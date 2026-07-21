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AsekoGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Rumor: FCB harus membayar sebagian kecil dari biaya transfer Noel Aseko

Bundesliga
Transfers
N. Aseko-Nkili
Bayern Munich
Eintracht Frankfurt

Dari 13 juta euro yang dikabarkan akan diperoleh FC Bayern dari transfer Noel Aseko, setidaknya hampir satu juta euro di antaranya tidak akan masuk ke kantong sang juara terbanyak. Berita dan rumor seputar FCB.

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  • aseko(C)Getty Images

    FC Bayern, Berita: FCB harus meneruskan dana dari transfer Aseko

    Menurut majalah *kicker*, FC Bayern dilaporkan memperoleh hingga 13 juta euro dari transfer Noel Aseko ke Eintracht Frankfurt. Namun, dari jumlah tersebut, hampir satu juta euro mengalir ke kantong Hannover 96.

    Seperti dilaporkan oleh Bild, klub asal Niedersachsen tersebut telah mengamankan hak bagi hasil penjualan kembali sebesar 950.000 euro atas pemain timnas U-21 Jerman tersebut saat Bayern Munich melakukan pembelian kembali secara langsung. Aseko awalnya bermain selama satu setengah tahun dengan status pinjaman di klub divisi dua tersebut, sebelum Hannover menggunakan opsi pembelian mereka pada bulan Mei dan mengontrak Aseko secara permanen hanya dengan satu juta euro.

    Namun, karena Aseko berkembang menjadi salah satu bintang muda di divisi bawah Bundesliga pada musim keduanya di Hannover, Bayern Munich menggunakan opsi pembelian kembali senilai 2,5 juta euro, karena pemain berusia 20 tahun itu direncanakan untuk kembali sebagai opsi skuad di lini tengah setelah kepergian Raphael Guerreiro dan Leon Goretzka, atau dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, opsi kedua yang dipilih; Aseko menandatangani kontrak hingga tahun 2031 di Frankfurt.

    "Saya melakukan diskusi yang sangat intensif dengan jajaran direksi dan pelatih," kata Aseko saat perkenalannya bersama klub asal Hessen itu pada hari Senin. Terutama dengan Vincent Kompany, ia mengaku telah melakukan "percakapan yang baik", di mana pelatih asal Belgia itu tampaknya telah menjelaskan dengan jelas peran apa yang ia harapkan dari Aseko di Bayern. 

    Dan hal itu tidak selalu disambut baik. “Dia jujur kepada saya, lalu saya pun jujur kepadanya, dan karena itulah kesepakatan dengan Eintracht terwujud,” kata Aseko, yang menggambarkan dirinya sebagai “seperti N’Golo Kante”.

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    Pada bulan Desember tahun lalu, kepindahan Virgilio Olaya, bek tengah berbakat berusia 18 tahun, dari klub Divisi Utama Ekuador SD Aucas ke FC Bayern masih dianggap sebagai urusan formal belaka. Namun, kabarnya situasi kini telah berubah.

    Seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Rudy Galetti, tidak pernah ada kesepakatan antara Olaya dan Bayern, dan persaingan untuk mendapatkan pemain muda berbakat di lini pertahanan ini masih “sepenuhnya terbuka”. Meskipun klub asal Munich tersebut masih tertarik untuk merekrutnya, kini Olympique Lyon dan AC Milan juga dilaporkan menunjukkan minat yang konkret terhadap Olaya.

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    TanggalAcara
    20 Juli 2026Awal Latihan Tim Utama
    25 Juli 2026Pertandingan persahabatan melawan Wehen Wiesbaden
    27–30 Juli 2026Pemusatan Latihan di Danau Tegernsee
    30 Juli 2026Pertandingan persahabatan melawan Rottach-Egern
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