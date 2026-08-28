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Diterjemahkan oleh

Federasi Sepak Bola Arab Saudi: Kejatuhan Kampanye Prancis dan Selamat Datang Gaya Baru yang Tak Kenal Ampun!

FEATURES
Al Ittihad
Saudi Pro League
K. Benzema
M. Diaby
N. Kante
Arab Saudi
Prancis

Al-Ameed dalam balutan baru

Al-Ittihad tampaknya tengah menutup salah satu periode paling menarik dalam sejarah modernnya, setelah tanda-tanda "kampanye Prancis" yang dipimpin oleh Karim Benzema mulai memudar secara bertahap, dan sebagai gantinya muncul proyek yang benar-benar berbeda yang bertumpu pada kekuatan kolektif dan disiplin taktis, jauh dari gagasan membangun tim di sekitar nama-nama besar dunia.

Kisah ini bermula ketika Benzema tiba di Al-Ittihad, dan kehadirannya tidak diperlakukan semata-mata sebagai transfer seorang bintang, melainkan menjadi bagian dari proyek yang lebih besar yang bertujuan menata ulang tim serta mendatangkan sejumlah nama yang membawa nuansa Prancis secara jelas. 

Laurent Blanc menangani kepemimpinan teknis, sementara Moussa Diaby dan Houssem Aouar bergabung, ditambah kehadiran N'Golo Kante, hingga terbentuklah sebuah tim yang sangat bergantung pada mazhab Prancis, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Rekrutmen tidak berhenti sampai di situ, sebab Al-Ittihad juga memperkuat skuadnya dengan pemain Belanda Steven Bergwijn dan pemain Portugal Danilo Pereira, salah satu nama yang dikenal di level Paris Saint-Germain, sehingga "Sang Kapten" berubah menjadi tim yang memiliki perpaduan antara bintang dan pengalaman Eropa, hal yang membantunya memulihkan statusnya dan kembali ke podium juara.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kampanye Prancis dimulai dengan sukses, lalu berjatuhan satu demi satu

    Al Ittihad benar-benar berhasil memetik buah dari proyek tersebut, tim tampil lebih kuat dan kompetitif, serta mampu meraih gelar Liga Roshn dan Piala Raja dan kembali ke puncak, setelah memiliki skuad yang penuh dengan nama-nama yang mampu menentukan pertandingan serta pengalaman yang menjadikan tim mampu bersaing di lebih dari satu ajang.

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    Namun dengan dimulainya era manajemen baru pada Juli 2025, keadaan berubah secara nyata, dan level tim mulai menurun, kemudian dimulailah sebuah fase yang bisa digambarkan sebagai pembentukan ulang Al Ittihad, tetapi di sepanjang jalannya membawa kepergian sejumlah besar nama yang sebelumnya menjadi tulang punggung proyek terdahulu.

    Awalnya diawali dengan kepergian Laurent Blanc, kemudian Karim Benzema dan N'Golo Kanté menjauh, disusul Fabinho, sebelum akhirnya baru-baru ini giliran Moussa Diaby yang hengkang ke Bayer Leverkusen, sehingga daftar elemen "kampanye Prancis" menyusut drastis, dan kini yang tersisa hanyalah Houssem Aouar dan Steven Bergwijn.

    Gambaran di sini bukan sekadar perubahan nama-nama pemain, melainkan sebuah transformasi menyeluruh dalam filosofi membangun tim; Al Ittihad tidak lagi bergerak dengan cara yang sama seperti yang diandalkannya ketika proyeknya dibangun di atas perekrutan bintang-bintang dan pembentukan sekumpulan nama berbobot dunia.

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    Di sisi lain, Al-Ittihad kini tampil dengan identitas teknis yang lebih tegas di bawah kepemimpinan pelatih muda Jens Wiesing, yang tampaknya ingin membangun tim yang mengandalkan sistem sebelum individu, serta komitmen kolektif sebelum nama-nama besar.

    Pelatih asal Jerman itu tampak bukan tipe yang memberikan keistimewaan kepada pemain mana pun karena namanya, melainkan berfokus pada pelaksanaan peran, disiplin, dan pergerakan dalam satu sistem tunggal. Hal ini tercermin dalam sesi taktiknya dan keputusan-keputusannya yang tegas, di mana kepentingan kelompok menjadi prioritas utama.

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    Filosofi ini mungkin berbeda secara mendasar dari Al-Ittihad yang dikenal para suporter pada era "kampanye Prancis", namun pada saat yang sama ia mengandung logika olahraga yang jelas; sebab tim tidak hanya membutuhkan nama-nama besar, melainkan pemain-pemain yang mampu berkomitmen pada gagasan yang sama sepanjang 90 menit, terutama di liga yang menuntut konsistensi serta kekuatan fisik dan taktis.

    Yang menarik, Wiesing tampak siap memberikan kompromi demi memantapkan metodenya, meski harus membayarnya dengan melepas nama-nama yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu bintang terpenting tim. 

    Hal ini memberikan proyeknya karakter yang jelas sejak awal, tetapi pada saat yang sama menempatkannya di bawah tekanan besar, karena para suporter tidak akan menilai hasil dengan standar yang berbeda betapapun bagusnya gagasan tersebut.

    Bersama Wiesing, Al-Ittihad berhasil meraih kemenangan gemilang atas Al-Jazira dari Uni Emirat Arab dengan skor 4-1 di babak play-off Liga Champions Asia Elite, bermain imbang 1-1 pada laga pertama di Liga Roshn menghadapi Al-Khaleej, kemudian menang 1-0 atas Al-Qadsiah dan 3-2 atas Al-Hazm, ditambah keunggulan 3-0 atas Al-Najma di Piala Raja. 

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Apakah pemikiran baru akan berhasil setelah runtuhnya proyek bintang?

    Al-Ittihad kini berada di persimpangan jalan yang sesungguhnya; entah manajemen berhasil mengubah perubahan besar ini menjadi awal dari sebuah proyek yang lebih stabil dan berkelanjutan, atau proses melepas nama-nama sebelumnya berubah menjadi sekadar kekosongan yang sulit ditutupi.

    Keberhasilan kali ini tidak akan diukur dari jumlah bintang yang ada dalam skuad, melainkan dari kemampuan Vicing dan manajemen untuk membangun tim yang tahu apa yang diinginkannya, memiliki identitas yang jelas, dan mampu bersaing tanpa bergantung sepenuhnya pada kilau satu atau dua pemain.

    Hingga saat ini, gambarannya seolah "kampanye Prancis" hampir berakhir, dan era baru telah dimulai di dalam tubuh Al-Ittihad dengan judul kedisiplinan, ketegasan, dan permainan kolektif. Namun, pertanyaan sesungguhnya bukanlah: apakah kampanye Prancis telah berakhir? Melainkan: apakah pemikiran baru ini mampu menciptakan Al-Ittihad yang lebih kuat daripada Al-Ittihad para bintang?

    Ujiannya akan berlangsung di lapangan, dan hanya di sanalah akan ditentukan apakah Al-Ittihad telah kehilangan sebuah proyek yang sukses, atau justru akhirnya mulai membangun tim yang mampu bertahan selama bertahun-tahun tanpa perlu menciptakan ulang dirinya di setiap periode transfer.

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