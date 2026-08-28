Al-Ittihad tampaknya tengah menutup salah satu periode paling menarik dalam sejarah modernnya, setelah tanda-tanda "kampanye Prancis" yang dipimpin oleh Karim Benzema mulai memudar secara bertahap, dan sebagai gantinya muncul proyek yang benar-benar berbeda yang bertumpu pada kekuatan kolektif dan disiplin taktis, jauh dari gagasan membangun tim di sekitar nama-nama besar dunia.

Kisah ini bermula ketika Benzema tiba di Al-Ittihad, dan kehadirannya tidak diperlakukan semata-mata sebagai transfer seorang bintang, melainkan menjadi bagian dari proyek yang lebih besar yang bertujuan menata ulang tim serta mendatangkan sejumlah nama yang membawa nuansa Prancis secara jelas.

Laurent Blanc menangani kepemimpinan teknis, sementara Moussa Diaby dan Houssem Aouar bergabung, ditambah kehadiran N'Golo Kante, hingga terbentuklah sebuah tim yang sangat bergantung pada mazhab Prancis, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Rekrutmen tidak berhenti sampai di situ, sebab Al-Ittihad juga memperkuat skuadnya dengan pemain Belanda Steven Bergwijn dan pemain Portugal Danilo Pereira, salah satu nama yang dikenal di level Paris Saint-Germain, sehingga "Sang Kapten" berubah menjadi tim yang memiliki perpaduan antara bintang dan pengalaman Eropa, hal yang membantunya memulihkan statusnya dan kembali ke podium juara.