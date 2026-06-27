Sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, jika ia hengkang dari Juventus, saat ini hanya klub papan atas Turki, Besiktas dari Istanbul, yang mungkin menjadi tujuan potensial bagi pemain timnas Serbia tersebut, yang tampaknya telah melakukan kesalahan besar.
Diterjemahkan oleh
FC Bayern München bukan lagi pilihan? Tampaknya tidak ada lagi klub yang tertarik pada bintang Serie A yang bisa didatangkan tanpa biaya transfer
Meskipun Juve telah menawarkan kontrak satu tahun lagi kepada pemain berusia 26 tahun itu dengan gaji sebesar delapan juta euro, namun sang pemain dan para penasihatnya dilaporkan belum menanggapi tawaran tersebut. Mengingat negosiasi yang telah berlangsung sangat lama dan kontraknya akan berakhir dalam empat hari, hal ini tampaknya harus dipahami sebagai batas waktu mutlak dari pihak "Si Nyonya Tua" – jika ia tidak menerima tawaran tersebut hingga 30 Juni, masa depannya di Turin pun dianggap tidak mungkin lagi.
Sementara itu, ayah Milos tampaknya ingin anaknya bergabung dengan FC Barcelona atau FC Bayern München, namun menurut Gazzetta, belum ada satu pun dari kedua klub tersebut yang melakukan pendekatan serius dan resmi hingga saat ini. Sementara Barca sedang memburu Julian Alvarez, Bayern München sedang dalam proses merekrut Ismael Saibari, sehingga kedua klub tersebut saat ini tidak memiliki kebutuhan akan pemain baru.
- (C)Getty Images
Apakah Besiktas akan membayar 30 juta euro untuk Dusan Vlahovic?
Situasinya berbeda di Besiktas, yang saat ini tampaknya menjadi satu-satunya klub yang masih tertarik. Kara Kartal dilaporkan bersedia menawarkan paket total senilai 30 juta euro untuk Vlahovic, di mana sang penyerang bisa mendapatkan gaji sekitar sepuluh juta euro per musim dan bonus penandatanganan sebesar lima juta euro.
Vlahovic pindah dari Fiorentina ke Turin pada musim dingin 2022 dengan nilai transfer sekitar 85 juta euro dan telah mencetak 68 gol dalam 168 pertandingan bersama Bianconeri. Akibat cedera, ia melewatkan sebagian besar musim lalu, namun menjelang akhir musim ia kembali ke performa terbaiknya dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan Serie A.