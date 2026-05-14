FC Bayern München dan Liverpool juga dikabarkan tertarik! Bintang muda Bundesliga yang sedang naik daun itu tiba-tiba menyebut dua klub papan atas lainnya

"Bayangkan saja, orang-orang bilang kamu akan bergabung dengan Chelsea FC atau Real Madrid untuk mengisi posisi ini. Maka kamu akan merasa bahagia dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik," kata pemain berusia 19 tahun itu dalam sesi wawancara dengan media mengenai minat klub-klub top Eropa terhadap dirinya.

Diomande pindah dari CD Leganes ke RB Leipzig musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro dan langsung tampil gemilang di sana. Dalam 35 pertandingan resmi, pemain sayap kiri ini mencetak 13 gol dan memberikan sembilan assist. Minat dari Eropa pun sangat besar. Di antaranya, Paris Saint-Germain, Manchester City, dan Liverpool FC dikabarkan tertarik padanya.

"Pemain muda seperti saya mengalami banyak hal, tetapi tidak ada yang tahu selain klub. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya, jadi saya bersyukur, dan yang bisa saya lakukan hanyalah membantu mereka di lapangan. Ini adalah motivasi besar untuk membalas apa yang telah mereka investasikan pada saya - 20 juta euro adalah risiko besar," tegas Diomande sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada RB Leipzig.

Di sisi lain, klub asal Sachsen itu sama sekali tidak tertarik untuk melepas pemain bintangnya begitu cepat - setidaknya menurut Ketua Dewan Pengawas dan bos Red Bull, Oliver Mintzlaff: "Jika saya adalah Direktur Olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini. Tidak peduli berapa pun harga yang ditawarkan."



