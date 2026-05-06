FC Bayern "sangat mengecewakan" dan "melemah": Media internasional melontarkan kritik tajam terhadap FCB dan menyebutnya sebagai "drama handball"

BBC: "Laga leg kedua semifinal ini tidak seklasik leg pertama di Paris. Bayern yakin bahwa mereka seharusnya mendapat penalti pada babak pertama, saat Vitinha menendang bola yang dihalau ke arah lengan Joao Neves di dalam kotak penalti, namun menurut peraturan, tidak boleh ada penalti jika bola tersebut dimainkan oleh rekan setim."
The Guardian: "Paris Saint-Germain akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions karena mereka bermain serius, menetralkan FC Bayern yang sedang melemah, dan hampir tidak goyah setelah memperbesar keunggulan mereka dari leg pertama."
The Sun: "Jadi, sang juara bertahanlah yang lolos! Para juara dengan nafsu tak terpuaskan untuk mengalahkan tim-tim Inggris. Setelah pesta gol dengan sembilan gol di leg pertama, Paris Saint-Germain tampil all-out di leg kedua, dan Bayern München pun tumbang dengan menyedihkan."
Corriere dello Sport: "Leg pertama menyuguhkan gol, pertunjukan, dan ketegangan. Leg kedua mengikuti jejaknya dan menjatuhkan vonis: Paris Saint-Germain melaju ke final Liga Champions untuk kedua kalinya berturut-turut. FC Bayern harus mengakui kekalahan setelah hasil imbang 1-1 di Allianz Arena."
Kurier: "Tersingkir di semifinal: Bayern dikalahkan oleh juara bertahan Paris SG."
Kronenzeitung: "PSG bersorak dan menjatuhkan Bayern ke lembah air mata. Bagi juara Jerman asuhan pelatih Vincent Kompany, mimpi meraih treble berakhir lebih awal. Kane dan kawan-kawan tidak menemukan cara di lini serang untuk menekan tim tamu yang bermain bertahan dengan kompak."
Blick: "Bayern tersingkir setelah drama handball."