Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Nico SchlotterbeckGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Rumor: Apakah Klausul untuk FCB Tidak Berlaku? Rincian Baru Mengenai Perpanjangan Kontrak Nico Schlotterbeck Bocor

Champions League
Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
Bayern Munich vs Real Madrid
Real Madrid
N. Schlotterbeck
H. Kane
B. Pavard
P. Hoejbjerg

FC Bayern München tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika Nico Schlotterbeck memutuskan untuk pindah klub setelah Piala Dunia. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita, rumor, dan artikel terbaru seputar FC Bayern München:

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Rumor: Klausul Schlotterbeck tidak berlaku bagi FCB

    Klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak baru Nico Schlotterbeck di BVB tampaknya tidak berlaku bagi FC Bayern München.

    Sky mengonfirmasi rumor yang menyebutkan bahwa pemain timnas Jerman tersebut dapat meninggalkan Borussia Dortmund setelah Piala Dunia mendatang di AS, Kanada, dan Meksiko dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro, namun klausul tersebut hanya berlaku untuk segelintir klub.

    FC Bayern tampaknya tidak termasuk di antaranya. Juara berulang kali itu dilaporkan juga telah menunjukkan minat yang hati-hati terhadap transfer pemain berusia 26 tahun tersebut - terutama jika Min-Jae Kim hengkang, yang sedang diincar oleh berbagai klub Italia, maka Munich mungkin akan kembali aktif di bursa transfer untuk memperkuat lini pertahanan, meskipun sudah ada alternatif yang sesuai posisi seperti Hiroki Ito dan Josip Stanisic.

    Sementara itu, Real Madrid dilaporkan termasuk dalam daftar klub yang kemungkinan akan menjadi tujuan transfer Schlotterbeck. Los Blancos telah lama mencari pemain berkualitas tinggi untuk lini pertahanan tengah, mengingat kemungkinan akan terjadi beberapa perombakan di posisi tersebut pada musim panas mendatang.

    Secara spesifik, kontrak David Alaba yang masih berlaku hingga akhir musim ini tampaknya tidak akan diperpanjang, sehingga pemain asal Austria tersebut kemungkinan besar akan hengkang tanpa biaya transfer. Masa depan pemain timnas Antonio Rüdiger juga masih dipertanyakan - kontraknya juga hanya berlaku hingga akhir Juni 2026.

    Schlotterbeck telah memperpanjang kontraknya di BVB yang semula berlaku hingga 2027 menjadi hingga 2031 pada Jumat lalu, namun tampaknya ia memasukkan klausul pelepasan dalam kontraknya yang dapat diaktifkan setelah Piala Dunia.

    Pada pertandingan kandang Dortmund akhir pekan lalu melawan Bayer 04 Leverkusen, si pemain berusia 26 tahun itu pun disoraki - tampaknya sebagai reaksi atas pengakuan kesetiaannya kepada klub yang dianggap sedikit munafik oleh para pendukung.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    FC Bayern München, Rumor: Dua mantan bintang FCB dikabarkan akan pindah klub

    Kedua mantan pemain FC Bayern München, Pierre-Emile Höjbjerg dan Benjamin Pavard, tampaknya harus mencari klub baru pada musim panas mendatang.

    Seperti yang dilaporkan harian Prancis La Provence, gelandang tengah dan bek tengah tersebut tidak lagi memiliki masa depan di klub mereka saat ini, Olympique Marseille, dan oleh karena itu harus dilepas pada jendela transfer yang akan datang.

    Sementara Höjbjerg terikat kontrak tetap dengan OM dan memiliki kontrak yang masih berlaku hingga 2028, Pavard hanya dipinjamkan ke Marseille oleh klub induknya, Inter Milan. Opsi pembelian yang dilaporkan sebesar 15 juta euro tampaknya tidak akan diambil. Di saat yang sama, pemain Prancis ini tampaknya juga tidak lagi dibutuhkan di Inter (kontrak hingga 2028).

    Sementara itu, klub Ligue 1 tersebut masih bisa mendapatkan uang dari Höjbjerg. Menurut kabar yang beredar, Juventus Turin, Inter Milan, dan AS Roma semuanya menunjukkan minat untuk merekrutnya. Sebagai biaya transfer, angka yang dibicarakan adalah 12 juta euro ditambah bonus.

  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München, Berita: Bintang ManUnited memuji Kane atas kepindahannya ke FCB

    Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, mengucapkan selamat kepada Harry Kane atas kepindahannya ke FC Bayern München.

    Menurut pemain asal Portugal itu, keputusan yang diambil oleh penyerang timnas Inggris tersebut untuk meninggalkan klub lamanya, Tottenham Hotspur, pada musim panas 2023 dan bergabung dengan juara Bundesliga itu adalah keputusan yang tepat.

    Kane "telah memutuskan untuk bergabung dengan Bayern. Dan keputusan ini bagus, karena dia tahu bahwa dia memiliki peluang besar untuk memenangkan trofi," jelas Fernandes dalam sebuah wawancara dengan The Times. Peluang ini mungkin tidak akan dia dapatkan jika tetap mengenakan seragam Spurs, klub tempat Kane bermain selama hampir 20 tahun.

    "Jika dia tetap bertahan di Tottenham selama satu atau dua musim lagi, dia akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier. Jadi, apakah dia akan menjadi legenda atau tidak? Tentu saja dia akan menjadi legenda," lanjut pemain timnas Portugal itu. Namun, dengan kepindahannya ke FCB, Kane kini juga memiliki peluang untuk meraih penghargaan individu, seperti Ballon d'Or: "Sekarang kita berbicara tentang Harry Kane yang mencetak gol sebanyak saat di Tottenham, tetapi dia bisa memenangkan Ballon d’Or karena dia akan memenangkan trofi."

    Tahun lalu, Kane sudah berhasil memenangkan gelar juara Bundesliga bersama Bayern, dan tahun ini tiga gelar lainnya bisa ditambahkan. Di liga, tim asal Munich ini memimpin dengan meyakinkan di atas Borussia Dortmund, dan di Liga Champions serta Piala DFB, tim asuhan pelatih Vincent Kompany masih bersaing.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalWaktuPertemuan
    Rabu, 15 April21.00FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)
    Minggu, 19 April17.30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Rabu, 22 April20.45Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)
Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA