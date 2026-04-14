FC Bayern München, Berita dan Rumor: Apakah Klausul untuk FCB Tidak Berlaku? Rincian Baru Mengenai Perpanjangan Kontrak Nico Schlotterbeck Bocor

Klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak baru Nico Schlotterbeck di BVB tampaknya tidak berlaku bagi FC Bayern München.

Sky mengonfirmasi rumor yang menyebutkan bahwa pemain timnas Jerman tersebut dapat meninggalkan Borussia Dortmund setelah Piala Dunia mendatang di AS, Kanada, dan Meksiko dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro, namun klausul tersebut hanya berlaku untuk segelintir klub.

FC Bayern tampaknya tidak termasuk di antaranya. Juara berulang kali itu dilaporkan juga telah menunjukkan minat yang hati-hati terhadap transfer pemain berusia 26 tahun tersebut - terutama jika Min-Jae Kim hengkang, yang sedang diincar oleh berbagai klub Italia, maka Munich mungkin akan kembali aktif di bursa transfer untuk memperkuat lini pertahanan, meskipun sudah ada alternatif yang sesuai posisi seperti Hiroki Ito dan Josip Stanisic.

Sementara itu, Real Madrid dilaporkan termasuk dalam daftar klub yang kemungkinan akan menjadi tujuan transfer Schlotterbeck. Los Blancos telah lama mencari pemain berkualitas tinggi untuk lini pertahanan tengah, mengingat kemungkinan akan terjadi beberapa perombakan di posisi tersebut pada musim panas mendatang.

Secara spesifik, kontrak David Alaba yang masih berlaku hingga akhir musim ini tampaknya tidak akan diperpanjang, sehingga pemain asal Austria tersebut kemungkinan besar akan hengkang tanpa biaya transfer. Masa depan pemain timnas Antonio Rüdiger juga masih dipertanyakan - kontraknya juga hanya berlaku hingga akhir Juni 2026.

Schlotterbeck telah memperpanjang kontraknya di BVB yang semula berlaku hingga 2027 menjadi hingga 2031 pada Jumat lalu, namun tampaknya ia memasukkan klausul pelepasan dalam kontraknya yang dapat diaktifkan setelah Piala Dunia.

Pada pertandingan kandang Dortmund akhir pekan lalu melawan Bayer 04 Leverkusen, si pemain berusia 26 tahun itu pun disoraki - tampaknya sebagai reaksi atas pengakuan kesetiaannya kepada klub yang dianggap sedikit munafik oleh para pendukung.