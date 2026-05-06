FC Bayern "sangat mengecewakan" dan "melemah": Media internasional melontarkan kritik tajam terhadap FCB dan menyebutnya sebagai "drama handball"

L’Équipe: "Sejarah sepak bola Prancis sering kali ditulis di Munich, dan lapangan Allianz Arena tetap menjadi sumber kebahagiaan tak terhingga bagi PSG. Sejak kemenangan sensasionalnya atas Inter Milan pada 31 Mei, klub ibu kota ini terikat erat dengan markas besar Bayern, dan pada Rabu malam mereka kembali menorehkan prestasi dengan meraih hasil imbang yang pantas atas Bayern Munich dalam leg kedua semifinal Liga Champions."

Le Figaro: "Paris Saint-Germain lolos ke final! Dalam pertandingan yang sangat menegangkan, para pemain Paris, yang berjuang dengan heroik di lini pertahanan, harus melalui banyak penderitaan. Bintang kedua belum pernah sedekat ini."

Marca: "Luis Enrique kembali menjadikan Munich sebagai tanah suci bagi PSG. Gol awal Dembélé memperlebar keunggulan dari leg pertama - gol Harry Kane di masa tambahan waktu datang terlambat bagi Bayern. Tim Paris mempertahankan gelar mereka melawan Arsenal asuhan Arteta."

AS: "PSG adalah Bestia Negra!"

Mundo Deportivo: "PSG asuhan Luis Enrique akan menghadapi Arsenal asuhan Mikel Arteta di final Liga Champions pada 30 Mei. Di Puskas Arena, Budapest, akan terjadi duel antara dua pelatih asal Spanyol. Sementara pertemuan pertama tercatat dalam sejarah sepak bola sebagai salah satu pertandingan terbaik sepanjang masa, leg kedua antara PSG dan Bayern lebih diwarnai oleh ketegangan dan kegelisahan."