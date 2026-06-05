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Jonas Rütten

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FC Bayern München, Berita dan Rumor: Dia sebenarnya diharapkan bisa bermain seperti Raphael Guerreiro! Apakah FCB akan kehilangan talenta terbaiknya ke Liga Premier?

Bundesliga
Transfers
FC Koeln
Bayern Munich
A. Ibrahimovic

FC Bayern München tampaknya tertarik pada seorang pemain bertahan berbakat dari Köln. Pemain yang dipinjamkan ini setidaknya diyakini akan berperan sebagai pemain pengganti, namun ada kemungkinan ia akan hengkang. Berita dan rumor seputar FCB.

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  • Ibrahimovic BayernGetty Images

    FC Bayern, Berita: Tawaran dari Liga Premier untuk Zlatan Ibrahimovic?

    Arijon Ibrahimovic kabarnya tidak akan berperan sebagai pemain pinjaman dalam rencana FC Bayern München, melainkan sebagai pemain rotasi di tim utama. Hal ini dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, klub juara berprestasi tersebut sangat puas dengan perkembangan pemain timnas U-21 Jerman tersebut pada musim lalu di 1. FC Heidenheim dan berencana menempatkannya dalam peran serupa yang terakhir kali diemban oleh Raphael Guerreiro di München.

    Pemain asal Portugal itu, di tahun ketiganya bersama Bayern, sekali lagi tidak bisa melampaui peran sebagai pemain cadangan, namun tetap tampil dalam 29 pertandingan resmi (lebih dari 1.200 menit bermain) dan pada akhir musim mencetak enam gol serta tiga assist meskipun mengalami beberapa masalah cedera. Kontraknya tidak diperpanjang, sehingga Guerreiro meninggalkan Bayern setelah tiga tahun. Bahkan baru-baru ini beredar rumor tentang akhir kariernya.

    Ibrahimovic, yang bisa bermain di kedua posisi sayap di lini serang, juga kemungkinan besar bisa berharap mendapatkan waktu bermain karena beban tiga posisi. Terlebih lagi, pemain baru yang akan didatangkan, Ismael Saibari dari PSV Eindhoven, direncanakan khusus untuk posisi tengah, dan transfer Anthony Gordon untuk sayap kiri telah gagal.

    Kini, menurut Sky, giliran Ibrahimovic yang harus mengambil keputusan. Kontrak pemain berusia 20 tahun itu di Munich akan berakhir pada 2027. Menurut Sky, ia telah menerima tawaran perpanjangan kontrak; namun, jika ia memutuskan untuk menolaknya, klub akan memaksakan penjualan.

    Terkait hal ini, Ibrahimovic dilaporkan telah menerima tawaran dari Premier League, Bundesliga, dan Eredivisie. Mungkin dari klub-klub di mana ia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Dari Bundesliga, dilaporkan Hoffenheim dan Stuttgart tertarik untuk melakukan transfer permanen. Jika terjadi penjualan, Bayern dilaporkan ingin mengamankan opsi pembelian kembali, menurut tz. Dari luar Jerman, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham, dan Crystal Palace serta PSV Eindhoven dikaitkan dengan pemain berusia 20 tahun ini.

    Setelah masa pinjaman yang kurang memuaskan di Frosinone (23/24) dan masa tinggal yang mengecewakan di Lazio Roma (19 menit bermain pada 2025), Ibrahimovic langsung menjadi pemain inti di 1. FC Heidenheim pada musim lalu dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam perjuangan FCH menghindari degradasi. Ia mengakhiri musim dengan dua gol dan lima assist dalam 34 pertandingan resmi. Namun, yang paling penting adalah waktu bermain yang ia dapatkan dari pelatih Frank Schmidt (2.346 menit).

    "Bagi saya, yang terpenting adalah mendapatkan banyak waktu bermain agar bisa menunjukkan kemampuan saya. Hal itu tercapai dan karena itu saya percaya bahwa ini adalah tahun yang sangat baik bagi saya," katanya sendiri setelah perpisahannya dari Heidenheim.

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  • FC Bayern, Berita: Bintang muda lini belakang 1. FC Köln dikabarkan masuk dalam radar FCB

    FC Bayern tengah mengincar bek tengah berbakat Ben Nwachukwu dari 1. FC Köln. Hal ini dilaporkan oleh Münchner Merkur.

    Pemain timnas U-16 Jerman ini masih terikat kontrak di Köln hingga 2028 dan dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di akademi muda klub asal Kota Katedral tersebut. Para pengamat bahkan sudah membandingkan pemain kidal ini dengan Nico Schlotterbeck. Pada debutnya bersama timnas U-16 Jerman pada Januari lalu, Nwachukwu bahkan langsung memimpin tim junior tersebut sebagai kapten.

    Dengan Filip Pavic dan Cassiano Kiala, juara Bundesliga ini sudah memiliki dua talenta pertahanan Jerman yang menjanjikan di skuadnya. Keduanya bahkan sudah melakukan debut profesional mereka pada musim lalu. 

  • Transfer-transfer termahal FC Bayern München

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Harry KanePenyerangTottenham Hotspur202395 juta euro
    Lucas HernandezPertahananAtletico Madrid201980 juta euro
    Luis DiazSeranganFC Liverpool202570 juta euro
    Matthijs de LigtPertahananJuventus202267 juta euro
    Michael OliseSeranganCrystal Palace202453 juta euro