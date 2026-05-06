Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern frustriertGetty Images

Diterjemahkan oleh

FC Bayern "sangat mengecewakan" dan "melemah": Media internasional melontarkan kritik tajam terhadap FCB dan menyebutnya sebagai "drama handball"

Champions League
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain

FC Bayern mengalami kekalahan dramatis di semifinal Liga Champions melawan PSG. Pasca pertandingan, muncul pembicaraan tentang "musuh bebuyutan" baru, sang juara bertahan yang "melemah" bahkan "memalukan", yang mengalami "drama handball".

Setelah malam yang pahit, Bayern München tersingkir di babak semifinal Liga Champions. Hasil imbang 1-1 melawan juara bertahan Paris Saint-Germain tidak cukup, terutama setelah kekalahan spektakuler 4-5 di leg pertama. Media internasional mengakui bahwa Paris Saint-Germain adalah pemenang yang pantas — terlepas dari protes Bayern München terkait pelanggaran tangan.

Ulasan individu Bayern: Kane mencetak gol terlambat - hanya satu pemain Munich yang menonjol

  • L’Équipe: "Sejarah sepak bola Prancis sering kali ditulis di Munich, dan lapangan Allianz Arena tetap menjadi sumber kebahagiaan tak terhingga bagi PSG. Sejak kemenangan sensasionalnya atas Inter Milan pada 31 Mei, klub ibu kota ini terikat erat dengan markas besar Bayern, dan pada Rabu malam mereka kembali menorehkan prestasi dengan meraih hasil imbang yang pantas atas Bayern Munich dalam leg kedua semifinal Liga Champions."

    Le Figaro: "Paris Saint-Germain lolos ke final! Dalam pertandingan yang sangat menegangkan, para pemain Paris, yang berjuang dengan heroik di lini pertahanan, harus melalui banyak penderitaan. Bintang kedua belum pernah sedekat ini."

    Marca: "Luis Enrique kembali menjadikan Munich sebagai tanah suci bagi PSG. Gol awal Dembélé memperlebar keunggulan dari leg pertama - gol Harry Kane di masa tambahan waktu datang terlambat bagi Bayern. Tim Paris mempertahankan gelar mereka melawan Arsenal asuhan Arteta."

    AS: "PSG adalah Bestia Negra!"

    Mundo Deportivo: "PSG asuhan Luis Enrique akan menghadapi Arsenal asuhan Mikel Arteta di final Liga Champions pada 30 Mei. Di Puskas Arena, Budapest, akan terjadi duel antara dua pelatih asal Spanyol. Sementara pertemuan pertama tercatat dalam sejarah sepak bola sebagai salah satu pertandingan terbaik sepanjang masa, leg kedua antara PSG dan Bayern lebih diwarnai oleh ketegangan dan kegelisahan."

    • Iklan
  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PSG telah "menetralkan" FC Bayern dan "menjatuhkannya ke dalam jurang kesedihan"

    BBC: "Laga leg kedua semifinal ini tidak seklasik leg pertama di Paris. Bayern yakin bahwa mereka seharusnya mendapat penalti pada babak pertama, saat Vitinha menendang bola yang dihalau ke arah lengan Joao Neves di dalam kotak penalti, namun menurut peraturan, tidak boleh ada penalti jika bola tersebut dimainkan oleh rekan setim."

    The Guardian: "Paris Saint-Germain akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions karena mereka bermain serius, menetralkan FC Bayern yang sedang melemah, dan hampir tidak goyah setelah memperbesar keunggulan mereka dari leg pertama."

    The Sun: "Jadi, sang juara bertahanlah yang lolos! Para juara dengan nafsu tak terpuaskan untuk mengalahkan tim-tim Inggris. Setelah pesta gol dengan sembilan gol di leg pertama, Paris Saint-Germain tampil all-out di leg kedua, dan Bayern München pun tumbang dengan menyedihkan."

    Corriere dello Sport: "Leg pertama menyuguhkan gol, pertunjukan, dan ketegangan. Leg kedua mengikuti jejaknya dan menjatuhkan vonis: Paris Saint-Germain melaju ke final Liga Champions untuk kedua kalinya berturut-turut. FC Bayern harus mengakui kekalahan setelah hasil imbang 1-1 di Allianz Arena."

    Kurier: "Tersingkir di semifinal: Bayern dikalahkan oleh juara bertahan Paris SG."

    Kronenzeitung: "PSG bersorak dan menjatuhkan Bayern ke lembah air mata. Bagi juara Jerman asuhan pelatih Vincent Kompany, mimpi meraih treble berakhir lebih awal. Kane dan kawan-kawan tidak menemukan cara di lini serang untuk menekan tim tamu yang bermain bertahan dengan kompak."

    Blick: "Bayern tersingkir setelah drama handball."

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29