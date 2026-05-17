FC Bayern München mengumumkan hasil pemeriksaan: Apakah Manuel Neuer benar-benar siap untuk Piala Dunia?

Menurut laporan tersebut, kiper tersebut harus "mengurangi aktivitasnya untuk sementara waktu akibat masalah otot di betis kiri. Hal ini terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis FC Bayern," demikian bunyi pernyataan resmi klub.

"Saya hanya merasakannya di sisi kiri. Saya mengalami sedikit masalah pada betis, dan saya tidak ingin mengambil risiko," kata Neuer kepada BR pada hari Minggu.

Mengenai lamanya waktu absen dan apakah Neuer akan tersedia untuk final Piala DFB pada Sabtu mendatang melawan VfB Stuttgart, juara bertahan Jerman tersebut tidak memberikan keterangan yang pasti.