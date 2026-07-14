Sebagaimana dilaporkan oleh The Athletic, juara Liga Inggris sepuluh kali itu bertekad untuk melakukan segala cara guna merekrut pemain berbakat berusia 18 tahun dari OSC Lille tersebut.
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FC Bayern tak berdaya dalam negosiasi transfer: Akankah Manchester City membayar 100 juta euro untuk seorang bintang muda Piala Dunia?
Klub dari Ligue 1 Prancis tersebut tampaknya juga tidak keberatan melepas gelandang tersebut pada jendela transfer musim panas ini, asalkan klub yang ingin merekrutnya bersedia membayar biaya transfer yang sesuai.
Terkait hal tersebut, beredar kabar bahwa Lille ingin mengantongi 100 juta euro sebagai imbalan atas jasa Bouaddis. Belum diketahui apakah Skyblues benar-benar bersedia membayar jumlah sebesar itu.
- Getty Images Sport
Manchester City telah mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk Elliot Anderson
Karena adanya peminat ternama lainnya — tampaknya rival sekota City, Manchester United, serta FC Arsenal juga telah mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut — Lille berharap akan terjadi persaingan penawaran agar nilai transfer sang bintang muda yang sangat diminati ini dapat terus dinaikkan. FC Bayern München juga sempat dianggap tertarik, namun menurut kabar yang beredar, mereka kini telah mundur dari persaingan tersebut.
Dibandingkan dengan pesaingnya, ManCity ingin langsung memasukkan gelandang andalan ini ke dalam tim utama dan—bertentangan dengan permintaan aneh dari presiden klub Olivier Letang—tidak akan meminjamkannya kembali ke Lille terlebih dahulu. Belum jelas apakah transfer ini pada akhirnya akan gagal karena hal tersebut.
Selain itu, ManCity telah merekrut pemain tengah kelas atas, Elliot Anderson, pada jendela transfer saat ini. Untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, yang saat ini membela Inggris di Piala Dunia, dilaporkan telah mengalir dana antara 140 hingga 150 juta euro ke Nottingham.
- Getty Images Sport
Ayyoub Bouaddi adalah pemain inti timnas Maroko di Piala Dunia
Bouaddi telah bermain untuk Lille sejak 2021, berhasil menembus tim senior pada 2023, dan di sana—pada usia yang baru 18 tahun—ia telah mencatatkan hampir 100 penampilan resmi. Pada musim lalu, ia tampil dalam 42 pertandingan.
Bagi tim nasional Maroko pun, remaja ini hampir tak tergantikan sejak debutnya pada Mei 2026. Di Piala Dunia, ia masuk dalam susunan pemain inti dalam lima dari enam pertandingan hingga tersingkir di perempat final melawan Prancis; ia hanya diistirahatkan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Haiti.
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