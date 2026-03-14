Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Leonard Prescott

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Kiper: Manuel Neuer dan Jonas Urbig cedera — siapa sebenarnya Leonard Prescott, yang duduk di bangku cadangan FCB?

Setelah Neuer absen, tiba-tiba muncul seorang penjaga gawang berbakat berusia 16 tahun dalam skuad Bayern: Siapakah Leonard Prescott, yang sudah duduk di bangku cadangan saat pertandingan Liga Champions melawan Atalanta Bergamo?

Meskipun meraih kemenangan 6-1 atas Atalanta Bergamo di Liga Champions, FC Bayern kini dilanda kekhawatiran terkait posisi penjaga gawang. Jonas Urbig harus dilarikan ke rumah sakit segera setelah pertandingan usai akibat benturan di kepala. Vincent Kompany kini harus berharap agar, setelah Manuel Neuer (robekan otot), penjaga gawang cadangannya yang kedua tidak juga absen dalam waktu lama. Meskipun Sven Ulreich kemungkinan akan menggantikan posisi tersebut saat melawan Bayer Leverkusen, ada juga wajah baru yang menjadi sorotan: Bakat penjaga gawang Leonard Prescott sudah masuk dalam skuad pada leg pertama babak 16 besar melawan Atalanta. Namun, siapakah pemuda yang tiba-tiba duduk di bangku cadangan FC Bayern ini?

Tonton sekarang!Tempatmu untuk siaran langsung olahraga

SPOX punya semua info penting buat kalian!

    Seperti dilaporkan oleh tz, FC Bayern sangat mengagumi kiper muda Leonard Prescott (16), yang pindah dari 1.FC Union Berlin ke Munich pada tahun 2023. Kiper dengan tinggi 1,96 meter ini dikatakan memiliki kemampuan bermain yang baik, refleks yang tajam, dan "sudah menunjukkan kehadiran yang kuat di bawah mistar gawang, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh rekan-rekan seniornya di akademi". Menurut sumber internal, ia tidak menunjukkan kelemahan yang jelas.

    Namun, menurut laporan tersebut, ada beberapa pihak yang tertarik pada talenta kiper ini, yang kontraknya di Munich akan berakhir pada 2027. Dikabarkan bahwa beberapa "klub ternama" telah menyampaikan minat mereka kepada orang tua Prescott. Bagi kiper tim nasional U17 Jerman ini, prospek untuk dapat bermain secara reguler di level profesional di masa depan sangatlah penting. 

    Di FC Bayern, pemain kelahiran New York ini bermain untuk tim U19 di DFB-Nachwuchsliga dan UEFA Youth League. Selain itu, sejak musim ini ia juga sudah berlatih secara rutin bersama tim senior, bersama panutannya, Manuel Neuer.

    • Iklan

  • FC Bayern München, Kiper: Manuel Neuer dan Jonas Urbig cedera - Susunan pemain resmi melawan Bayer Leverkusen

    • Susunan Pemain Utama: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Luis Diaz - Jackson
    • Cadangan: Prescott, Guerreiro, Ofli, Bischof, Maycon Cardozo, Gnabry, Goretzka, Kane

    Selain Neuer dan Urbig, Alphonso Davies (cedera paha) dan Jamal Musiala (cedera pergelangan kaki) juga absen. Bek Hiroki Ito kembali berlatih bersama tim pada Kamis setelah pulih dari cedera otot. Namun, pertandingan di Leverkusen masih terlalu dini bagi pemain asal Jepang tersebut.

  • Profil Singkat Leonard Prescott

    NegaraJerman, AS
    Usia16 (lahir pada 23 September 2009)
    Tinggi1,96 m
    PosisiPenjaga gawang
    Kaki dominankanan
    Bergabung dengan FC Bayern sejak01.07.2025
    Klub sebelumnyaUnion Berlin
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    Tanggal dan WaktuKompetisiPertandinganLokasiSiaran TV
    Sabtu, 14 Maret 2026, 18:30Bundesliga, Pekan ke-26Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern MünchenBayArenaSky
    Rabu, 18 Maret 2026, 21:00Liga Champions, Babak 16 Besar (Leg Kedua)FC Bayern München – Atalanta BergamoAllianz ArenaDAZN
    Sabtu, 21 Maret 2026, 15:30Bundesliga, Pekan ke-27FC Bayern München – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: Klasemen menjelang pertandingan Bundesliga melawan Bayer Leverkusen

    JumlahTimSp.sUNGolSelisihPoin
    1Bayern München (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Freiburg2597937:42-534
    9FC Augsburg25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Köln (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0