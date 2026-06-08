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Jochen Tittmar

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FC Bayern München, Berita dan Rumor: Mencoba merekrut Michael Olise? FCB memberikan pernyataan tegas kepada Real Madrid

Bundesliga
Bayern Munich
L. Karl
M. Olise
Barcelona
Real Madrid

FC Bayern München menanggapi kabar bahwa Real Madrid dilaporkan tertarik pada Michael Olise. FC Barcelona tampaknya telah memasukkan Lennart Karl ke dalam daftar pantauannya. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

  • Apakah kesepakatan akan tercapai minggu depan? FC Bayern tampaknya sudah sangat dekat dengan transfer besar
  • Apakah klub papan atas akan merebut talenta pertahanan FC Bayern?
  • Karena jika tidak, City akan ikut campur? FCB tampaknya harus bergegas untuk mendapatkan pemain incaran
  • HERBERT HAINER BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern München, Berita: FCB menanggapi kabar bahwa Real Madrid tertarik pada Michael Olise

    Pernyataan tegas dari Presiden Bayern, Herbert Hainer: Juara Bundesliga asal Jerman itu dengan tegas membantah rumor transfer seputar Michael Olise. Sebelumnya, berbagai media secara serempak melaporkan bahwa bos Real Madrid, Florentino Perez, berencana mengajukan tawaran besar senilai 150 juta euro untuk pemain Prancis berusia 24 tahun itu jika ia menang dalam pemilihan presiden yang akan datang. 

    Namun, di sela-sela kunjungannya ke klub penggemar, Hainer dengan tegas menyatakan kepada Bild: "Michael Olise adalah pemain FC Bayern München yang masih memiliki kontrak panjang - dan kami bukanlah klub yang suka menjual pemain. Jika Florentino Perez ingin mengirimkan tawaran kepada kami - yang sejauh ini belum terjadi - dia bisa menghemat waktunya."

    Sementara bos Real dan calon pelatih Jose Mourinho melihat pemain serang ini sebagai kunci untuk meraih gelar Liga Champions 2027, pucuk pimpinan di Munich justru bersatu padu. Seluruh jajaran pimpinan klub yang dipimpin oleh Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl, dan Christoph Freund tidak akan melepas penyerang yang direkrut pada 2024 ini dalam keadaan apa pun.

    Meskipun Pérez di televisi Spanyol masih membantah bahwa tawaran rekor sebesar 150 juta euro yang diumumkan itu ditujukan untuk Olise, media secara serempak melaporkan sebaliknya. Bagi para petinggi Bayern, hal itu tidak menjadi masalah: Olise, yang terikat kontrak hingga 2029, dianggap tidak bisa dijual oleh klub, demikian kata mereka.

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    FC Bayern München, Rumor: FC Barcelona tampaknya telah memasukkan Lennart Karl ke dalam daftar pantauan

    Lennart Karl dari FC Bayern masuk dalam daftar pantauan FC Barcelona. Hal ini dilaporkan oleh media Spanyol Mundo Deportivo dengan mengutip "sumber-sumber terpercaya". 

    Menurut laporan tersebut, terdapat lima target masa depan yang menonjol, di mana Piala Dunia yang akan datang dapat menjadi batu loncatan yang sempurna bagi mereka. Selain Karl, ada satu lagi pemain profesional Bundesliga yang disebutkan: Ibrahim Maza dari Bayer Leverkusen, yang dikabarkan mampu meyakinkan Barca melalui "dribbling yang luar biasa, kreativitas, dan penguasaan permainan". 

    Namun, Karl yang berusia 18 tahun harus absen dari turnamen tersebut karena cedera robekan otot, tetapi tetap menjadi incaran tim Spanyol tersebut. Daftar ini dilengkapi oleh dua gelandang serang Kees Smit (AZ Alkmaar) dan Lewis Miley (Newcastle United) serta playmaker Porto, Rodrigo Mora.

  • Transfer-transfer termahal FC Bayern München

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Harry KanePenyerangTottenham Hotspur202395 juta euro
    Lucas HernandezPertahananAtletico Madrid201980 juta euro
    Luis DiazSeranganFC Liverpool202570 juta euro
    Matthijs de LigtPertahananJuventus202267 juta euro
    Michael OliseSeranganCrystal Palace202453 juta euro