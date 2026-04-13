FC Bayern München, Berita dan Rumor: FCB dikabarkan telah mengamankan transfer musim panas keduanya

FC Bayern München dilaporkan berencana untuk merekrut secara permanen pemain pinjaman Bara Sapoko Ndiaye pada musim panas mendatang.

Seperti dilaporkan oleh surat kabar Abendzeitung, klub juara Jerman tersebut tampaknya berencana untuk bekerja sama dalam jangka panjang dengan pemain berusia 18 tahun tersebut. Saat ini, Ndiaye hanya dipinjamkan dari Gambinos Stars Africa, sebuah klub mitra dari Red & Gold Academy.

Ndiaye merayakan debutnya di skuad profesional Munich pada pertandingan Sabtu lalu melawan FC St. Pauli dan langsung diberi kesempatan bermain oleh pelatih Vincent Kompany. Pada menit ke-84, ia masuk menggantikan Jamal Musiala.

Pemain berusia 18 tahun itu langsung tampil meyakinkan dalam beberapa aksinya - setelah peluit akhir berbunyi, rekan setimnya Leon Goretzka memuji penampilannya: "Kita bisa melihat bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Dia adalah orang yang baik dan sangat bersyukur."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Olahraga Max Eberl, yang tidak melihat adanya "ketegangan" pada gelandang tengah tersebut. "Dia masuk ke dalam permainan dengan sangat baik."

Jika Bayern benar-benar mengontrak Ndiaye secara permanen, ini akan menjadi transfer kedua untuk musim mendatang. Sudah dipastikan bahwa klub asal Munich ini akan mendatangkan kembali Noel Aseko dari Hannover 96 dengan biaya 2,5 juta euro.