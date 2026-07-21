Menurut majalah *kicker*, FC Bayern dilaporkan memperoleh hingga 13 juta euro dari transfer Noel Aseko ke Eintracht Frankfurt. Namun, dari jumlah tersebut, hampir satu juta euro mengalir ke kantong Hannover 96.

Seperti dilaporkan oleh Bild, klub asal Niedersachsen tersebut telah mengamankan hak bagi hasil penjualan kembali sebesar 950.000 euro atas pemain timnas U-21 Jerman tersebut saat Bayern Munich melakukan pembelian kembali secara langsung. Aseko awalnya bermain selama satu setengah tahun dengan status pinjaman di klub divisi dua tersebut, sebelum Hannover menggunakan opsi pembelian mereka pada bulan Mei dan mengontrak Aseko secara permanen hanya dengan satu juta euro.

Namun, karena Aseko berkembang menjadi salah satu bintang muda di divisi bawah Bundesliga pada musim keduanya di Hannover, Bayern Munich menggunakan opsi pembelian kembali senilai 2,5 juta euro, karena pemain berusia 20 tahun itu direncanakan untuk kembali sebagai opsi skuad di lini tengah setelah kepergian Raphael Guerreiro dan Leon Goretzka, atau dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, opsi kedua yang dipilih; Aseko menandatangani kontrak hingga tahun 2031 di Frankfurt.

"Saya melakukan diskusi yang sangat intensif dengan jajaran direksi dan pelatih," kata Aseko saat perkenalannya bersama klub asal Hessen itu pada hari Senin. Terutama dengan Vincent Kompany, ia mengaku telah melakukan "percakapan yang baik", di mana pelatih asal Belgia itu tampaknya telah menjelaskan dengan jelas peran apa yang ia harapkan dari Aseko di Bayern.

Dan hal itu tidak selalu disambut baik. “Dia jujur kepada saya, lalu saya pun jujur kepadanya, dan karena itulah kesepakatan dengan Eintracht terwujud,” kata Aseko, yang menggambarkan dirinya sebagai “seperti N’Golo Kante”.