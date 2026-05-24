Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:
Siapa pun yang pernah memperhatikan sepatu yang dipakai Michael Olise dari Bayern München mungkin telah menyadari bahwa ia tidak terikat dengan satu merek perlengkapan olahraga tertentu. Apa alasannya?
"Dia tidak memiliki kontrak, dia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu," kata seorang sumber dekat Olise baru-baru ini kepada L'Equipe. Bintang penyerang ini sama sekali tidak memiliki kontrak sponsor, yang sangat tidak biasa terutama bagi pemain sekelasnya.
Bagi Olise, kebebasan untuk selalu memilih sendiri sepatu yang akan ia kenakan saat bermain jelas lebih penting daripada pendapatan jutaan euro yang pasti bisa ia peroleh dari kontrak sponsor. Sebagai contoh, rekan setimnya di Bayern, Jamal Musiala, diperkirakan mendapatkan sekitar enam juta euro per tahun dari sponsornya, Nike. Uang yang dengan sengaja dilewatkan begitu saja oleh Olise.
Pemain serba bisa Konrad Laimer dan FC Bayern München masih belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027. Pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional, Lothar Matthäus, mendesak FCB untuk melakukan segala upaya demi mempertahankan Laimer.
Sebagai bek kanan, posisi di mana pemain Austria yang sebenarnya direkrut sebagai gelandang tengah oleh RB Leipzig pada 2023 ini biasanya bermain di Bayern, Laimer "tidak dilatih untuk itu, tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Dan karena itu, saya berharap dia memperpanjang kontraknya di Bayern," kata Matthäus kepada Sky. "Dia adalah pemain yang sangat penting – tidak hanya karena posisinya, tetapi juga karena mentalitasnya. Saya berharap demikian, dan saya tidak bisa membayangkan dia bermain di tempat lain. […] Dia mewakili apa yang membuat Bayern istimewa: dedikasi dan energi."
Menurut kabar yang beredar, tuntutan gaji Laimer saat ini masih terlalu tinggi bagi Bayern untuk menyetujui kontrak baru. "Saya tidak percaya bahwa dia harus dijadikan contoh karena batasan gaji," tegas Matthäus, yang menganggap salah jika menunda negosiasi dengan Laimer dengan alasan tuntutan gaji tinggi dari pemain lain.
Mantan pemain profesional FCB, Dietmar Hamann, telah memperingatkan pihak Bayern München agar tidak menawarkan kontrak baru yang terlalu panjang kepada penyerang Harry Kane.
"Kontraknya masih tersisa satu tahun. Saya rasa mereka sedang membicarakan perpanjangan dua atau tiga tahun, dan saya akan sedikit berhati-hati karena dia akan berusia 33 tahun. Pertanyaannya adalah: Seberapa lama lagi dia akan mencetak gol?" kata Hamann kepada tz. Memang, Kane telah "mencetak banyak gol" selama tiga tahun terakhirnya bersama juara Bundesliga tersebut. Namun, Hamann tetap skeptis mengenai durasi kontrak: "Perpanjangan satu tahun – ya. Dua tahun – mungkin. Tiga tahun menurut saya terlalu lama."
Kane merasa sangat nyaman di Munich dan hampir pasti akan memenuhi kontraknya yang masih berlaku hingga 2027. Negosiasi mengenai kontrak baru sedang direncanakan, dan pembicaraan mengarah pada perpanjangan kontrak pemain Inggris berusia 32 tahun itu selama tiga tahun lagi hingga 2030.
"Orang-orang sangat senang dengannya. Dia adalah duta besar yang hebat untuk sepak bola," tegas Hamann, yang sangat mengagumi Kane, yang didatangkan Bayern dari Tottenham Hotspur pada 2023 dengan biaya transfer 95 juta euro. "Merupakan suatu kehormatan bagi Bundesliga dan Bayern München bahwa kapten tim nasional Inggris ini bermain di sini."
Kiper Bayern München, Manuel Neuer, kini menjadi pemain tersukses dalam sejarah Piala DFB, bersama mantan rekan setimnya, Bastian Schweinsteiger.
Meskipun Neuer tidak turun ke lapangan saat Bayern mengalahkan VfB Stuttgart di final pada Sabtu malam karena cedera, pemain berusia 40 tahun ini tetap bisa merayakan gelar Piala DFB ketujuh dalam kariernya (enam kali bersama Bayern, satu kali bersama Schalke). Dengan demikian, Neuer menyamai rekor Schweinsteiger dan kini bersama legenda Bayern tersebut menjadi pemegang rekor terbanyak dalam hal gelar Piala DFB.
Neuer berhasil mengungguli beberapa ikon FCB lainnya seperti Thomas Müller, David Alaba, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Claudio Pizarro, dan Oliver Kahn, yang tetap bertahan dengan enam gelar juara.
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
25 Juli
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
4 Agustus
Jeju SK FC - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
7 Agustus
FC Bayern - Aston Villa
Pertandingan persahabatan
15 Agustus
FC Bayern - RB Leipzig
Pertandingan persahabatan