FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICH
FC Bayern München, Berita dan Rumor: Harganya 90 juta euro! Lothar Matthäus memicu rumor seputar mantan bintang Bundesliga

Pada tahun 2023, Josko Gvardiol pindah dari RB Leipzig ke Manchester City dengan biaya transfer sebesar 90 juta euro. Apakah ia akan segera kembali ke Bundesliga? Berita dan rumor seputar FC Bayern München.

    FC Bayern München, Berita: Lothar Matthäus mengangkat nama mantan bintang Bundesliga sebagai kandidat di FCB

    Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional, mengangkat nama bek tengah Manchester City, Josko Gvardiol, sebagai target FC Bayern München. Matthäus bahkan mengklaim bahwa FCB telah mengambil langkah-langkah konkret terkait hal ini.

    "Saya sedang mengincar seorang pemain dan mendengar bahwa mereka (Bayern, red.) sudah mengajukan tawaran awal. Seorang mantan pemain Bundesliga dari Leipzig, yang saat ini bermain di Manchester City, bek kiri/bek tengah," jelas Matthäus seputar pertandingan Bundesliga Bayern melawan 1. FC Köln pada hari Sabtu di Sky dan kemudian juga mengonfirmasi secara spesifik bahwa ia sedang membicarakan Gvardiol.

    Bayern sudah memiliki duet bek tengah yang kompak dan berkualitas tinggi dalam jangka menengah, yaitu Jonathan Tah dan Dayot Upamecano. Sebuah posisi di lini belakang mungkin akan kosong pada musim panas nanti, jika Min-jae Kim—yang sudah lama dikabarkan sebagai kandidat untuk dijual dan saat ini menjadi bek tengah nomor 3—meninggalkan juara Jerman tersebut. Namun, apakah Gvardiol layak menjadi penantang bagi Tah dan Upamecano masih patut dipertanyakan.

    Lagipula, pemain berusia 24 tahun ini memiliki ambisi yang jelas untuk menjadi pemain inti. Dan dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028 di Manchester City, merekrut pemain timnas Kroasia ini pada musim panas ini kemungkinan akan sangat mahal. Lagipula, klub Inggris tersebut telah membayar biaya transfer sebesar 90 juta euro kepada RB Leipzig untuk Gvardiol pada tahun 2023.

    Di klub rival Leipzig di Bundesliga, Gvardiol berhasil menembus level internasional; dari 2021 hingga 2023, ia tampil dalam 87 pertandingan untuk RB. Di City, Gvardiol biasanya menjadi pilihan utama, namun pemain Kroasia ini harus absen dari awal Januari hingga awal Mei karena patah tulang kering. Baru pada pertengahan pekan ini, saat kemenangan 3-0 atas Crystal Palace, Gvardiol merayakan kembalinya ke lapangan.

    Hal lain yang mungkin membuat mantan pemain Leipzig ini semakin menarik bagi Bayern: Berbeda dengan Tah dan Upamecano, ia adalah pemain kidal dan juga dapat ditempatkan sebagai bek kiri tanpa masalah.

    FC Bayern München, Berita - Christoph Freund menegaskan: Alexander Nübel tidak akan berkarier di FCB

    Direktur Olahraga Bayern München, Christoph Freund, telah mengonfirmasi bahwa kiper Alexander Nübel, yang masih dipinjamkan ke VfB Stuttgart hingga akhir Juni, tidak memiliki masa depan di FCB.

    "Kami telah berdiskusi dengan manajemennya dan Alex juga sudah mengetahui rencana kami," kata Freund setelah kemenangan Bayern 5-1 atas 1. FC Köln pada pertandingan penutup Bundesliga hari Sabtu, seperti dilansir Sport1. Selain Manuel Neuer dan Sven Ulreich, yang baru-baru ini masing-masing memperpanjang kontrak mereka selama satu tahun lagi, serta calon penerus Neuer jangka menengah, Jonas Urbig, tidak ada tempat bagi Nübel: "Kami akan memasuki musim depan dengan trio kiper ini, itulah rencananya," kata Freund.

    Memang, Nübel masih memiliki kontrak di Bayern yang berlaku hingga 2030. Namun, sudah sejak lama terlihat bahwa pemain berusia 29 tahun itu tidak akan kembali ke Säbener Straße. VfB memang ingin merekrut Nübel secara permanen, tetapi tampaknya tidak mampu secara finansial. Dengan demikian, masa depan pemain yang tiga kali membela timnas Jerman ini masih belum jelas.

    Bayern merekrut Nübel dari FC Schalke pada 2020, namun sejak itu kiper tersebut hanya tampil dalam empat pertandingan resmi untuk FCB. Dari 2021 hingga 2023, Nübel dipinjamkan ke AS Monaco, dan sejak 2023 ia bergabung dengan Stuttgart.

    FC Bayern München, Berita: Belum ada yang pernah melakukannya sebelum Harry Kane

    Harry Kane kembali mencetak rekor.

    Dengan 36 gol musim ini, pemain asal Inggris ini menjadi raja pencetak gol Bundesliga musim 2025/26 - sama seperti dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, Kane, yang pindah dari Tottenham Hotspur ke FC Bayern München pada 2023, menjadi pemain pertama yang meraih gelar raja pencetak gol dalam tiga musim pertamanya di Bundesliga. Selain itu, Kane adalah satu-satunya pemain yang selalu mencetak lebih dari 25 gol dalam tiga musim pertamanya di Bundesliga.

    Pada musim 2023/24, Kane telah mencetak 36 gol di Bundesliga, sedangkan pada musim lalu ia mencetak 26 gol liga. Sudah lama jelas bahwa pemain berusia 32 tahun ini akan kembali meraih gelar top skor musim ini; pada Sabtu lalu, Kane menambah jumlah golnya menjadi 36 dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 atas Köln.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan FCB Selanjutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

    25 Juli

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Pertandingan persahabatan

    4 Agustus

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Pertandingan persahabatan

    7 Agustus

    FC Bayern - Aston Villa

    Pertandingan persahabatan

