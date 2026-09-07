Presiden RBFA Pascale van Damme melontarkan kritik keras terhadap penanganan situasi ini, dengan menyampaikan frustrasinya atas minimnya komunikasi dari badan pengatur sepak bola dunia. Federasi itu tetap bertekad untuk mendorong kejelasan yang lebih besar.

"Dua bulan setelah peristiwa itu, pertanyaan kami masih belum terjawab," kata Van Damme, seperti dikutip BBC. "Mengingat pentingnya transparansi dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat, kami meminta penjelasan yang diperlukan dan, pada saat yang sama, ingin mengeksplorasi di mana perbaikan terhadap proses saat ini memungkinkan, agar kasus serupa dapat ditangani secara jelas, konsisten, dan efisien pada masa depan."

Presiden RBFA itu juga menyoroti perlunya tata kelola yang kuat di seluruh sepak bola. Ia menambahkan: "Bersama Uefa, konfederasi lain, dan asosiasi nasional, kami tetap berkomitmen pada transparansi dalam pengambilan keputusan, tata kelola yang kuat, dan proses yang jelas. Kami tetap terbuka untuk kerja sama yang konstruktif, demi kepentingan kepercayaan, integritas, dan masa depan sepak bola."