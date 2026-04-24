FC Bayern München, Berita dan Gosip: Vincent Kompany akan mendapat rejeki nomplok! Bonus khusus untuk pelatih FCB terungkap

Selain nilai prestasinya, kemenangan di Liga Champions tampaknya juga akan sangat menguntungkan secara finansial bagi pelatih Bayern München, Vincent Kompany.

Menurut Sport Bild, kontrak Kompany memang mencantumkan bonus besar untuk kemenangan di kompetisi teratas ini. Pelatih asal Belgia itu diperkirakan akan menerima satu juta euro jika ia berhasil mengangkat trofi Liga Champions bersama FCB pada akhir Mei.

Setelah pertandingan perempat final yang spektakuler melawan Real Madrid, Kompany dan rekan-rekannya akan menghadapi Paris Saint-Germain di babak semifinal. Pertarungan antara dua tim yang saat ini dianggap sebagai yang terbaik di dunia ini sangat dinantikan, dengan leg pertama akan digelar pada Selasa mendatang di Paris. Delapan hari kemudian, PSG sebagai juara bertahan akan bertandang ke Munich untuk leg kedua.

Jika lolos ke final, Bayern akan menghadapi either Arsenal atau Atletico Madrid. Pertandingan final akan digelar pada 30 Mei di ibu kota Hungaria, Budapest.

Dengan gelar juara Bundesliga, tim Kompany telah mengantongi gelar pertama dari musim yang luar biasa ini. Karena selain lolos ke semifinal Liga Champions berkat kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen pada Rabu lalu, mereka juga mencapai final DFB-Pokal, FCB bahkan berpeluang meraih treble.