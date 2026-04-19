Para pemain Bayern awalnya hanya bersorak dengan sangat terkendali setelah peluit akhir dibunyikan; seolah-olah gelar juara Bundesliga ke-35 itu tidak begitu penting bagi mereka, mengingat masih ada beberapa pertandingan penentu gelar yang akan digelar musim ini.
FCB merayakan gelar Bundesliga ke-35 tanpa trofi juara: Bayern kembali menjadi sorotan
Namun, kemudian kaos juara diserahkan kepada tim dan tim di balik tim—dan saat itu beberapa orang pun tak bisa menahan senyum. Di atas kaos putih itu tergambar seekor burung kakadu yang mengenakan seragam klasik Bayern—bagi para penggemar seragam merah-putih: kaos itu memang berwarna merah dengan garis-garis putih di lengan. Hanya burung kakadu yang mengenakan seragam dengan piala juara, tak ada yang lain. Tidak ada angka 35, tidak ada Juara Jerman, tidak ada Forever Number 1, tidak ada penjelasan.
Mengapa juga, lelucon internal ini pasti dipahami oleh semua Bayern dan para penggemarnya yang masih ingat dari hari ini hingga Mei lalu. Pada akhirnya, Kakadu itu sendiri pun kembali, Leon Goretzka memamerkan hewan porselen tersebut, yang sejak perayaan juara pertama bersama Vincent Kompany telah menjadi bagian dari koleksi juara berulang kali Jerman.
FCB: Juara tanpa piala, tapi dengan trofi istimewa
Sebagai penjelasan bagi semua yang bukan penggemar FCB atau yang ingatannya sudah tidak begitu baik lagi akibat kelebihan rangsangan yang disebabkan oleh AI (kami mengerti kalian!): Selama perayaan resmi gelar juara musim lalu pada 10 Mei 2025, Pelatih Vincent Kompany tiba-tiba meletakkan seekor burung kakadu porselen putih di atas podium untuk menghibur para pemainnya.
Ternyata, Bayern telah membawa burung itu dari restoran mewah Käfer pada minggu sebelumnya. Di sana, para pemain Munich hampir saja menjadi juara saat skor 2-2 antara Bayer Leverkusen dan SC Freiburg, dan mereka merayakan pencapaian tersebut bersama-sama di restoran. Seseorang membawa burung itu, dan burung yang diculik itu pun menjadi jimat bagi Bayern. Pemilik Käfer, Michael Käfer, menghadiahkan benda seharga sekitar 1.000 euro itu kepada tim, bahkan benda itu turut dibawa ke Piala Dunia Klub.
Di sana, benda itu harus tetap berada di dalam koper, namun kini kakadu itu kembali tampil memukau. Jika tergantung pada Bayern, tentu saja ini bukan penampilan terakhirnya musim ini.