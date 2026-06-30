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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Rumor: Apakah FC Barcelona sedang mencoba membujuknya? Harry Kane tampaknya sudah memutuskan masa depannya

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
L. Danioko
L. Dajaku
M. de Ligt
H. Kane

FC Bayern München kembali melepas talenta menjanjikan berikutnya. Sementara itu, Harry Kane tampaknya mengirimkan sinyal positif kepada para petinggi klub dan telah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

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  • Harry KaneGetty Images

    FC Bayern München, Berita: Apakah FC Barcelona sedang mencoba membujuknya? Harry Kane tampaknya memiliki prioritas yang jelas

    FC Bayern München tampaknya tidak perlu khawatir akan kehilangan penyerang andalannya, Harry Kane, pada musim panas ini. Sebaliknya, perpanjangan kontrak semakin terlihat nyata.

    Seperti dilaporkan Sky, rumor terbaru mengenai kemungkinan kepergian Kane ke FC Barcelona sama sekali tidak berdasar. Pemain asal Inggris itu tidak tertarik untuk pindah ke juara Spanyol tersebut, namun sangat tertarik untuk memperpanjang kontraknya di Säbener Straße.

    Menurut Sky, memperpanjang kontraknya di Bayern yang akan berakhir pada 2027 merupakan "prioritas utama" Kane. Keputusan ini telah diambil Kane bersama tim manajemennya dan keluarganya.

    Negosiasi kontrak konkret dijadwalkan akan dilakukan setelah Piala Dunia, di mana Kane bersama timnas Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 16 besar hari Rabu ini. Kontrak baru tersebut dikabarkan akan mengikat Kane di FCB setidaknya hingga tahun 2029.

    Dalam beberapa bulan terakhir, semakin terlihat jelas bahwa Kane berpotensi tetap menjadi penyerang Bayern bahkan setelah tahun 2027. Pemain berusia 32 tahun ini merasa sangat nyaman bersama keluarganya di München, dan akhirnya berhasil meraih gelar-gelar yang telah lama dinanti bersama juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam beberapa tahun mendatang, gelar Liga Champions juga diharapkan bisa diraih; pada musim lalu, Kane dan rekan-rekannya tersingkir di babak semifinal setelah kalah tipis dari Paris Saint-Germain, yang kemudian menjadi juara Liga Champions.

    Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern pada tahun 2023 dengan biaya transfer sebesar 95 juta euro. Rekor sensasionalnya dalam seragam FCB sejauh ini: 147 pertandingan resmi, 146 gol. Spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Liga Premier atau kepindahannya ke klub-klub kelas dunia non-Inggris seperti, antara lain, Barcelona, selalu berakhir tanpa hasil selama tiga tahun terakhir.

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    FC Bayern München, Kabar: Jadwal pemeriksaan medis untuk Nathaniel Brown sudah ditetapkan?

    Pindah Nathaniel Brown, bek kiri Eintracht Frankfurt, ke FC Bayern München yang sudah lama direncanakan kini semakin mendekati penyelesaian resmi.

    Menurut laporan Sky, pemain timnas Jerman tersebut akan menjalani pemeriksaan medis untuk transfer ke FCB pada minggu ini. Karena Brown masih berada di Amerika Utara bersama timnas Jerman untuk Piala Dunia, pemeriksaan medis tersebut akan dilakukan di sana pada hari Selasa atau Rabu, menurut Sky.

    Di Bayern, Brown diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2031. Kesepakatan antara pemain berusia 23 tahun itu dan juara terbanyak tersebut telah tercapai sejak lama, dan kini kedua klub juga telah mencapai kesepakatan. Menurut kabar yang beredar, biaya transfer dasarnya sebesar 50 juta euro, dengan kemungkinan tambahan bonus sebesar lima juta euro. Klub lama Brown, 1. FC Nürnberg, dilaporkan akan menerima empat juta euro melalui skema bagi hasil penjualan.

    Dengan kedatangan Brown, masa depan Alphonso Davies di Bayern semakin tidak pasti. Kecenderungan pemain asal Kanada itu untuk mengalami cedera dalam satu setengah tahun terakhir dilaporkan semakin menumbuhkan keraguan di kalangan petinggi FCB; kemungkinan penjualan Davies pada musim panas ini semakin besar seiring dengan transfer Brown yang bernilai jutaan euro.

  • Leeron DaniokoGetty Images

    FC Bayern München, Kabar: Talenta berikutnya akan meninggalkan FCB

    FC Bayern München tampaknya akan melepas talenta muda berikutnya, yaitu Leeron Danioko.

    Menurut laporan Sky, juara terbanyak Jerman ini melepas pemain berusia 17 tahun tersebut ke VfL Wolfsburg, yang baru saja terdegradasi ke 2. Bundesliga. Di klub yang dijuluki "Die Wölfe" itu, pemain serang serba bisa ini dilaporkan telah ditawari prospek masa depan yang jelas, sesuatu yang tidak ia temukan di Säbener Straße.

    Danioko bergabung dengan FCB pada tahun 2019, sebelumnya ia bermain di tim junior rival sekota mereka, 1860 München. Di Bayern, ia terakhir kali bermain untuk tim U-17 — pada musim lalu, ia mencatatkan enam gol dan empat assist dari 24 penampilan.

    Dengan kepergian pemain berusia 17 tahun ini dari München, daftar pemain yang hengkang pada musim panas ini dari juara terbanyak tersebut akan semakin panjang. Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro secara resmi akan meninggalkan FCB pada 1 Juli setelah kontrak mereka berakhir; selain itu, transfer Daniel Peretz ke FC Southampton, Jonah Kusi-Asare ke FC Fulham, serta Maurice Krattenmacher ke SV Elversberg (pinjaman) juga telah dipastikan.


  • Jonathan Asp Jensen, GCIMAGO / Pius Koller

    FC Bayern München, Rumor: Klub Serie A mengincar pemain muda FCB

    Klub Serie A Lazio Roma tampaknya sangat tertarik pada Jonathan Asp Jensen dari FC Bayern München. Hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport.

    Menurut laporan tersebut, klub ibu kota Italia itu telah mengajukan tawaran sebesar empat juta euro kepada juara terbanyak Jerman tersebut. Terkait hal ini, FCB dilaporkan bersedia untuk berdiskusi, meskipun kedua klub masih dalam tahap negosiasi.

    Topik utama yang dibahas tampaknya adalah pembagian keuntungan dari penjualan kembali, yang ingin dijaga seminimal mungkin oleh Lazio. Sementara itu, kabarnya kesepakatan antara pemain berusia 20 tahun tersebut dan pihak Lazio sudah tercapai.

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    FC Bayern München, Berita: Mantan rekan setim di FCB memuji Kane

    Mantan bek Bayern München, Matthijs de Ligt, memberikan penghormatan kepada mantan rekan setimnya, Harry Kane.

    Pemain asal Belanda dan Inggris itu berbagi ruang ganti selama satu musim pada musim 2023/24 di klub juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam periode itu, sang penyerang meninggalkan kesan yang mendalam.

    "Dia sangat mengesankan saya. Cara dia bekerja, seberapa hebatnya dia, dan betapa konsistennya dia mencetak gol. Pada Harry, memang begitu: di balik setiap tendangannya selalu ada ide," kata de Ligt dalam wawancara dengan media resmi klubnya, Manchester United.

    Kane selalu tahu persis apa yang harus dilakukannya, lanjut pemain asal Belanda itu: “Dia tahu persis ke mana dia harus menendang bola: ke kanan, ke kiri, dengan kepala – dan saya bahkan belum membicarakan kemampuan membangun serangan, karena itu pun luar biasa. Dia benar-benar penyerang yang sangat lengkap, dan ya, saya belum pernah mengalami hal seperti itu seumur hidup saya.”

  • Leon Dajaku drängt offenbar auf einen Wechsel zum FC Bayern.getty

    FC Bayern München, Berita: Mantan pemain muda bergabung dengan Hansa Rostock

    Mantan pemain Bayern, Leon Dajaku, telah menemukan klub baru. Pemain berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan Hansa Rostock, klub yang berlaga di liga ketiga, pada musim mendatang.

    "Bagi saya, yang terpenting adalah menemukan klub yang ambisius, memiliki tujuan yang jelas, dan di mana saya bisa langsung memikul tanggung jawab. Pembicaraan yang kami lakukan dengan cepat memberi saya perasaan itu," jelas Dajaku dalam siaran pers resmi klub asal Jerman Utara tersebut.

    Musim lalu, Dajaku bermain untuk SSV Ulm, sementara sebelumnya pemain serang ini juga pernah membela VfB Stuttgart. Selain itu, ia juga pernah bermain untuk Union Berlin, Sunderland AFC, FC St. Gallen, Hajduk Split, dan Sharjah FC.

  • Transfer-transfer termahal FC Bayern München:

    Pemain

    Posisi

    Didatangkan dari

    Tahun

    Biaya transfer

    Harry Kane

    Penyerang

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 juta euro

    Lucas Hernandez

    Pertahanan

    Atlético Madrid

    2019

    80 juta euro

    Luis Diaz

    Serangan

    FC Liverpool

    2025

    70 juta euro

    Matthijs de Ligt

    Pertahanan

    Juventus

    2022

    67 juta euro

    Michael Olise

    Serangan

    Crystal Palace

    2024

    53 juta euro