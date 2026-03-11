Goal.com
Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press

FC Bayern München, kiper: Manuel Neuer dan Jonas Urbig cedera - siapa Leonard Prescott yang duduk di bangku cadangan FCB?

Setelah cedera Neuer, tiba-tiba ada kiper muda berbakat berusia 16 tahun di skuad Bayern: Siapa Leonard Prescott, yang sudah duduk di bangku cadangan saat pertandingan Liga Champions melawan Atalanta Bergamo?

Meskipun meraih kemenangan 6-1 atas Atalanta Bergamo di Liga Champions, FC Bayern tetap merasa khawatir dengan posisi penjaga gawang. Jonas Urbig harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami benturan di kepala tepat setelah pertandingan berakhir. Vincent Kompany kini harus berharap bahwa setelah Manuel Neuer (cedera otot), penjaga gawang keduanya tidak akan absen dalam waktu lama. Sementara Sven Ulreich kemungkinan akan menggantikan Neuer saat melawan Bayer Leverkusen, ada wajah baru yang menjadi sorotan: Kiper berbakat Leonard Prescott sudah masuk dalam skuad saat pertandingan leg pertama babak 16 besar melawan Atalanta. Tapi siapa sebenarnya pemain muda yang tiba-tiba duduk di bangku cadangan FC Bayern ini?

    Seperti yang dilaporkan oleh tz, FC Bayern sangat mengagumi kiper muda Leonard Prescott (16), yang pindah dari 1.FC Union Berlin ke Munich pada tahun 2023. Kiper dengan tinggi 1,96 meter ini memiliki kemampuan bermain yang baik, refleks yang bagus, dan "sudah menunjukkan kehadiran yang kuat di gawang, yang bahkan diinginkan oleh rekan-rekan kampusnya yang lebih tua". Menurut orang dalam, ia tidak memiliki kelemahan yang jelas.

    Namun, menurut laporan tersebut, ada beberapa pihak yang tertarik dengan kiper berbakat ini, yang kontraknya di Munich akan berakhir pada 2027. Beberapa "klub terkenal" telah menyatakan minatnya kepada orang tua Prescott. Kiper tim nasional Jerman U-17 ini ingin bisa bermain secara rutin di level profesional di masa depan. 

    Di FC Bayern, pemain kelahiran New York ini bermain untuk tim U19 di Liga Pemuda DFB dan Liga Pemuda UEFA. Selain itu, sejak musim ini, ia juga berlatih secara teratur bersama para pemain profesional, bersama dengan panutannya, Manuel Neuer.

  • Profil Leonard Prescott

    NegaraJerman, Amerika Serikat
    Usia16 (lahir pada tanggal 23 September 2009)
    Tinggi1,96 m
    PosPenjaga gawang
    Kaki dominankanan
    Bergabung dengan FC Bayern sejak01.07.2025
    Klub sebelumnyaUnion Berlin
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    FC Bayern München, Kiper: Manuel Neuer dan Jonas Urbig cedera - Siapa Leonard Prescott yang duduk di bangku cadangan FCB? - Pertandingan mendatang FC Bayern

    Tanggal dan WaktuKompetisiPertandinganLokasiSiaran TV
    Sabtu, 14 Maret 2026, 18:30Bundesliga, Matchday 26Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern MünchenBayArenaSky
    Rabu, 18 Maret 2026, 21:00Liga Champions, Babak 16 Besar (Leg Kedua)FC Bayern München – Atalanta BergamoAllianz ArenaDAZN
    Sabtu, 21 Maret 2026, 15:30Bundesliga, Matchday 27FC Bayern München – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: Klasemen sebelum pertandingan Bundesliga melawan Bayer Leverkusen

    Pl.TimSp.sUNGolSelisihPoin
    1Bayern München (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Freiburg2597937:42-534
    9FC Augsburg25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Borussia Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Köln (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
