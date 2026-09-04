Dengan jalurnya ke Liga Champions untuk sementara tertutup, fokus langsung Chiesa kini harus sepenuhnya beralih ke kompetisi domestik dan membuktikan nilainya di lapangan latihan. Liverpool memiliki jadwal pertandingan yang padat ke depan, yang berpuncak pada bentrokan Eropa bergengsi melawan raksasa Italia Inter pada 19 Januari. Jika sejarah terulang, peluang pada akhirnya bisa terbuka lagi di fase selanjutnya musim ini jika badai cedera datang, memberi penyerang Italia itu kesempatan untuk memaksakan dirinya kembali masuk ke persaingan.