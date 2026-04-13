Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Rumor: FCB dikabarkan telah mengamankan transfer musim panas keduanya

Bundesliga
Transfers
Champions League
Bayern Munich
N. Aseko-Nkili
B. Ndiaye

Setelah merekrut Noel Aseko, FC Bayern München tampaknya sedang merencanakan transfer kedua untuk musim mendatang. Berita dan rumor seputar FCB.

  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    FC Bayern München, Rumor: FCB mengamankan transfer musim panas kedua

    FC Bayern München dilaporkan berencana untuk merekrut secara permanen pemain pinjaman Bara Sapoko Ndiaye pada musim panas mendatang.

    Seperti dilaporkan oleh surat kabar Abendzeitung, klub juara Jerman tersebut tampaknya berencana untuk bekerja sama dalam jangka panjang dengan pemain berusia 18 tahun tersebut. Saat ini, Ndiaye hanya dipinjamkan dari Gambinos Stars Africa, sebuah klub mitra dari Red & Gold Academy.

    Ndiaye merayakan debutnya di skuad profesional Munich pada pertandingan Sabtu lalu melawan FC St. Pauli dan langsung diberi kesempatan bermain oleh pelatih Vincent Kompany. Pada menit ke-84, ia masuk menggantikan Jamal Musiala.

    Pemain berusia 18 tahun itu langsung tampil meyakinkan dalam beberapa aksinya - setelah peluit akhir berbunyi, rekan setimnya Leon Goretzka memuji penampilannya: "Kita bisa melihat bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Dia adalah orang yang baik dan sangat bersyukur."

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Olahraga Max Eberl, yang tidak melihat adanya "ketegangan" pada gelandang tengah tersebut. "Dia masuk ke dalam permainan dengan sangat baik."

    Jika Bayern benar-benar mengontrak Ndiaye secara permanen, ini akan menjadi transfer kedua untuk musim mendatang. Sudah dipastikan bahwa klub asal Munich ini akan mendatangkan kembali Noel Aseko dari Hannover 96 dengan biaya 2,5 juta euro.

    • Iklan
  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Berita: Gnabry Melakukan Latihan Lari dalam Sesi Latihan FCB

    Setelah absen karena cedera saat FC Bayern München bertandang ke markas St. Pauli, Serge Gnabry telah kembali berlatih.

    Seperti dilaporkan oleh Bild, pemain timnas Jerman tersebut pada hari Minggu dapat melakukan lari santai di lapangan latihan FCB di Säbener Straße. Belum jelas apakah ia dapat kembali bermain dalam pertandingan Liga Champions mendatang melawan Real Madrid.

    Gnabry absen mendadak saat melawan St. Pauli karena keluhan pada lututnya. "Kami merasa bahwa saat ini tidak baik bagi Serge untuk melakukan perjalanan ke Hamburg dengan dua kali penerbangan. Di lapangan, ia mungkin tidak akan menjadi alternatif. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk merawatnya di rumah dan ia akan fit pada hari Rabu," jelas Direktur Olahraga Max Eberl setelah kemenangan 5-0 atas tim asal Hamburg tersebut.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertemuan

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

    Minggu, 19 April

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Rabu, 22 April

    20.45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)

Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA