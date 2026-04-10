"Saya yakin sangat mungkin kita akan melihat Edin Dzeko kembali bermain musim ini," kata pria berusia 43 tahun itu menjelang pertandingan puncak pada Minggu (pukul 13.30) di kandang SV Elversberg: "Edin sangat optimis, dan kami pun demikian, tanpa harus terburu-buru menentukan batas waktu."
FC Schalke 04 bernapas lega: Kembalinya Edin Dzeo yang cepat membuat misi promosi ke Bundesliga "sangat realistis"
Dzeko mengalami cedera bahu pada akhir Maret saat Bosnia-Herzegovina menang atas Italia dalam babak play-off Piala Dunia; sebelumnya, Schalke belum memberikan kepastian mengenai lamanya masa pemulihannya. Penyerang tersebut sendiri, sebelum kemenangan 1-0 terbaru atas Karlsruher SC, tidak menutup kemungkinan untuk kembali bermain sebelum akhir musim.
Schalke 04 menjelang laga besar melawan SV Elversberg
Namun, saat bertandang ke Elversberg yang berada di peringkat ketiga klasemen, selain Dzeko, rekan senegaranya Nikola Katic yang juga cedera serta kapten Kenan Karaman—yang menerima kartu kuning kelimanya saat melawan KSC—juga akan absen. "Meskipun ada beberapa pemain yang absen, kami masih memiliki dua atau tiga opsi yang sangat bagus," kata Muslic: "Hal itu telah membuat kami sangat kuat dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, karena kami mampu mengatasi banyak sekali absennya pemain."
Muslic memuji lawan dengan sangat tinggi menjelang "pertandingan seru" ini. Timnya akan menghadapi "tim yang benar-benar hebat," kata pelatih Schalke itu: "Apa yang dilakukan Elversberg musim ini sungguh luar biasa."