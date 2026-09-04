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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Federico Chiesa dan Wataru Endo dicoret dari skuad Liga Champions Liverpool oleh Andoni Iraola

Liverpool
F. Chiesa
W. Endo
Champions League

Federico Chiesa dan Wataru Endo dicoret dari skuad Liverpool untuk fase liga Liga Champions. Winger Italia itu menghadapi pencoretan lain di kompetisi Eropa di bawah Andoni Iraola setelah mengalami situasi serupa musim lalu.

  • Gagal tampil di kompetisi Eropa

    Federico Chiesa mendapat pukulan besar setelah dicoret dari skuad Liverpool untuk fase liga Liga Champions yang akan datang. Manajer Andoni Iraola memilih untuk tidak memasukkan penyerang Italia itu bersama gelandang Jepang Wataru Endo saat merampungkan daftar pemain untuk kompetisi Eropa. Keputusan tersebut membuat sang winger kembali menghadapi periode yang membuat frustrasi di luar lapangan terkait kompetisi antarklub Eropa saat Liverpool bersiap menjalani jadwal Eropa yang berat.

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    Mimpi buruk yang terus menghantui sang winger

    Pencoretan ini menggaungkan frustrasi yang sudah akrab bagi Chiesa, yang juga tidak dimasukkan dalam daftar Liga Champions pada kampanye sebelumnya. Musim lalu, mantan pemain Juventus itu baru bisa kembali masuk ke skuat Eropa setelah kompatriotnya, Giovanni Leoni, mengalami cedera jangka panjang yang parah. Meski menjalani debutnya untuk Liverpool sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Champions di Italia pada September 2024 setelah kepindahan awal senilai £10 juta, menit bermain reguler di pentas kontinental masih terus luput darinya.

  • Keseimbangan skuad dan pilihan taktis

    Keputusan Iraola menyoroti ketatnya persaingan untuk memperebutkan tempat di ruang ganti Liverpool setelah periode perombakan skuad yang ekstensif. Dengan klub harus membagi fokus di berbagai ajang domestik dan internasional, pilihan sulit harus diambil terkait batas pendaftaran dan keseimbangan skuad. Sementara Endo juga tidak masuk bersama Chiesa, staf pelatih harus mengandalkan kedalaman skuad yang tersisa untuk melewati kerasnya turnamen klub elite Eropa.

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    Fokus pada tugas domestik di depan

    Dengan jalurnya ke Liga Champions untuk sementara tertutup, fokus langsung Chiesa kini harus sepenuhnya beralih ke kompetisi domestik dan membuktikan nilainya di lapangan latihan. Liverpool memiliki jadwal pertandingan yang padat ke depan, yang berpuncak pada bentrokan Eropa bergengsi melawan raksasa Italia Inter pada 19 Januari. Jika sejarah terulang, peluang pada akhirnya bisa terbuka lagi di fase selanjutnya musim ini jika badai cedera datang, memberi penyerang Italia itu kesempatan untuk memaksakan dirinya kembali masuk ke persaingan.

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