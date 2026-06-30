FC Bayern München, Berita dan Rumor: Apakah FC Barcelona sedang mencoba membujuknya? Harry Kane tampaknya sudah memutuskan masa depannya

FC Bayern München tampaknya tidak perlu khawatir akan kehilangan penyerang andalannya, Harry Kane, pada musim panas ini. Sebaliknya, perpanjangan kontrak semakin terlihat nyata.

Seperti dilaporkan Sky, rumor terbaru mengenai kemungkinan kepergian Kane ke FC Barcelona sama sekali tidak berdasar. Pemain asal Inggris itu tidak tertarik untuk pindah ke juara Spanyol tersebut, namun sangat tertarik untuk memperpanjang kontraknya di Säbener Straße.

Menurut Sky, memperpanjang kontraknya di Bayern yang akan berakhir pada 2027 merupakan "prioritas utama" Kane. Keputusan ini telah diambil Kane bersama tim manajemennya dan keluarganya.

Negosiasi kontrak konkret dijadwalkan akan dilakukan setelah Piala Dunia, di mana Kane bersama timnas Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 16 besar hari Rabu ini. Kontrak baru tersebut dikabarkan akan mengikat Kane di FCB setidaknya hingga tahun 2029.

Dalam beberapa bulan terakhir, semakin terlihat jelas bahwa Kane berpotensi tetap menjadi penyerang Bayern bahkan setelah tahun 2027. Pemain berusia 32 tahun ini merasa sangat nyaman bersama keluarganya di München, dan akhirnya berhasil meraih gelar-gelar yang telah lama dinanti bersama juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam beberapa tahun mendatang, gelar Liga Champions juga diharapkan bisa diraih; pada musim lalu, Kane dan rekan-rekannya tersingkir di babak semifinal setelah kalah tipis dari Paris Saint-Germain, yang kemudian menjadi juara Liga Champions.

Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern pada tahun 2023 dengan biaya transfer sebesar 95 juta euro. Rekor sensasionalnya dalam seragam FCB sejauh ini: 147 pertandingan resmi, 146 gol. Spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Liga Premier atau kepindahannya ke klub-klub kelas dunia non-Inggris seperti, antara lain, Barcelona, selalu berakhir tanpa hasil selama tiga tahun terakhir.