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Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Rumor: Klub baru dikabarkan menunjukkan minat! Akankah FCB akhirnya melepas pemain yang sulit dijual?

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
B. Zaragoza
H. Kane

Akankah FC Bayern München akhirnya melepas pemain yang sulit dijual? Selain itu: Harry Kane tampaknya menolak tawaran dari sebuah klub papan atas. Berita dan rumor seputar juara terbanyak Jerman.

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    FC Bayern München, Rumor: Akankah FCB akhirnya melepas Zaragoza?

    Apakah FC Bayern München akhirnya akan menemukan klub yang berminat merekrut pemain penyerang Bryan Zaragoza?

    Seperti yang dilaporkan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, klub LaLiga Espanyol Barcelona telah menyatakan minatnya untuk merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang.

    Menurut laporan tersebut, klub asal Katalonia itu ingin memperkuat posisi sayap penyerang untuk musim depan, dan Zaragoza sangat sesuai dengan profil yang mereka cari.

    Di klub juara terbanyak Jerman tersebut, pemain yang tiga kali membela timnas Spanyol ini tidak lagi memiliki masa depan. Meskipun Zaragoza masih terikat kontrak di München hingga 2029, mengingat penampilannya yang kurang memuaskan saat mengenakan seragam FCB serta persaingan ketat dari Michael Olise dan Luis Diaz, kemungkinan ia tetap bertahan secara permanen hampir tidak ada.

    Oleh karena itu, pada musim panas 2024 ia dipinjamkan ke CA Osasuna selama satu musim, kemudian diikuti oleh dua masa peminjaman masing-masing setengah tahun ke Celta Vigo dan terakhir ke AS Roma. Terutama saat berseragam klub Italia tersebut, Zaragoza sama sekali tidak bisa beradaptasi, sehingga Giallorossi pun tidak menggunakan opsi pembelian yang ada.

    Zaragoza awalnya bergabung dengan FC Bayern dari FC Granada pada Januari 2024 melalui status pinjaman, lalu secara permanen dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro. Namun, karena kendala bahasa dan hubungan yang konon kurang harmonis dengan pelatih saat itu, Thomas Tuchel, ia tidak mampu menembus tim utama.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern München, Rumor: Kane Menolak Tawaran Klub Terkemuka

    FC Bayern München tampaknya tidak perlu khawatir bahwa Harry Kane akan segera hengkang.

    Menurut informasi dari surat kabar Catalan Sport, penyerang timnas Inggris tersebut telah memberi sinyal kepada FC Barcelona—yang memang sangat tertarik padanya—bahwa ia tidak berencana pindah pada bursa transfer musim panas mendatang.

    Dengan demikian, Kane—yang masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 30 Juni 2027—pasti ingin bermain bersama juara terbanyak Jerman tersebut pada musim depan. Barca pun tidak berencana mengambil langkah lebih lanjut terkait perekrutan pemain berusia 32 tahun tersebut.

    Barcelona sedang mencari penyerang tengah baru setelah kepergian Robert Lewandowski yang bebas transfer. Julian Alvarez dari Atlético Madrid sebenarnya dianggap sebagai favorit, namun Rojiblancos sama sekali tidak ingin melepas pemain asal Argentina tersebut. Tawaran yang diajukan oleh Barcelona dan Real Madrid pun ditolak dengan tegas.

    Sementara itu, Bayern berusaha memperpanjang kerja sama dengan Kane hingga melampaui tahun 2027. Beberapa pejabat FCB mengungkapkan keinginan untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut lebih awal, dan sang pemain sendiri pun tidak menolak untuk tetap bertahan.

    Pada musim lalu, Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan resmi di semua kompetisi. Selain itu, ia juga memberikan tujuh assist yang berujung pada gol.

  • Transfer-transfer termahal FC Bayern München:

    Pemain

    Posisi

    Didatangkan dari

    Tahun

    Biaya transfer

    Harry Kane

    Penyerang

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 juta euro

    Lucas Hernandez

    Pertahanan

    Atlético Madrid

    2019

    80 juta euro

    Luis Diaz

    Serangan

    FC Liverpool

    2025

    70 juta euro

    Matthijs de Ligt

    Pertahanan

    Juventus

    2022

    67 juta euro

    Michael Olise

    Serangan

    Crystal Palace

    2024

    53 juta euro