Masa depan Manuel Neuer di FC Bayern masih belum pasti. Belum diputuskan apakah kiper tersebut akan mengakhiri kariernya setelah musim ini atau memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Munich. Pemain internasional Jerman dengan rekor penampilan terbanyak, Lothar Matthäus, kini berkomentar tentang situasi pemain berusia 39 tahun itu dan mengemukakan skenario-skenario yang mungkin terjadi.
"Dia harus memutuskan sendiri. Dia mengenal tubuhnya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Apakah dia ingin lebih banyak waktu untuk keluarganya atau ingin melanjutkan satu tahun lagi?" kata Matthäus di Sky90.
Menurut mantan pemain sepak bola dunia itu, Neuer masih bisa bermain di level tertinggi selama satu tahun lagi - asalkan dia tidak mengalami banyak cedera seperti yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, pada kenyataannya, pemain berpengalaman ini terus-menerus mengalami hambatan. Dalam kemenangan 4-1 terbaru melawan Borussia Mönchengladbach, misalnya, dia mengalami robekan otot di betis kirinya. Cedera seperti itulah yang membuat pemain yang akan berusia 40 tahun ini harus beristirahat sejak pertengahan Februari.
"Bukan hanya dua cedera otot dalam tiga minggu terakhir, tetapi juga riwayat kesehatannya dalam empat atau lima tahun terakhir," kata Matthäus. "Bukan hanya kecelakaan ski, tetapi juga cedera lain yang lebih lama dan tentu saja meninggalkan bekas."
Dengan latar belakang ini, pakar TV saat ini berasumsi bahwa baik Neuer sendiri maupun pihak yang bertanggung jawab di FC Bayern akan mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. Bagaimanapun, kiper klub juara rekor ini memiliki kontrak dengan gaji yang sangat tinggi, yang menurut Matthäus "jauh di atas 20 juta" euro.
Pada saat yang sama, ia juga bilang, "Bayern tentu saja ingin sedikit mengurangi gajinya." Matthäus yakin semuanya akan jelas dalam waktu dekat: "Saya rasa mereka punya hubungan yang sangat baik dan akan duduk bersama dalam beberapa minggu ke depan untuk memutuskan masa depannya."
Selain itu, tidak dapat dikesampingkan bahwa jalannya musim ini akan memengaruhi keputusan tersebut. "Jika Anda meraih triple tahun ini, tentu saja itu akan menjadi akhir yang indah untuk karier Manuel Neuer," kata Matthäus.