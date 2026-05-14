EberlGetty Images
Marko Brkic dan Christian Guinin

FC Bayern München, Berita dan Rumor - Kabarnya sudah ada pembicaraan: Alternatif mengejutkan bagi Max Eberl jika ia hengkang dari FCB?

Max Eberl dari Bayern München tampaknya menjadi incaran sebuah klub Saudi. Sementara itu, Joao Pedro dari Chelsea memuji Harry Kane. Berita dan rumor seputar FCB.

  • Hoeneß dilaporkan telah ikut campur dalam upaya mencari calon pemain FC Bayern
  • Bintang FCB yang akan hengkang berpotensi menciptakan terobosan baru dalam kariernya
  • Dewan Pengawas menetapkan pedoman transfer yang menentukan bagi Eberl dan Freund
    FC Bayern, Rumor: Klub asal Arab Saudi dikabarkan ingin mendatangkan Max Eberl

    Ketika muncul minat dari Arab Saudi di dunia sepak bola, biasanya hal itu berkaitan dengan seorang pemain atau pelatih. Namun, tampaknya kini para pejabat klub juga semakin menjadi sorotan, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar olahraga Arab Saudi, Arriyadiyah, yang termasuk salah satu media terbesar di negara tersebut. Menurut laporan tersebut, Al-Ittihad dilaporkan telah menghubungi Max Eberl dari FC Bayern München dan telah melakukan pembicaraan dengan direktur olahraga juara Bundesliga tersebut. Juara Saudi musim lalu tersebut ingin merekrut pria berusia 52 tahun itu sebagai pemimpin proyek olahraganya, demikian dilaporkan.

    Namun, pembicaraan tersebut dilaporkan terhenti. Alasan yang disebutkan adalah perbedaan pandangan mengenai visi olahraga dan strategi masa depan klub. Selain Eberl, Al-Ittihad dilaporkan juga mempertimbangkan kandidat lain untuk posisi tersebut. Nama-nama konkret belum disebutkan.

    Kontrak Eberl di FC Bayern masih berlaku hingga 2027. Meskipun direktur olahraga tersebut baru-baru ini menyatakan bahwa ia dapat membayangkan masa depan jangka panjang di Munich, situasinya di klub juara berulang kali tersebut tampaknya belum sepenuhnya jelas. Menurut informasi dari kicker, Dewan Pengawas Bayern berencana membahas masa depan jajaran pimpinan saat ini dalam rapat pada akhir Mei - termasuk Eberl. "Saya selalu mengatakan, saya ingin menjalankan tugas saya di sini. Orang-orang harus menilai kinerja saya. Jika mereka menilai kinerja saya baik, maka saya juga siap untuk tetap di Bayern lebih lama," jelas Eberl baru-baru ini kepada DAZN.

    Eberl mulai menjabat di FC Bayern pada Maret 2024. Setelah awalnya mendapat kritik karena perencanaan skuad yang dianggap tidak seimbang oleh banyak pengamat, ia berhasil kembali mengumpulkan poin positif berkat beberapa transfer yang sukses. Rekrutan seperti Michael Olise atau Luis Diaz dinilai sangat positif di Munich.

    Namun, perdebatan seputar dirinya tak kunjung mereda. Baru-baru ini, beredar laporan mengenai hubungan yang tegang dengan direktur olahraga Christoph Freund. Menurut kicker, perbedaan pendapat di antara keduanya bahkan dilaporkan semakin sering terjadi belakangan ini. Harapan bahwa Eberl dan Freund dapat membentuk duet kepemimpinan yang kuat seperti Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge di masa lalu, sejauh ini belum terwujud. Sebaliknya, majalah tersebut bahkan menyebutnya sebagai "pernikahan paksa".

    Menurut Sport1, di internal klub pun ada kritik terhadap cara Eberl dalam negosiasi kontrak. Dia dituduh terlalu cepat terpengaruh oleh penasihat dan terlalu lunak dalam pembicaraan. Alih-alih menunjukkan ketegasan yang diperlukan, Eberl "terlalu bersikap ramah". Menurut beberapa pihak yang bertanggung jawab, hal ini telah menyebabkan penandatanganan kontrak yang tidak perlu mahal dan merusak reputasi klub.

  • FC Bayern München, Berita: Joao Pedro memuji Kane

    Penyerang Chelsea FC, Joao Pedro, memuji Harry Kane dari Bayern Munich dengan sangat tinggi.

    Kepada TNTSports, pemain asal Brasil itu mengatakan: "Dia sudah mencatatkan angka-angka luar biasa di Liga Premier, tapi sekarang, setelah kita melihatnya di FC Bayern, kita baru benar-benar bisa merasakan kualitas yang dimiliki Harry Kane."

    Saat Kane masih bermain di Liga Premier bersama Tottenham dan Pedro sedang memburu gol bersama Watford, ia dapat melihat sendiri kualitas penyerang FCB itu dari dekat: "Saya selalu mendoakannya, karena dia adalah pemain yang fantastis."

    Dia bahkan yakin Kane mampu memenangkan Ballon d'Or dalam waktu dekat: "Menurut saya, ya. Karena dia adalah pemain yang luar biasa."

    FC Bayern München, Kabar: Weinzierl akan pindah ke Swiss setelah hengkang

    Setelah hengkang dari FC Bayern München, Markus Weinzierl kemungkinan akan bergabung dengan klub di Swiss.

    Seperti yang dilaporkan surat kabar Blick, pria berusia 51 tahun itu kemungkinan akan menjadi pelatih di FC Luzern, di mana Mario Frick akan mundur setelah musim ini berakhir. Pembicaraan dilaporkan telah berlangsung, dan Weinzierl tampaknya tertarik dengan tawaran tersebut.

    Weinzierl telah bekerja di klub juara Jerman tersebut sejak Agustus 2024 sebagai Direktur Olahraga Pusat Pembinaan Pemain Muda. "Atas kesepakatan bersama," klub dan pria berusia 51 tahun itu sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni.

    "Ini adalah masa yang sangat sukses dan indah, tetapi saya ingin kembali bekerja sebagai pelatih di level profesional," kata Weinzierl seperti dikutip di situs web klub asal Munich tersebut. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang memungkinkan "Vincent Kompany menemukan begitu banyak talenta untuk skuad profesionalnya dari akademi sendiri. Sepuluh pemain yang melakukan debut profesional dalam satu tahun, dipimpin oleh Lennart Karl, menjadikan musim 2025/26 sebagai kesuksesan sensasional bagi akademi."

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sabtu, 23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

