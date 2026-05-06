Bara Sapoko Ndiaye tampaknya memiliki masa depan jangka panjang di FC Bayern. Seperti dilaporkan oleh tz, gelandang yang saat ini masih dipinjamkan dari akademi mitra Gambino Stars Africa ini akan dikontrak secara permanen pada musim panas mendatang dan bahkan berpotensi mendapatkan tempat di tim utama pada musim depan.

Terutama pelatih Vincent Kompany yang sangat yakin dengan kemampuan Ndiaye dan telah secara internal mendukung perekrutannya. Kompany sudah menjadi motor di balik peminjaman pemain berusia 18 tahun ini pada musim dingin lalu, yang menarik perhatian pelatih asal Belgia itu saat pertandingan uji coba juara berulang kali itu melawan Grasshoppers Zurich.

Ndiaye sebelumnya telah berlatih bersama tim cadangan dan tim U-19 selama dua bulan pada 2025, namun ia menjalani persiapan musim panas bersama Grasshoppers—yang juga secara tidak langsung menjadi bagian dari keluarga Red&Gold melalui kepemilikan mayoritas saham oleh mitra Bayern, Los Angeles FC.

Laga uji coba melawan Bayern pun menjadi keberuntungan baginya. Di bawah asuhan Kompany, ia berlatih secara rutin bersama para pemain senior sejak musim dingin, meski sering terhambat cedera, namun akhirnya melakukan debutnya di Bundesliga pada pertengahan April. Kini ia telah tampil dalam empat pertandingan, dua di antaranya bahkan sebagai starter.

Baik Direktur Olahraga Christoph Freund maupun Kompany memuji pemain asal Senegal ini dengan sangat tinggi. "Kami melihat dari minggu ke minggu bagaimana ia semakin beradaptasi dengan baik. Ia dengan cepat menjadi bagian penting dari tim," kata Freund kepada majalah klub 51. Sementara itu, Kompany memuji Bara atas kecepatannya yang tinggi. Dengan kecepatan 36 km/jam, ia dikabarkan telah mencetak rekor di kampus FC Bayern. "Segalanya berjalan baik baginya," kata pelatih kepala tersebut.

Namun, bagi Freund, hal yang paling menonjol dari Bara adalah integrasinya yang sukses di luar lapangan: "Dia memiliki karakter yang sangat baik dan juga diterima dengan baik di ruang ganti. Dia sangat berkomitmen dan rajin. Baginya, kemampuan berkomunikasi menjadi prioritas utama sejak awal. Bahwa dia bisa beradaptasi secepat ini di sini sama sekali tidak bisa dianggap remeh."

Tentu saja, hal ini juga dibantu oleh fakta bahwa banyak pemain Bayern yang fasih berbahasa Prancis. Terutama Dayot Upamecano yang telah membimbing gelandang tersebut. Pemain timnas Prancis itu sudah beberapa kali makan bersama Bara. Upamecano baginya "seperti kakak laki-laki", kata Bara. Dan memang, setidaknya ibu dari Upamecano dan Bara berasal dari kota yang sama di Guinea-Bissau.