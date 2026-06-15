Federico Chiesa 'bertekad' untuk tetap bertahan di Liverpool pasca kepergian Arne Slot, sambil berusaha membuktikan dirinya kepada Andoni Iraola

Selain masa depannya di klub, Chiesa juga bertekad untuk membungkam para kritikus terkait kondisi kebugarannya. Ia mendapat kecaman di Italia setelah absen dalam pertandingan play-off Piala Dunia yang krusial pada bulan Maret, namun ia dengan cepat membela dedikasinya terhadap tim nasional. "[Mantan pelatih kepala Gennaro] Gattuso sudah mengatakannya, dan saya berterima kasih kepadanya. Rino adalah pria yang luar biasa, langka di dunia sepak bola. Sayangnya, cedera bisa terjadi, dan saya tiba di Coverciano dengan beberapa masalah fisik. Bahkan, saya dipulangkan setelah berkonsultasi dengan dokter dan absen selama satu setengah minggu bersama Liverpool," jelasnya.

Ia melanjutkan: "Saya mengerti bahwa orang-orang mungkin memikirkan hal lain pada saat seperti ini, tetapi saya juga pernah meraih kemenangan bersama tim nasional! Beberapa orang terkadang lupa akan hal itu... Satu-satunya rasa sakit adalah melihat Italia tersingkir dari Piala Dunia. Saya sangat terikat dengan seragam biru itu, dan saya menderita." Saat ia bersiap untuk pramusim bersama Liverpool, Chiesa tahu bahwa menjaga kebugarannya adalah rintangan utama antara dirinya dan posisi starter reguler di tim baru asuhan Iraola.