AFP
Diterjemahkan oleh
Federico Chiesa dipulangkan dari skuad Italia setelah Gennaro Gattuso menyatakan bahwa tidak ada gunanya bagi pemain sayap Liverpool itu untuk tetap bertahan demi babak play-off Piala Dunia
Gattuso menuntut konsentrasi penuh
Pelatih kepala Italia, Gattuso, sangat menyadari tekanan besar yang dihadapi timnya saat mereka berjuang keras untuk menghindari kegagalan lagi di babak kualifikasi. Menjelang pertandingan krusial, sang manajer menuntut konsentrasi penuh dari para pemainnya. "Tak dapat dipungkiri bahwa ada rasa gugup," akunya. "Hanya orang yang tak punya darah di pembuluh darahnya yang tak akan merasakannya. Namun, kita harus mampu menularkan banyak energi positif. Tidak ada alasan. Tidak ada gunanya memikirkan apakah kita bisa bermain lebih baik. Satu-satunya hal yang harus kita pikirkan adalah pertandingan Kamis nanti. Lupakan bahwa kita telah memenangkan empat Piala Dunia, dua Euro, dan satu gelar Olimpiade. Bagi kita, satu-satunya pertandingan adalah pertandingan Kamis nanti. Semua pemain yang hadir hari ini tahu apa yang kita perjuangkan dan betapa pentingnya hal itu."
Kebenaran di balik kepergian Chiesa
Berita paling mengejutkan dari kubu Italia adalah kepergian mendadak Chiesa, terutama karena bintang-bintang lain yang cedera tetap bertahan bersama tim untuk menjaga semangat. Manajer tersebut sangat jujur mengenai alasan mengapa sang pemain sayap, yang akhirnya kembali setelah menolak beberapa panggilan sebelumnya dari Gattuso, dipilih untuk kembali ke Merseyside. "Dia mengalami beberapa masalah [fisik] ringan dan kami memutuskan bahwa tidak ada gunanya baginya untuk tetap tinggal," jelasnya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai keputusan tersebut, ia mengungkapkan masalah yang lebih mendalam terkait kesiapan sang pemain: "Karena tidak semua pemain memiliki pola pikir yang sama. Ketika saya mendengar bahwa seseorang ragu-ragu, saat itulah saya tahu bahwa saya harus membuat pilihan. Kami memutuskan hal itu bersama-sama. Ia merasa tidak sanggup dan pulang ke rumah. Saya harus menerimanya."
Mempererat persatuan dan menghindari peluit
Untuk mempererat kekompakan tim selama periode tanpa pemusatan latihan resmi, staf pelatih membatalkan sesi taktik demi makan malam bersama para pemain di berbagai penjuru Eropa. "Tidak ada papan tulis atau spidol. Kami tidak pergi ke sana untuk membicarakan sepak bola atau taktik. Kami berada di sana untuk membangun kekompakan tim," katanya. "Saya benar-benar bekerja keras selama beberapa bulan ini dalam menghadapi kesulitan. Satu kejadian seharusnya tidak mengubah dinamika pertandingan. Itu tergantung pada bagaimana Anda bereaksi dan menghadapinya."
Selain itu, ia memindahkan pertandingan ke Bergamo untuk menghindari atmosfer yang tidak kondusif di San Siro, Milan. "Begitu ada umpan yang meleset, Anda langsung mendengar siulan. Sedangkan saat kami bermain di Bergamo, kami mendapat sorakan di babak pertama meski skor 0-0. Hal-hal seperti ini berputar-putar. Ketika saya melihat kami menang di cabang olahraga lain, itu memotivasi saya. Itu membuat saya merasa bangga. Saat ini, sejarah kami menunjukkan bahwa kami sedang mengalami kesulitan. Namun, kami memiliki peluang besar di sini untuk mencapai tujuan kami."
Masa-masa suram di Merseyside
Pengecualian Chiesa baru-baru ini dari skuad Italia untuk babak play-off Piala Dunia menandai kemunduran drastis dalam kariernya yang dulu begitu menjanjikan. Sejak penampilannya yang gemilang saat Italia meraih kemenangan gemilang di Euro 2020, sang pemain sayap mengalami kesulitan yang signifikan. Masa-masa sulitnya di Liverpool diwarnai oleh cedera beruntun dan minimnya waktu bermain. Selama musim 2025-26 saat ini, Chiesa hanya mengumpulkan 673 menit dari 32 penampilan di semua kompetisi, dengan hanya sekali menjadi starter di Liga Premier dan mencetak dua gol. Akibatnya, penurunan tajam dalam performa dan kebugarannya ini membuatnya tidak pernah membela Azzurri sejak Euro 2024, sehingga masa depannya di level internasional terlihat semakin suram.