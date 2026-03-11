Pada pagi hari setelah pemilihan umum lokal, pemandangan yang tidak biasa terlihat di distrik Giesing dan Harlaching di Munich: Banyak poster kampanye tiba-tiba ditutupi. Namun, bukan dengan iklan politik, melainkan dengan gambar yang mengejek FC Bayern.

Di poster-poster tersebut terpampang slogan: "Kami mengatakan YA untuk mempercantik kota!" Terlihat seekor singa besar berbulu lebat mengenakan celana olahraga biru dan sepatu kets yang serasi, berdiri di meja bir dengan gelas bir penuh. Di bawahnya tertulis kalimat: "A echter Münchner is oiwei a Sechzger!" Dalam bahasa Jerman baku: Seorang warga Munich sejati selalu menjadi pendukung 1860.

Motif tersebut juga menyindir rival kota: Di bawah meja, di samping gelas bir kosong, terbaring seorang penggemar Bayern dengan syal merah-putih. Tampaknya sesuai dengan moto bahwa satu gelas bir sudah terlalu banyak untuk seorang "Roten" (penggemar Bayern).

Aksi ini diduga dilakukan oleh penggemar aktif TSV 1860. Terutama di sekitar Stadion Grünwalder dan di sepanjang jalan menuju tempat latihan Bayern di Säbener Straße, poster-poster tersebut ditempel di atas poster kampanye pemilu.

Aksi ini merupakan bagian dari pertikaian yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara kedua kubu penggemar. Graffiti baru terus bermunculan di dinding, fasad rumah, atau kotak listrik, dan sering kali coretan dari kubu ultras lawan langsung dicat ulang. Pertikaian wilayah seperti ini juga dapat diamati di taman di atas bukit di belakang tempat latihan juara rekor di Säbener Straße.

Banyak pendukung klub Bundesliga menganggap aksi yang terjadi begitu dekat dengan markas FC Bayern ini sebagai provokasi. Lokasi kedua klub Munich ini hanya berjarak sekitar 700 meter di distrik Giesing, sehingga sering terjadi aksi balasan di masa lalu.

Baru-baru ini, warga sekitar juga mengeluhkan banyaknya coretan kepada polisi. Oleh karena itu, tulisan "mempercantik kota" pada poster Löwen mungkin merupakan sindiran ironis terhadap hal tersebut. Namun yang pasti, menempelkan poster di atas poster pemilihan umum secara hukum dianggap sebagai perusakan properti dan dapat kembali menjadi masalah bagi polisi.