FC Bayern München, Kiper: Manuel Neuer dan Jonas Urbig cedera — siapa sebenarnya Leonard Prescott, yang duduk di bangku cadangan FCB?

Seperti dilaporkan oleh tz, FC Bayern sangat mengagumi kiper muda Leonard Prescott (16), yang pindah dari 1.FC Union Berlin ke Munich pada tahun 2023. Kiper dengan tinggi 1,96 meter ini dikatakan memiliki kemampuan bermain yang baik, refleks yang tajam, dan "sudah menunjukkan kehadiran yang kuat di bawah mistar gawang, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh rekan-rekan seniornya di akademi". Menurut sumber internal, ia tidak menunjukkan kelemahan yang jelas.

Namun, menurut laporan tersebut, ada beberapa pihak yang tertarik pada talenta kiper ini, yang kontraknya di Munich akan berakhir pada 2027. Dikabarkan bahwa beberapa "klub ternama" telah menyampaikan minat mereka kepada orang tua Prescott. Bagi kiper tim nasional U17 Jerman ini, prospek untuk dapat bermain secara reguler di level profesional di masa depan sangatlah penting.

Di FC Bayern, pemain kelahiran New York ini bermain untuk tim U19 di DFB-Nachwuchsliga dan UEFA Youth League. Selain itu, sejak musim ini ia juga sudah berlatih secara rutin bersama tim senior, bersama panutannya, Manuel Neuer.