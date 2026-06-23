FC Bayern München, Berita dan Rumor: Klub baru dikabarkan menunjukkan minat! Akankah FCB akhirnya melepas pemain yang sulit dijual?

Apakah FC Bayern München akhirnya akan menemukan klub yang berminat merekrut pemain penyerang Bryan Zaragoza?

Seperti yang dilaporkan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, klub LaLiga Espanyol Barcelona telah menyatakan minatnya untuk merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut laporan tersebut, klub asal Katalonia itu ingin memperkuat posisi sayap penyerang untuk musim depan, dan Zaragoza sangat sesuai dengan profil yang mereka cari.

Di klub juara terbanyak Jerman tersebut, pemain yang tiga kali membela timnas Spanyol ini tidak lagi memiliki masa depan. Meskipun Zaragoza masih terikat kontrak di München hingga 2029, mengingat penampilannya yang kurang memuaskan saat mengenakan seragam FCB serta persaingan ketat dari Michael Olise dan Luis Diaz, kemungkinan ia tetap bertahan secara permanen hampir tidak ada.

Oleh karena itu, pada musim panas 2024 ia dipinjamkan ke CA Osasuna selama satu musim, kemudian diikuti oleh dua masa peminjaman masing-masing setengah tahun ke Celta Vigo dan terakhir ke AS Roma. Terutama saat berseragam klub Italia tersebut, Zaragoza sama sekali tidak bisa beradaptasi, sehingga Giallorossi pun tidak menggunakan opsi pembelian yang ada.

Zaragoza awalnya bergabung dengan FC Bayern dari FC Granada pada Januari 2024 melalui status pinjaman, lalu secara permanen dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro. Namun, karena kendala bahasa dan hubungan yang konon kurang harmonis dengan pelatih saat itu, Thomas Tuchel, ia tidak mampu menembus tim utama.