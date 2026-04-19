FCB merayakan gelar Bundesliga ke-35 tanpa trofi juara: Bayern kembali menjadi sorotan

Sebagai penjelasan bagi semua yang bukan penggemar FCB atau yang ingatannya sudah tidak begitu baik lagi akibat kelebihan rangsangan yang disebabkan oleh AI (kami mengerti kalian!): Selama perayaan resmi gelar juara musim lalu pada 10 Mei 2025, Pelatih Vincent Kompany tiba-tiba meletakkan seekor burung kakadu porselen putih di atas podium untuk menghibur para pemainnya.

Ternyata, Bayern telah membawa burung itu dari restoran mewah Käfer pada minggu sebelumnya. Di sana, para pemain Munich hampir saja menjadi juara saat skor 2-2 antara Bayer Leverkusen dan SC Freiburg, dan mereka merayakan pencapaian tersebut bersama-sama di restoran. Seseorang membawa burung itu, dan burung yang diculik itu pun menjadi jimat bagi Bayern. Pemilik Käfer, Michael Käfer, menghadiahkan benda seharga sekitar 1.000 euro itu kepada tim, bahkan benda itu turut dibawa ke Piala Dunia Klub.

Di sana, benda itu harus tetap berada di dalam koper, namun kini kakadu itu kembali tampil memukau. Jika tergantung pada Bayern, tentu saja ini bukan penampilan terakhirnya musim ini.