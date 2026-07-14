FC Bayern tak berdaya dalam negosiasi transfer: Akankah Manchester City membayar 100 juta euro untuk seorang bintang muda Piala Dunia?

Karena adanya peminat ternama lainnya — tampaknya rival sekota City, Manchester United, serta FC Arsenal juga telah mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut — Lille berharap akan terjadi persaingan penawaran agar nilai transfer sang bintang muda yang sangat diminati ini dapat terus dinaikkan. FC Bayern München juga sempat dianggap tertarik, namun menurut kabar yang beredar, mereka kini telah mundur dari persaingan tersebut.

Dibandingkan dengan pesaingnya, ManCity ingin langsung memasukkan gelandang andalan ini ke dalam tim utama dan—bertentangan dengan permintaan aneh dari presiden klub Olivier Letang—tidak akan meminjamkannya kembali ke Lille terlebih dahulu. Belum jelas apakah transfer ini pada akhirnya akan gagal karena hal tersebut.

Selain itu, ManCity telah merekrut pemain tengah kelas atas, Elliot Anderson, pada jendela transfer saat ini. Untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, yang saat ini membela Inggris di Piala Dunia, dilaporkan telah mengalir dana antara 140 hingga 150 juta euro ke Nottingham.