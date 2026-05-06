Berita dan artikel lainnya tentang FC Bayern:
Bara Sapoko Ndiaye tampaknya memiliki masa depan jangka panjang di FC Bayern. Seperti dilaporkan oleh tz, gelandang yang saat ini masih dipinjamkan dari akademi mitra Gambino Stars Africa ini akan dikontrak secara permanen pada musim panas mendatang dan bahkan berpotensi mendapatkan tempat di tim utama pada musim depan.
Terutama pelatih Vincent Kompany yang sangat yakin dengan kemampuan Ndiaye dan telah secara internal mendukung perekrutannya. Kompany sudah menjadi motor di balik peminjaman pemain berusia 18 tahun ini pada musim dingin lalu, yang menarik perhatian pelatih asal Belgia itu saat pertandingan uji coba juara berulang kali itu melawan Grasshoppers Zurich.
Ndiaye sebelumnya telah berlatih bersama tim cadangan dan tim U-19 selama dua bulan pada 2025, namun ia menjalani persiapan musim panas bersama Grasshoppers—yang juga secara tidak langsung menjadi bagian dari keluarga Red&Gold melalui kepemilikan mayoritas saham oleh mitra Bayern, Los Angeles FC.
Laga uji coba melawan Bayern pun menjadi keberuntungan baginya. Di bawah asuhan Kompany, ia berlatih secara rutin bersama para pemain senior sejak musim dingin, meski sering terhambat cedera, namun akhirnya melakukan debutnya di Bundesliga pada pertengahan April. Kini ia telah tampil dalam empat pertandingan, dua di antaranya bahkan sebagai starter.
Baik Direktur Olahraga Christoph Freund maupun Kompany memuji pemain asal Senegal ini dengan sangat tinggi. "Kami melihat dari minggu ke minggu bagaimana ia semakin beradaptasi dengan baik. Ia dengan cepat menjadi bagian penting dari tim," kata Freund kepada majalah klub 51. Sementara itu, Kompany memuji Bara atas kecepatannya yang tinggi. Dengan kecepatan 36 km/jam, ia dikabarkan telah mencetak rekor di kampus FC Bayern. "Segalanya berjalan baik baginya," kata pelatih kepala tersebut.
Namun, bagi Freund, hal yang paling menonjol dari Bara adalah integrasinya yang sukses di luar lapangan: "Dia memiliki karakter yang sangat baik dan juga diterima dengan baik di ruang ganti. Dia sangat berkomitmen dan rajin. Baginya, kemampuan berkomunikasi menjadi prioritas utama sejak awal. Bahwa dia bisa beradaptasi secepat ini di sini sama sekali tidak bisa dianggap remeh."
Tentu saja, hal ini juga dibantu oleh fakta bahwa banyak pemain Bayern yang fasih berbahasa Prancis. Terutama Dayot Upamecano yang telah membimbing gelandang tersebut. Pemain timnas Prancis itu sudah beberapa kali makan bersama Bara. Upamecano baginya "seperti kakak laki-laki", kata Bara. Dan memang, setidaknya ibu dari Upamecano dan Bara berasal dari kota yang sama di Guinea-Bissau.
Skuad resmi Paris Saint-Germain untuk leg kedua semifinal melawan FC Bayern pada Rabu lalu cukup mengejutkan, setidaknya di satu posisi.
Seperti yang sudah diduga, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, dan Quentin Ndjantou absen karena cedera. Namun, ada empat kiper yang masuk dalam skuad juara Liga Champions saat ini.
Matvey Safonov kembali masuk dalam starting eleven, sementara Renato Marin menjadi penggantinya karena absennya Chevalier. Kuartet ini dilengkapi oleh Arthur Vignaud (18) dan Bilal Laurendon (20).
Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen mengandalkan kekuatan kandang Allianz Arena dalam leg kedua semifinal Liga Champions antara Bayern München dan juara bertahan Paris Saint-Germain. Pelatih Vincent Kompany "benar sekali" dengan seruannya kepada para penggemar: "Kami membutuhkan setiap suara pada hari Rabu. Kami membutuhkan 100 persen 'Mia san Mia', persatuan penuh dari keluarga Bayern kami, dan sebanyak mungkin orang yang mengenakan seragam merah," kata Dreesen dalam sebuah wawancara di situs web klub.
"Allianz Arena," lanjut Dreesen, "sulit untuk ditaklukkan - dan itulah yang harus dirasakan Paris sejak peluit pertama dibunyikan. Ini baru babak pertama. Sekarang kita butuh malam Eropa yang hebat bersama-sama di München."
Ia menyarankan tim untuk bersikap rendah hati setelah pertandingan spektakuler 4-5 di leg pertama saat pertemuan kembali pada Rabu (pukul 21.00/DAZN), "karena Paris memiliki tim yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama harus tampil percaya diri": "Kita tidak boleh lengah sedetik pun. Yang membuat saya optimis: Kami sudah mencetak 85 gol di Allianz Arena musim ini, 20 di antaranya di Liga Champions."
Bagi bos Bayern, meninggalkan gaya permainan ofensif bukanlah pilihan. "Kami ingin lolos ke final - dan untuk itu, kami harus kembali memukau dunia sepak bola melawan Paris yang sangat kuat ini," katanya.
Musim Liga Champions ini sudah menjadi kesuksesan besar bagi juara berulang kali asal Jerman tersebut. Laga leg kedua perempat final melawan Real Madrid (4:3) dilaporkan ditonton oleh hampir satu miliar orang di seluruh dunia, kata Dreesen, sementara pertandingan pertama melawan PSG telah "memecahkan semua rekor streaming". Kedua laga tersebut telah membawa Bayern "lebih dari lima juta pengikut baru".
"Jika bahkan di AS dan di media internasional besar pun FC Bayern dibicarakan dengan begitu intens, itu menunjukkan: Minat global terhadap FC Bayern telah mencapai dimensi baru," kata Dreesen: "Ini penting bagi para penggemar kami, tetapi tentu saja juga bagi para mitra dan sponsor kami."
|Tanggal
|Pertandingan
|Kompetisi
|Rabu, 6 Mei
|FC Bayern - Paris Saint-Germain
|Liga Champions
|Sabtu, 9 Mei
|VfL Wolfsburg - FC Bayern
|Bundesliga
|Sabtu, 16 Mei
|FC Bayern - 1. FC Köln
|Bundesliga
|Sabtu, 23 Mei
|FC Bayern - VfB Stuttgart
|Piala DFB