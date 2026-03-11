FC Bayern München, kiper: Manuel Neuer dan Jonas Urbig cedera - siapa Leonard Prescott yang duduk di bangku cadangan FCB?

Seperti yang dilaporkan oleh tz, FC Bayern sangat mengagumi kiper muda Leonard Prescott (16), yang pindah dari 1.FC Union Berlin ke Munich pada tahun 2023. Kiper dengan tinggi 1,96 meter ini memiliki kemampuan bermain yang baik, refleks yang bagus, dan "sudah menunjukkan kehadiran yang kuat di gawang, yang bahkan diinginkan oleh rekan-rekan kampusnya yang lebih tua". Menurut orang dalam, ia tidak memiliki kelemahan yang jelas.

Namun, menurut laporan tersebut, ada beberapa pihak yang tertarik dengan kiper berbakat ini, yang kontraknya di Munich akan berakhir pada 2027. Beberapa "klub terkenal" telah menyatakan minatnya kepada orang tua Prescott. Kiper tim nasional Jerman U-17 ini ingin bisa bermain secara rutin di level profesional di masa depan.

Di FC Bayern, pemain kelahiran New York ini bermain untuk tim U19 di Liga Pemuda DFB dan Liga Pemuda UEFA. Selain itu, sejak musim ini, ia juga berlatih secara teratur bersama para pemain profesional, bersama dengan panutannya, Manuel Neuer.