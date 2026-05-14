Rumor mengenai minat sejumlah klub papan atas Eropa terhadap Yan Diomande dari RB Leipzig telah beredar sejak lama. Kini, pemain asal Pantai Gading itu untuk pertama kalinya angkat bicara mengenai hal tersebut, namun ia tidak menyebut FC Bayern München, melainkan dua klub lainnya.
FC Bayern München dan Liverpool juga dikabarkan tertarik! Bintang muda Bundesliga yang sedang naik daun itu tiba-tiba menyebut dua klub papan atas lainnya
"Bayangkan saja, orang-orang bilang kamu akan bergabung dengan Chelsea FC atau Real Madrid untuk mengisi posisi ini. Maka kamu akan merasa bahagia dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik," kata pemain berusia 19 tahun itu dalam sesi wawancara dengan media mengenai minat klub-klub top Eropa terhadap dirinya.
Diomande pindah dari CD Leganes ke RB Leipzig musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro dan langsung tampil gemilang di sana. Dalam 35 pertandingan resmi, pemain sayap kiri ini mencetak 13 gol dan memberikan sembilan assist. Minat dari Eropa pun sangat besar. Di antaranya, Paris Saint-Germain, Manchester City, dan Liverpool FC dikabarkan tertarik padanya.
"Pemain muda seperti saya mengalami banyak hal, tetapi tidak ada yang tahu selain klub. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya, jadi saya bersyukur, dan yang bisa saya lakukan hanyalah membantu mereka di lapangan. Ini adalah motivasi besar untuk membalas apa yang telah mereka investasikan pada saya - 20 juta euro adalah risiko besar," tegas Diomande sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada RB Leipzig.
Di sisi lain, klub asal Sachsen itu sama sekali tidak tertarik untuk melepas pemain bintangnya begitu cepat - setidaknya menurut Ketua Dewan Pengawas dan bos Red Bull, Oliver Mintzlaff: "Jika saya adalah Direktur Olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini. Tidak peduli berapa pun harga yang ditawarkan."
Gordon menggantikan Diomande: Kesepakatan dengan FC Bayern tampaknya telah tercapai
FC Bayern juga dikaitkan dengan pemain serang tersebut. Menurut The Athletic, Diomande bahkan sempat dianggap sebagai pilihan utama oleh juara bertahan tersebut. Namun, transfer tersebut diperkirakan akan melampaui angka 100 juta euro—jumlah yang tampaknya terlalu tinggi bagi klub asal Munich itu. Itulah salah satu alasan mengapa FC Bayern dilaporkan memilih alternatif yang lebih terjangkau, yaitu Anthony Gordon. Menurut informasi dari pakar transfer Ben Jacobs, kabarnya sudah ada kesepakatan prinsip dengan bintang Newcastle United tersebut.
Baik Gordon maupun Diomande akan bertanding di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko pada Juni mendatang: Gordon untuk Inggris, Diomande untuk Pantai Gading, yang akan menghadapi Jerman di babak penyisihan grup.
Yan Diomande: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 35 Gol 13 Assist 9