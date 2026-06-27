FC Bayern München bukan lagi pilihan? Tampaknya tidak ada lagi klub yang tertarik pada bintang Serie A yang bisa didatangkan tanpa biaya transfer

Meskipun Juve telah menawarkan kontrak satu tahun lagi kepada pemain berusia 26 tahun itu dengan gaji sebesar delapan juta euro, namun sang pemain dan para penasihatnya dilaporkan belum menanggapi tawaran tersebut. Mengingat negosiasi yang telah berlangsung sangat lama dan kontraknya akan berakhir dalam empat hari, hal ini tampaknya harus dipahami sebagai batas waktu mutlak dari pihak "Si Nyonya Tua" – jika ia tidak menerima tawaran tersebut hingga 30 Juni, masa depannya di Turin pun dianggap tidak mungkin lagi.

Sementara itu, ayah Milos tampaknya ingin anaknya bergabung dengan FC Barcelona atau FC Bayern München, namun menurut Gazzetta, belum ada satu pun dari kedua klub tersebut yang melakukan pendekatan serius dan resmi hingga saat ini. Sementara Barca sedang memburu Julian Alvarez, Bayern München sedang dalam proses merekrut Ismael Saibari, sehingga kedua klub tersebut saat ini tidak memiliki kebutuhan akan pemain baru.