Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-CUP-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Gosip: Vincent Kompany akan mendapat rejeki nomplok! Bonus khusus untuk pelatih FCB terungkap

Bundesliga
Champions League
V. Kompany
Bayern Munich

Kemenangan di Liga Champions tampaknya juga akan sangat menguntungkan secara finansial bagi pelatih FCB, Vincent Kompany. Berita dan rumor seputar FC Bayern München.

    FC Bayern München, Rumor: Vincent Kompany menjanjikan hujan uang

    Selain nilai prestasinya, kemenangan di Liga Champions tampaknya juga akan sangat menguntungkan secara finansial bagi pelatih Bayern München, Vincent Kompany.

    Menurut Sport Bild, kontrak Kompany memang mencantumkan bonus besar untuk kemenangan di kompetisi teratas ini. Pelatih asal Belgia itu diperkirakan akan menerima satu juta euro jika ia berhasil mengangkat trofi Liga Champions bersama FCB pada akhir Mei.

    Setelah pertandingan perempat final yang spektakuler melawan Real Madrid, Kompany dan rekan-rekannya akan menghadapi Paris Saint-Germain di babak semifinal. Pertarungan antara dua tim yang saat ini dianggap sebagai yang terbaik di dunia ini sangat dinantikan, dengan leg pertama akan digelar pada Selasa mendatang di Paris. Delapan hari kemudian, PSG sebagai juara bertahan akan bertandang ke Munich untuk leg kedua.

    Jika lolos ke final, Bayern akan menghadapi either Arsenal atau Atletico Madrid. Pertandingan final akan digelar pada 30 Mei di ibu kota Hungaria, Budapest.

    Dengan gelar juara Bundesliga, tim Kompany telah mengantongi gelar pertama dari musim yang luar biasa ini. Karena selain lolos ke semifinal Liga Champions berkat kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen pada Rabu lalu, mereka juga mencapai final DFB-Pokal, FCB bahkan berpeluang meraih treble.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern München, Berita: Juara Dunia bercanda dengan para penggemar FCB

    Hasrat FC Bayern München untuk meraih kesuksesan musim ini bisa berdampak pada banjir kaos sebagai bentuk perayaan gelar juara. Hal serupa juga terjadi pada Rabu malam, ketika para bintang Bayern mengenakan kaos bertuliskan "Guess who's back" setelah menang 2-0 atas Bayer Leverkusen dan memastikan tempat di final Piala DFB pertama sejak 2020.

    "Jika kamu sebagai penggemar Bayern ingin membeli setiap kaos yang mereka luncurkan tahun ini, kamu pasti bangkrut," canda juara dunia Christoph Kramer, yang menjadi komentator TV di ZDF saat semifinal Piala Jerman di Leverkusen. "Final, lalu menang final dan sebagainya—kamu pasti harus membeli beberapa kaos..."

    Kaos juara juga sudah tersedia sejak akhir pekan lalu, saat tim asal Munich memastikan gelar juara lebih awal dengan kemenangan 4-2 atas VfB Stuttgart.

    FC Bayern München, Berita: Petinggi klub yakin Neuer akan memperpanjang kontraknya

    Apakah Manuel Neuer akan memperpanjang kontraknya di FC Bayern München yang akan berakhir pada akhir musim ini dan bertahan satu tahun lagi, masih belum pasti. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan kiper berusia 40 tahun itu. Pihak manajemen di Säbener Straße tampaknya cukup optimis.

    Menurut laporan Sky, para petinggi FCB semakin yakin bahwa Neuer akan memperpanjang kontraknya dan tetap bertahan di Bayern selama satu tahun lagi. Yang jelas, kiper berpengalaman ini akan tetap menjadi kiper utama, namun penggantinya, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain daripada musim ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut dapat dikembangkan sebagai penerus Neuer dalam jangka menengah.

    Sementara itu, Neuer sendiri tetap bungkam setelah kemenangan 2-0 di semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen pada Rabu malam: "Kalian bisa mencoba membujuk saya, tapi tentu saja saya tidak akan mengumumkan apa pun sekarang. Saat ini situasinya terlihat baik, dan ini menyenangkan," kata mantan kiper timnas Jerman itu kepada Sky mengenai masa depannya.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Sabtu, 25 April

    FSV Mainz 05 vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Selasa, 28 April

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga Champions

    Sabtu, 2 Mei

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern vs. Paris Saint-Germain

    Liga Champions

Bundesliga
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB