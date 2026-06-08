FC Bayern München, Berita dan Rumor: Mencoba merekrut Michael Olise? FCB memberikan pernyataan tegas kepada Real Madrid

Pernyataan tegas dari Presiden Bayern, Herbert Hainer: Juara Bundesliga asal Jerman itu dengan tegas membantah rumor transfer seputar Michael Olise. Sebelumnya, berbagai media secara serempak melaporkan bahwa bos Real Madrid, Florentino Perez, berencana mengajukan tawaran besar senilai 150 juta euro untuk pemain Prancis berusia 24 tahun itu jika ia menang dalam pemilihan presiden yang akan datang.

Namun, di sela-sela kunjungannya ke klub penggemar, Hainer dengan tegas menyatakan kepada Bild: "Michael Olise adalah pemain FC Bayern München yang masih memiliki kontrak panjang - dan kami bukanlah klub yang suka menjual pemain. Jika Florentino Perez ingin mengirimkan tawaran kepada kami - yang sejauh ini belum terjadi - dia bisa menghemat waktunya."

Sementara bos Real dan calon pelatih Jose Mourinho melihat pemain serang ini sebagai kunci untuk meraih gelar Liga Champions 2027, pucuk pimpinan di Munich justru bersatu padu. Seluruh jajaran pimpinan klub yang dipimpin oleh Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl, dan Christoph Freund tidak akan melepas penyerang yang direkrut pada 2024 ini dalam keadaan apa pun.

Meskipun Pérez di televisi Spanyol masih membantah bahwa tawaran rekor sebesar 150 juta euro yang diumumkan itu ditujukan untuk Olise, media secara serempak melaporkan sebaliknya. Bagi para petinggi Bayern, hal itu tidak menjadi masalah: Olise, yang terikat kontrak hingga 2029, dianggap tidak bisa dijual oleh klub, demikian kata mereka.