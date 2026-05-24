Siapa pun yang pernah memperhatikan sepatu yang dipakai Michael Olise dari Bayern München mungkin telah menyadari bahwa ia tidak terikat dengan satu merek perlengkapan olahraga tertentu. Apa alasannya?

"Dia tidak memiliki kontrak, dia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu," kata seorang sumber dekat Olise baru-baru ini kepada L'Equipe. Bintang penyerang ini sama sekali tidak memiliki kontrak sponsor, yang sangat tidak biasa terutama bagi pemain sekelasnya.

Bagi Olise, kebebasan untuk selalu memilih sendiri sepatu yang akan ia kenakan saat bermain jelas lebih penting daripada pendapatan jutaan euro yang pasti bisa ia peroleh dari kontrak sponsor. Sebagai contoh, rekan setimnya di Bayern, Jamal Musiala, diperkirakan mendapatkan sekitar enam juta euro per tahun dari sponsornya, Nike. Uang yang dengan sengaja dilewatkan begitu saja oleh Olise.