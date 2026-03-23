Federico Chiesa dipulangkan dari skuad Italia setelah Gennaro Gattuso menyatakan bahwa tidak ada gunanya bagi pemain sayap Liverpool itu untuk tetap bertahan demi babak play-off Piala Dunia

Untuk mempererat kekompakan tim selama periode tanpa pemusatan latihan resmi, staf pelatih membatalkan sesi taktik demi makan malam bersama para pemain di berbagai penjuru Eropa. "Tidak ada papan tulis atau spidol. Kami tidak pergi ke sana untuk membicarakan sepak bola atau taktik. Kami berada di sana untuk membangun kekompakan tim," katanya. "Saya benar-benar bekerja keras selama beberapa bulan ini dalam menghadapi kesulitan. Satu kejadian seharusnya tidak mengubah dinamika pertandingan. Itu tergantung pada bagaimana Anda bereaksi dan menghadapinya."

Selain itu, ia memindahkan pertandingan ke Bergamo untuk menghindari atmosfer yang tidak kondusif di San Siro, Milan. "Begitu ada umpan yang meleset, Anda langsung mendengar siulan. Sedangkan saat kami bermain di Bergamo, kami mendapat sorakan di babak pertama meski skor 0-0. Hal-hal seperti ini berputar-putar. Ketika saya melihat kami menang di cabang olahraga lain, itu memotivasi saya. Itu membuat saya merasa bangga. Saat ini, sejarah kami menunjukkan bahwa kami sedang mengalami kesulitan. Namun, kami memiliki peluang besar di sini untuk mencapai tujuan kami."