Ketika muncul minat dari Arab Saudi di dunia sepak bola, biasanya hal itu berkaitan dengan seorang pemain atau pelatih. Namun, tampaknya kini para pejabat klub juga semakin menjadi sorotan, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar olahraga Arab Saudi, Arriyadiyah, yang termasuk salah satu media terbesar di negara tersebut. Menurut laporan tersebut, Al-Ittihad dilaporkan telah menghubungi Max Eberl dari FC Bayern München dan telah melakukan pembicaraan dengan direktur olahraga juara Bundesliga tersebut. Juara Saudi musim lalu tersebut ingin merekrut pria berusia 52 tahun itu sebagai pemimpin proyek olahraganya, demikian dilaporkan.

Namun, pembicaraan tersebut dilaporkan terhenti. Alasan yang disebutkan adalah perbedaan pandangan mengenai visi olahraga dan strategi masa depan klub. Selain Eberl, Al-Ittihad dilaporkan juga mempertimbangkan kandidat lain untuk posisi tersebut. Nama-nama konkret belum disebutkan.

Kontrak Eberl di FC Bayern masih berlaku hingga 2027. Meskipun direktur olahraga tersebut baru-baru ini menyatakan bahwa ia dapat membayangkan masa depan jangka panjang di Munich, situasinya di klub juara berulang kali tersebut tampaknya belum sepenuhnya jelas. Menurut informasi dari kicker, Dewan Pengawas Bayern berencana membahas masa depan jajaran pimpinan saat ini dalam rapat pada akhir Mei - termasuk Eberl. "Saya selalu mengatakan, saya ingin menjalankan tugas saya di sini. Orang-orang harus menilai kinerja saya. Jika mereka menilai kinerja saya baik, maka saya juga siap untuk tetap di Bayern lebih lama," jelas Eberl baru-baru ini kepada DAZN.

Eberl mulai menjabat di FC Bayern pada Maret 2024. Setelah awalnya mendapat kritik karena perencanaan skuad yang dianggap tidak seimbang oleh banyak pengamat, ia berhasil kembali mengumpulkan poin positif berkat beberapa transfer yang sukses. Rekrutan seperti Michael Olise atau Luis Diaz dinilai sangat positif di Munich.

Namun, perdebatan seputar dirinya tak kunjung mereda. Baru-baru ini, beredar laporan mengenai hubungan yang tegang dengan direktur olahraga Christoph Freund. Menurut kicker, perbedaan pendapat di antara keduanya bahkan dilaporkan semakin sering terjadi belakangan ini. Harapan bahwa Eberl dan Freund dapat membentuk duet kepemimpinan yang kuat seperti Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge di masa lalu, sejauh ini belum terwujud. Sebaliknya, majalah tersebut bahkan menyebutnya sebagai "pernikahan paksa".

Menurut Sport1, di internal klub pun ada kritik terhadap cara Eberl dalam negosiasi kontrak. Dia dituduh terlalu cepat terpengaruh oleh penasihat dan terlalu lunak dalam pembicaraan. Alih-alih menunjukkan ketegasan yang diperlukan, Eberl "terlalu bersikap ramah". Menurut beberapa pihak yang bertanggung jawab, hal ini telah menyebabkan penandatanganan kontrak yang tidak perlu mahal dan merusak reputasi klub.