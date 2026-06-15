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Federico Chiesa 'bertekad' untuk tetap bertahan di Liverpool pasca kepergian Arne Slot, sambil berusaha membuktikan dirinya kepada Andoni Iraola
Keputusan untuk hengkang memicu perubahan haluan bagi Chiesa
Karier Chiesa di Anfield tampaknya akan berakhir lebih awal setelah musim 2025-26 yang sulit, di mana ia kesulitan menembus susunan pemain inti. Namun, kepergian Slot telah mengubah perspektif sang pemain sayap, menurut reporter TuttoJuve, Mirko Di Natale. Meskipun sebelumnya dikaitkan dengan kembalinya ke Italia, pemain berusia 28 tahun itu kini dikabarkan fokus untuk tetap bersama raksasa Liga Premier tersebut guna membuktikan kemampuannya kepada staf kepelatihan baru.
Penyerang asal Italia ini telah mengalami masa stagnasi, mengakhiri musim dengan hanya bermain selama 726 menit di semua kompetisi. Meskipun kurang ritme, Chiesa yakin bahwa awal baru di bawah Iraola dapat memberikan landasan yang ia butuhkan untuk akhirnya membuktikan ekspektasi tinggi yang menyertai kepindahannya dari Juventus. Kecuali klub secara aktif memasukkannya ke dalam daftar transfer, prioritasnya tetaplah sukses di Inggris.
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Tekad untuk membuat Iraola terkesan
Kedatangan Iraola menandai perubahan taktis yang signifikan bagi Liverpool, dan Chiesa dikabarkan sangat ingin membuktikan bahwa kemampuannya cocok dengan sistem permainan intensitas tinggi sang pelatih asal Spanyol. Pemain sayap ini "bertekad" untuk membalikkan keadaan di Merseyside, dengan memandang pramusim mendatang sebagai kesempatan krusial untuk memulai kembali dan merebut kembali tempatnya dalam rotasi utama. Sikap ini ia tunjukkan meskipun ada minat besar dari klub-klub Serie A yang terus memantau situasinya dengan cermat.
Dalam wawancara pasca-musim, sang pemain sayap merefleksikan kesulitan yang baru-baru ini dialaminya, namun tetap optimis menatap masa depan. "Saya akan mengikuti pemusatan latihan di AS, kemudian saya akan berbicara dengan klub dan manajer baru, Iraola, dan kita lihat saja nanti," kata Chiesa mengenai rencananya untuk musim panas ini. Pendekatan proaktif ini menunjukkan bahwa ia belum siap untuk menyerah pada mimpinya di Liga Premier.
Kabar tentang Juventus dan Como terus beredar
Meskipun fokus Chiesa saat ini tertuju pada kesuksesannya di Anfield, minat dari Italia tetap tinggi. Baik Juventus maupun Como disebut-sebut sebagai tujuan potensial jika situasinya di Merseyside tak kunjung membaik. Pemain sayap ini tak pernah menyembunyikan rasa sayangnya pada klub lamanya, dengan menegaskan bahwa ikatan antara dirinya dan Bianconeri tetap kuat meski cara kepergiannya pada 2024 cukup kontroversial.
"Saya ingin sekali kembali ke Juventus," aku Chiesa baru-baru ini. "Ada juga yang mengatakan bahwa saya meminta bayaran yang sangat tinggi, tetapi kenyataannya berbeda: saya tidak pernah ditawari perpanjangan kontrak. Kami bahkan tidak pernah membicarakannya. [Cristiano] Giuntoli dan Thiago Motta mengatakan kepada saya: 'Fede, kami tidak membutuhkanmu: carilah tim lain.' Saya beruntung; saya memulai lagi bersama salah satu dari lima klub terbaik di dunia, Liverpool. Namun, Juventus selalu ada di hati saya dan saya ingin kembali. Saya tidak pernah membicarakan soal uang dengan Juve dan tidak akan pernah melakukannya."
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Membuktikan kesiapan untuk klub dan negara
Selain masa depannya di klub, Chiesa juga bertekad untuk membungkam para kritikus terkait kondisi kebugarannya. Ia mendapat kecaman di Italia setelah absen dalam pertandingan play-off Piala Dunia yang krusial pada bulan Maret, namun ia dengan cepat membela dedikasinya terhadap tim nasional. "[Mantan pelatih kepala Gennaro] Gattuso sudah mengatakannya, dan saya berterima kasih kepadanya. Rino adalah pria yang luar biasa, langka di dunia sepak bola. Sayangnya, cedera bisa terjadi, dan saya tiba di Coverciano dengan beberapa masalah fisik. Bahkan, saya dipulangkan setelah berkonsultasi dengan dokter dan absen selama satu setengah minggu bersama Liverpool," jelasnya.
Ia melanjutkan: "Saya mengerti bahwa orang-orang mungkin memikirkan hal lain pada saat seperti ini, tetapi saya juga pernah meraih kemenangan bersama tim nasional! Beberapa orang terkadang lupa akan hal itu... Satu-satunya rasa sakit adalah melihat Italia tersingkir dari Piala Dunia. Saya sangat terikat dengan seragam biru itu, dan saya menderita." Saat ia bersiap untuk pramusim bersama Liverpool, Chiesa tahu bahwa menjaga kebugarannya adalah rintangan utama antara dirinya dan posisi starter reguler di tim baru asuhan Iraola.