedera
Krisis cedera membuka peluang
Iraola mengungkapkan bahwa Chiesa bisa mendapatkan kesempatan tak terduga. Winger asal Italia itu kian dekat untuk kembali beraksi setelah pulih dari masalah otot. Chiesa belum tampil untuk klub musim ini karena masalah kebugaran yang terus mengganggunya. Namun, kekurangan mendadak dalam opsi lini serang memaksa manajernya untuk mempertimbangkan kembali susunan taktik.
Dengan beberapa penyerang tengah utama saat ini tidak tersedia untuk dipilih, Liverpool sangat membutuhkan solusi. Situasi ini bisa membuka jalan bagi Chiesa untuk akhirnya menunjukkan kemampuannya dalam peran sentral.
- Getty Images Sport
Iraola mempertimbangkan opsi lini serang
Manajer Liverpool saat ini tengah menghadapi krisis cedera yang parah di lini depan. Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Hugo Ekitike semuanya dipastikan absen bermain.
Menanggapi menipisnya lini serangnya, Iraola mengakui situasinya memang menantang. "Bahkan sebelum [cedera yang dialami Isak dan Gakpo], kami tidak memiliki Hugo Ekitike, penyerang tengah lain yang sangat bagus yang saya nantikan untuk bisa tersedia," jelasnya kepada para wartawan. "Kami tidak memiliki Hugo, kami tidak memiliki Alex."
Sang manajer juga mengakui bahwa Lewis Koumas kini menjadi satu-satunya penyerang murni yang ia miliki. Ia menambahkan: "Nomor sembilan murni, memang benar bahwa mungkin saat ini kami hanya punya Koumas, tetapi kami punya beberapa opsi lain."
Perkembangan latihan menjanjikan kepulangannya
Meski mengakui bahwa Chiesa kurang memiliki ketajaman pertandingan, Iraola mendapat dorongan dari usaha terbaru sang penyerang di lapangan latihan. Penyerang itu sebelumnya pernah beroperasi sebagai striker saat membela Juventus dan tim nasional Italia.
Menilai kondisi fisik sang winger, Iraola memberikan pembaruan yang optimistis dengan hati-hati. "Kami mungkin akan bisa mendapatkan kembali Fede Chiesa, tetapi dia belum bermain satu menit pun, dia sedang memulihkan diri dari cedera," kata sang manajer.
"Namun dia telah melakukan pekerjaan yang bagus selama jeda internasional, dia berlatih bersama kelompok kecil yang kami miliki. Kami punya beberapa winger yang pernah bermain di lini depan di tim lain."
- Getty
Duel besar Manchester City
Liverpool harus segera mematangkan strategi serangan mereka saat bersiap menghadapi laga besar Premier League. Skuad Iraola yang pincang akan menghadapi Manchester City pada hari Minggu. Para penggemar kini menunggu untuk melihat apakah Koumas dipercaya memimpin lini depan atau Chiesa dimainkan dalam peran sentral. Ujian berat menanti saat Liverpool berusaha mengamankan hasil krusial.
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