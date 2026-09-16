Getty Images Sport
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Federasi Sepakbola Arab Saudi jatuhkan sanksi berat kepada Al-Taawoun usai nyanyian memalukan yang menargetkan mendiang Diogo Jota
Federasi jatuhkan larangan penggunaan stadion
Badan pengelola setempat menjatuhkan denda 100.000 riyal (£20.000/€23.000) disertai perintah untuk memainkan dua laga kandang berikutnya secara tertutup. Tindakan disipliner tegas itu menyusul ejekan memalukan dari pendukung tuan rumah saat menang telak 6-0. Nyanyian ofensif tersebut sengaja ditujukan kepada gelandang tim tamu Ruben Neves, yang merupakan sahabat dekat mendiang penyerang Portugal itu.
- Getty Images Sport
Para bintang mengecam perilaku menjijikkan
Adegan mengejutkan itu memicu kemarahan luas di kalangan figur-figur ternama di kasta teratas Arab Saudi. Ikon Al-Nassr Cristiano Ronaldo secara terbuka menuntut intervensi tanpa kompromi dari otoritas sepakbola, dengan menyatakan: "Liga harus mengambil tindakan dan menghukum perilaku suporter seperti ini. Ini bukan lagi sepakbola, dan batasan harus ditetapkan. Orang-orang yang berperilaku seperti ini seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke stadion lagi."
Neves, yang menjadi salah satu pemikul jenazah di pemakaman rekan senegaranya itu, tidak bisa menyembunyikan kepedihannya setelah peluit akhir, seraya menambahkan: "Saya berharap orang-orang ini, setelah apa yang mereka lakukan, tidak pergi untuk berdoa."
Dipermalukan memicu perombakan manajemen
Pembantaian enam gol itu tidak sekadar merusak reputasi klub, tetapi juga memicu pemecatan seketika pelatih kepala Zarko Lazetic. Petinggi klub bergerak cepat dengan menunjuk mantan pemain Jihad Al-Hussain dalam upaya menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Terpuruk di peringkat ke-17 dengan raihan minim tiga poin dari tujuh pertandingan pertama mereka, tim itu kini menghadapi krisis ganda di sektor olahraga, dengan tribune kosong menanti laga kandang berikutnya melawan Al-Rayyan dan Al-Qadsiah.
- Anadolu Agency
Jadwal kontinental menawarkan jeda sejenak
Setelah mengamankan finis di posisi keenam yang cukup terhormat musim lalu, tim ini harus segera mengesampingkan gejolak domestik mereka saat memulai kampanye AFC Champions League Two melawan klub Oman Al-Nahda pada Rabu. Setelah jeda internasional, pasukan Al-Hussain akan menghadapi lawatan sulit ke markas Al-Shabab pada 11 Oktober sebelum menggelar bentrok tertutup melawan Al-Rayyan tiga hari kemudian. Rangkaian jadwal yang berat itu akan menjadi ujian karakter yang serius saat mereka berjuang menjauh dari ancaman degradasi di awal musim.
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