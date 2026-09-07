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Federasi Sepak Bola Belgia menuntut jawaban FIFA atas kontroversi Piala Dunia Folarin Balogun dan menarik dukungan untuk Gianni Infantino
Belgia menuntut jawaban dari FIFA
Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) telah menuntut jawaban resmi dari FIFA terkait keputusan kontroversial untuk mencabut skorsing Balogun selama Piala Dunia. Penyerang Amerika Serikat itu diizinkan tampil dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, meski menerima kartu merah langsung pada laga sebelumnya.
FIFA memilih menangguhkan larangan bermain satu pertandingannya selama setahun, sehingga sang penyerang diizinkan menjadi starter dalam laga fase gugur tersebut. Meski Belgia pada akhirnya mengamankan kemenangan 4-1 untuk menyingkirkan salah satu tuan rumah, keputusan yang tidak lazim itu memicu kritik luas dari badan sepak bola Eropa UEFA dan RBFA. Keputusan tersebut telah memicu gejolak signifikan di balik layar. Belgia secara resmi telah meminta FIFA untuk memberikan "penjelasan yang jelas atas keputusan yang diambil dan rincian tentang bagaimana situasi seperti ini akan ditangani di masa depan".
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Transparansi dan proses yang jelas
Presiden RBFA Pascale van Damme melontarkan kritik keras terhadap penanganan situasi ini, dengan menyampaikan frustrasinya atas minimnya komunikasi dari badan pengatur sepak bola dunia. Federasi itu tetap bertekad untuk mendorong kejelasan yang lebih besar.
"Dua bulan setelah peristiwa itu, pertanyaan kami masih belum terjawab," kata Van Damme, seperti dikutip BBC. "Mengingat pentingnya transparansi dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat, kami meminta penjelasan yang diperlukan dan, pada saat yang sama, ingin mengeksplorasi di mana perbaikan terhadap proses saat ini memungkinkan, agar kasus serupa dapat ditangani secara jelas, konsisten, dan efisien pada masa depan."
Presiden RBFA itu juga menyoroti perlunya tata kelola yang kuat di seluruh sepak bola. Ia menambahkan: "Bersama Uefa, konfederasi lain, dan asosiasi nasional, kami tetap berkomitmen pada transparansi dalam pengambilan keputusan, tata kelola yang kuat, dan proses yang jelas. Kami tetap terbuka untuk kerja sama yang konstruktif, demi kepentingan kepercayaan, integritas, dan masa depan sepak bola."
Kontroversi bersejarah di Piala Dunia
Keputusan untuk membatalkan skorsing Balogun menjadi momen yang sangat langka dalam sejarah turnamen. Kartu merahnya adalah kartu merah ke-189 yang dikeluarkan di Piala Dunia, tetapi ia hanya menjadi pemain kedua sepanjang sejarah, setelah Garrincha dari Brasil pada 1962, yang terhindar dari menjalani larangan bermain berikutnya. Tidak ada skorsing lain yang dicabut selama turnamen tersebut.
Kontroversi semakin memanas ketika terungkap bahwa Presiden AS Donald Trump dan pejabat Gedung Putih secara langsung melobi FIFA terkait hukuman untuk penyerang tersebut. Terlepas dari kemarahan publik, FIFA hanya mengutip pasal 27 dari kode disiplin mereka, yang memungkinkan badan sepak bola itu menangguhkan sebagian atau sepenuhnya pelaksanaan sebuah sanksi disipliner.
Balogun, yang telah mencetak tiga gol di turnamen itu sebelum insiden tersebut, menjadi starter melawan Belgia tetapi tidak mampu mencegah timnya tersingkir. Belgia melaju ke perempat final, di mana mereka akhirnya kalah dari Spanyol.
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Infantino menghadapi oposisi yang kian besar
Dampak dari insiden ini diperkirakan akan terus berlanjut, dengan RBFA secara resmi meminta agar isu tersebut dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan FIFA berikutnya pada 15 Oktober. Selain itu, kontroversi ini juga berdampak langsung pada pemilihan presiden FIFA yang akan datang.
Infantino baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan mencalonkan diri kembali pada Maret, setelah menjabat sebagai presiden sejak 2016. Namun, Belgia secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendukung pencalonannya untuk masa jabatan baru, dengan menyebut penanganan kasus Balogun sebagai alasan utama penolakan mereka.
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