Adegan mengejutkan itu memicu kemarahan luas di kalangan figur-figur ternama di kasta teratas Arab Saudi. Ikon Al-Nassr Cristiano Ronaldo secara terbuka menuntut intervensi tanpa kompromi dari otoritas sepakbola, dengan menyatakan: "Liga harus mengambil tindakan dan menghukum perilaku suporter seperti ini. Ini bukan lagi sepakbola, dan batasan harus ditetapkan. Orang-orang yang berperilaku seperti ini seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke stadion lagi."

Neves, yang menjadi salah satu pemikul jenazah di pemakaman rekan senegaranya itu, tidak bisa menyembunyikan kepedihannya setelah peluit akhir, seraya menambahkan: "Saya berharap orang-orang ini, setelah apa yang mereka lakukan, tidak pergi untuk berdoa."