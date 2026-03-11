Goal.com
FC Bayern München, Berita dan Rumor: "Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya!" Joshua Kimmich sangat terkesan dengan lawan FCB, Atalanta

Joshua Kimmich terkejut dengan para penggemar Bergamo. Para pendukung FC Bayern diprovokasi oleh rival bebuyutan mereka di Munich. Berita dan rumor seputar FCB.

    FC Bayern München, Berita: Atalanta mengesankan Joshua Kimmich

    Joshua Kimmich tidak hanya merasa senang dengan kemenangan telak 6-1 di Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, tetapi juga terkejut dengan para pendukung tim Italia tersebut.

    "Cara mereka sangat kuat. Kami tahu bahwa kami bisa membuat mereka sangat menderita," kata Kimmich kepada Prime Video setelah pertandingan. "Kami juga tahu bahwa suasana di sini akan sangat meriah. Sekarang Anda bisa melihatnya: Saya belum pernah mengalami kami menang 6-1 di mana pun dan para penggemar masih mendukung tim mereka setelah pertandingan. Itu sangat luar biasa dan menunjukkan semangat para penggemar dan suasana yang meriah."

    Bergamo sudah tertinggal 0-3 dari Bayern saat jeda, dan setelah 67 menit skor menjadi 0-6. Namun, penonton tidak pulang lebih awal, melainkan tetap mendukung tim mereka setelah peluit akhir dibunyikan meskipun tim mereka mengalami kekalahan telak.

    FC Bayern München, Berita: Penggemar Löwen memprovokasi dengan aksi poster

    Pada pagi hari setelah pemilihan umum lokal, pemandangan yang tidak biasa terlihat di distrik Giesing dan Harlaching di Munich: Banyak poster kampanye tiba-tiba ditutupi. Namun, bukan dengan iklan politik, melainkan dengan gambar yang mengejek FC Bayern.

    Di poster-poster tersebut terpampang slogan: "Kami mengatakan YA untuk mempercantik kota!" Terlihat seekor singa besar berbulu lebat mengenakan celana olahraga biru dan sepatu kets yang serasi, berdiri di meja bir dengan gelas bir penuh. Di bawahnya tertulis kalimat: "A echter Münchner is oiwei a Sechzger!" Dalam bahasa Jerman baku: Seorang warga Munich sejati selalu menjadi pendukung 1860.

    Motif tersebut juga menyindir rival kota: Di bawah meja, di samping gelas bir kosong, terbaring seorang penggemar Bayern dengan syal merah-putih. Tampaknya sesuai dengan moto bahwa satu gelas bir sudah terlalu banyak untuk seorang "Roten" (penggemar Bayern).

    Aksi ini diduga dilakukan oleh penggemar aktif TSV 1860. Terutama di sekitar Stadion Grünwalder dan di sepanjang jalan menuju tempat latihan Bayern di Säbener Straße, poster-poster tersebut ditempel di atas poster kampanye pemilu.

    Aksi ini merupakan bagian dari pertikaian yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara kedua kubu penggemar. Graffiti baru terus bermunculan di dinding, fasad rumah, atau kotak listrik, dan sering kali coretan dari kubu ultras lawan langsung dicat ulang. Pertikaian wilayah seperti ini juga dapat diamati di taman di atas bukit di belakang tempat latihan juara rekor di Säbener Straße.

    Banyak pendukung klub Bundesliga menganggap aksi yang terjadi begitu dekat dengan markas FC Bayern ini sebagai provokasi. Lokasi kedua klub Munich ini hanya berjarak sekitar 700 meter di distrik Giesing, sehingga sering terjadi aksi balasan di masa lalu.

    Baru-baru ini, warga sekitar juga mengeluhkan banyaknya coretan kepada polisi. Oleh karena itu, tulisan "mempercantik kota" pada poster Löwen mungkin merupakan sindiran ironis terhadap hal tersebut. Namun yang pasti, menempelkan poster di atas poster pemilihan umum secara hukum dianggap sebagai perusakan properti dan dapat kembali menjadi masalah bagi polisi.

    FC Bayern München, Berita: Lothar Matthäus berbicara tentang keputusan terkait Manuel Neuer

    Masa depan Manuel Neuer di FC Bayern masih belum pasti. Belum diputuskan apakah kiper tersebut akan mengakhiri kariernya setelah musim ini atau memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Munich. Pemain internasional Jerman dengan rekor penampilan terbanyak, Lothar Matthäus, kini berkomentar tentang situasi pemain berusia 39 tahun itu dan mengemukakan skenario-skenario yang mungkin terjadi.

    "Dia harus memutuskan sendiri. Dia mengenal tubuhnya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Apakah dia ingin lebih banyak waktu untuk keluarganya atau ingin melanjutkan satu tahun lagi?" kata Matthäus di Sky90.

    Menurut mantan pemain sepak bola dunia itu, Neuer masih bisa bermain di level tertinggi selama satu tahun lagi - asalkan dia tidak mengalami banyak cedera seperti yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir.

    Namun, pada kenyataannya, pemain berpengalaman ini terus-menerus mengalami hambatan. Dalam kemenangan 4-1 terbaru melawan Borussia Mönchengladbach, misalnya, dia mengalami robekan otot di betis kirinya. Cedera seperti itulah yang membuat pemain yang akan berusia 40 tahun ini harus beristirahat sejak pertengahan Februari. 

    "Bukan hanya dua cedera otot dalam tiga minggu terakhir, tetapi juga riwayat kesehatannya dalam empat atau lima tahun terakhir," kata Matthäus. "Bukan hanya kecelakaan ski, tetapi juga cedera lain yang lebih lama dan tentu saja meninggalkan bekas."

    Dengan latar belakang ini, pakar TV saat ini berasumsi bahwa baik Neuer sendiri maupun pihak yang bertanggung jawab di FC Bayern akan mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. Bagaimanapun, kiper klub juara rekor ini memiliki kontrak dengan gaji yang sangat tinggi, yang menurut Matthäus "jauh di atas 20 juta" euro. 

    Pada saat yang sama, ia juga bilang, "Bayern tentu saja ingin sedikit mengurangi gajinya." Matthäus yakin semuanya akan jelas dalam waktu dekat: "Saya rasa mereka punya hubungan yang sangat baik dan akan duduk bersama dalam beberapa minggu ke depan untuk memutuskan masa depannya."

    Selain itu, tidak dapat dikesampingkan bahwa jalannya musim ini akan memengaruhi keputusan tersebut. "Jika Anda meraih triple tahun ini, tentu saja itu akan menjadi akhir yang indah untuk karier Manuel Neuer," kata Matthäus.

  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalWaktuPertemuan
    Sabtu, 14 Maret15.30Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
    Rabu, 18 Maret21FC Bayern - Atalanta (Liga Champions)
    Sabtu, 21 Maret15.30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sabtu, 4 April15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
