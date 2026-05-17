Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional, mengangkat nama bek tengah Manchester City, Josko Gvardiol, sebagai target FC Bayern München. Matthäus bahkan mengklaim bahwa FCB telah mengambil langkah-langkah konkret terkait hal ini.

"Saya sedang mengincar seorang pemain dan mendengar bahwa mereka (Bayern, red.) sudah mengajukan tawaran awal. Seorang mantan pemain Bundesliga dari Leipzig, yang saat ini bermain di Manchester City, bek kiri/bek tengah," jelas Matthäus seputar pertandingan Bundesliga Bayern melawan 1. FC Köln pada hari Sabtu di Sky dan kemudian juga mengonfirmasi secara spesifik bahwa ia sedang membicarakan Gvardiol.

Bayern sudah memiliki duet bek tengah yang kompak dan berkualitas tinggi dalam jangka menengah, yaitu Jonathan Tah dan Dayot Upamecano. Sebuah posisi di lini belakang mungkin akan kosong pada musim panas nanti, jika Min-jae Kim—yang sudah lama dikabarkan sebagai kandidat untuk dijual dan saat ini menjadi bek tengah nomor 3—meninggalkan juara Jerman tersebut. Namun, apakah Gvardiol layak menjadi penantang bagi Tah dan Upamecano masih patut dipertanyakan.

Lagipula, pemain berusia 24 tahun ini memiliki ambisi yang jelas untuk menjadi pemain inti. Dan dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028 di Manchester City, merekrut pemain timnas Kroasia ini pada musim panas ini kemungkinan akan sangat mahal. Lagipula, klub Inggris tersebut telah membayar biaya transfer sebesar 90 juta euro kepada RB Leipzig untuk Gvardiol pada tahun 2023.

Di klub rival Leipzig di Bundesliga, Gvardiol berhasil menembus level internasional; dari 2021 hingga 2023, ia tampil dalam 87 pertandingan untuk RB. Di City, Gvardiol biasanya menjadi pilihan utama, namun pemain Kroasia ini harus absen dari awal Januari hingga awal Mei karena patah tulang kering. Baru pada pertengahan pekan ini, saat kemenangan 3-0 atas Crystal Palace, Gvardiol merayakan kembalinya ke lapangan.

Hal lain yang mungkin membuat mantan pemain Leipzig ini semakin menarik bagi Bayern: Berbeda dengan Tah dan Upamecano, ia adalah pemain kidal dan juga dapat ditempatkan sebagai bek kiri tanpa masalah.