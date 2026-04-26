FCB mengumumkan hasil pemeriksaan medis: Pemain serba bisa Bayern München absen dalam laga leg pertama Liga Champions melawan PSG karena cedera

Karena Guerreiro bukanlah pemain inti, absennya dia tidak terlalu berdampak besar bagi Bayern. Namun, jika dia cepat pulih, dia bisa memainkan peran penting sebagai pemain rotasi di akhir musim. Di Bundesliga, Guerreiro baru-baru ini empat kali berturut-turut masuk dalam susunan pemain inti dan kemungkinan besar juga akan sering diturunkan sebagai starter di tiga pertandingan liga yang tersisa. Namun, pemain berusia 32 tahun ini tidak diturunkan dalam dua pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid.

Guerreiro pindah dari Borussia Dortmund ke Munich pada 2023. Kontraknya di Bayern yang akan berakhir pada akhir musim tidak akan diperpanjang, seperti yang telah diumumkan oleh juara Bundesliga tersebut pada akhir Maret. Dengan demikian, Guerreiro akan meninggalkan FCB pada musim panas ini tanpa biaya transfer; ke mana pemain yang telah 65 kali membela tim nasional Portugal ini akan berlabuh masih belum jelas. Ada spekulasi mengenai kepindahannya ke Juventus Turin atau Benfica.

Pada musim ini, Guerreiro sering duduk di bangku cadangan selama 90 menit, namun tetap sering diturunkan. Secara keseluruhan, pada musim 2025/26 ia telah mencatatkan 27 penampilan, di mana ia mencetak enam gol dan tiga assist.