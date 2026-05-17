Belakangan ini, banyak perbincangan mengenai kemungkinan kembalinya Manuel Neuer ke tim nasional Jerman menjelang Piala Dunia 2026 — kini FC Bayern München telah mengumumkan hasil pemeriksaan medisnya setelah ia ditarik keluar pada pertandingan Bundesliga terakhir melawan 1. FC Köln.
FC Bayern München mengumumkan hasil pemeriksaan: Apakah Manuel Neuer benar-benar siap untuk Piala Dunia?
Menurut laporan tersebut, kiper tersebut harus "mengurangi aktivitasnya untuk sementara waktu akibat masalah otot di betis kiri. Hal ini terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis FC Bayern," demikian bunyi pernyataan resmi klub.
"Saya hanya merasakannya di sisi kiri. Saya mengalami sedikit masalah pada betis, dan saya tidak ingin mengambil risiko," kata Neuer kepada BR pada hari Minggu.
Mengenai lamanya waktu absen dan apakah Neuer akan tersedia untuk final Piala DFB pada Sabtu mendatang melawan VfB Stuttgart, juara bertahan Jerman tersebut tidak memberikan keterangan yang pasti.
Neuer telah beberapa kali mengalami cedera pada betisnya
Namun, faktanya adalah bahwa Neuer belakangan ini semakin sering mengalami masalah pada betisnya. Juara Dunia 2014 itu sudah tiga kali absen pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir akibat robekan otot pada betisnya.
Sejauh mana cedera ini dapat memengaruhi kemungkinan pencalonannya di Piala Dunia masih belum jelas. Menurut Sky, kembalinya Neuer yang berusia 40 tahun telah diputuskan, namun Nagelsmann tidak menjawab pertanyaan tersebut pada Sabtu malam di ZDF-Sportstudio.