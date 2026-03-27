Thomas Müller
FC Bayern München, Berita dan Gosip: Thomas Müller akan menjadi direktur olahraga di FC Bayern suatu saat nanti? "Jika ada pintu yang terbuka sedikit saja dan aku ingin masuk..."

Thomas Müller tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke FC Bayern München. Uli Hoeneß mengolok-olok FC Liverpool. Berita dan rumor seputar FCB.

    FC Bayern, Berita: Müller tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke FC Bayern

    Masa depan Thomas Müller di FC Bayern München terus menjadi bahan perbincangan – dan sang pemain berpengalaman itu sendiri kini justru menambah bahan bakar ke dalam perdebatan tersebut. Peran di luar lapangan tampaknya sangat mungkin bagi pemain berusia 36 tahun itu, meskipun ia secara sadar tetap membuka semua opsi.

    Saat ini, Müller masih terikat kontrak dengan Vancouver Whitecaps dan menikmati peran yang jauh lebih penting di bidang olahraga di sana dibandingkan saat terakhirnya di München. Sementara di klub juara berulang kali itu ia sering hanya diminta sebagai pemain pengganti, di Kanada ia kembali menjadi salah satu tokoh penting di lapangan.

    Bagaimana kelanjutannya, sang juara dunia 2014 sengaja membiarkannya terbuka. Dalam acara bincang-bincang Bestbesetzung di MagentaSport, ia menegaskan bahwa ia tidak ingin mengikat diri – namun sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke München. "Saya memang orang yang tidak menutup kemungkinan apa pun. Saya membiarkan semuanya berjalan sesuai alurnya," kata Müller. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat bahwa ia akan secara aktif memanfaatkan peluang: "Jika sebuah pintu terbuka sedikit saja dan saya ingin masuk, saya sudah sering berhasil melakukannya di masa lalu."

    Meskipun posisi konkret – seperti direktur olahraga – saat ini belum menjadi topik pembicaraan, namun secara internal Müller dianggap sebagai kandidat potensial untuk tugas di masa depan berkat pengalamannya dan keterikatannya dengan klub. Yang menjadi penentu di sini adalah apakah ia sendiri melihat waktu yang tepat dan kemampuan yang diperlukan untuk mengisi peran semacam itu.

    Namun, Müller mengambil posisi yang jauh lebih jelas dalam topik lain: kemungkinan kembalinya ke tim nasional. Ia secara tegas menampik kemungkinan comeback. Menanggapi pertanyaan terkait, ia menjawab singkat, "Ya, nol." Dan ia juga menyampaikan kata-kata tegas kepada pelatih tim nasional Julian Nagelsmann: "Jadi, jika dia menelepon saya, berarti dia gila."

    FC Bayern, Berita: Hoeneß mengejek Liverpool

    Spekulasi seputar kemungkinan transfer besar-besaran Michael Olise saat ini menjadi perbincangan hangat – namun pihak FC Bayern München tetap tenang. Terutama Presiden Kehormatan Uli Hoeneß kini menegaskan bahwa penjualan bintang penyerang tersebut bukanlah opsi, meskipun angka-angka rekor beredar.

    Baru-baru ini beredar rumor bahwa FC Liverpool siap mengeluarkan sekitar 200 juta euro untuk pemain timnas Prancis tersebut. Namun, Hoeneß dengan tegas menyatakan di festival AI data:unplugged bahwa pihak Munich tidak akan melepas pemain andalannya – dan bahkan sedikit mengolok-olok Liverpool: "Jika itu benar, saya tidak percaya itu benar, tapi Liverpool kan sudah menghabiskan 500 juta tahun ini dan menjalani musim yang sangat buruk. Jadi, kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan."

    Olise, yang telah memainkan peran sentral di klub juara berulang kali sejak kepindahannya pada 2024, telah lama membuktikan diri sebagai pemain kelas dunia berkat penampilannya yang gemilang. Di musim ini pun, dengan 16 gol dan 27 assist dalam 39 pertandingan, ia menjadi salah satu tokoh kunci dalam permainan Bayern. Tak heran minat klub-klub top lainnya pun besar – selain Liverpool, Real Madrid juga sering disebut-sebut sebagai calon pembeli.

    Namun, bagi Hoeneß, yang menjadi prioritas bukanlah nilai transfer yang mungkin didapat, melainkan kesuksesan olahraga dan arti pentingnya bagi para penggemar: "Kami memainkan pertandingan ini untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak ada gunanya bagi mereka jika kami memiliki 200 juta di rekening dan karena itu bermain sepak bola lebih buruk setiap Sabtu."

    Pihak manajemen olahraga di bawah Max Eberl juga tidak melihat adanya alasan untuk khawatir. "Michael memiliki kontrak dengan kami hingga 2029, tanpa klausul pelepasan – kami tenang," kata Direktur Olahraga FC Bayern baru-baru ini kepada Sport Bild.

    FC Bayern, Berita: Manuel Neuer akan genap berusia 40 tahun

    Manuel Neuer akan genap berusia 40 tahun pada hari ini, 27 Maret – dan dapat menengok kembali kariernya yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, ia bukan hanya menjadi sosok penting di FC Bayern, tetapi juga di tim nasional, serta telah mengubah permainan kiper secara signifikan dengan gayanya.

    Momen terbesar dalam seragam DFB tentu saja adalah gelar juara Piala Dunia 2014 di Brasil. Saat itu, Neuer adalah salah satu pemain kunci dalam perjalanan menuju gelar tersebut. Di level klub pun, ia telah memenangkan hampir semua yang bisa dimenangkan: sejumlah gelar juara bersama FC Bayern dan dua gelar Liga Champions pada tahun 2013 dan 2020.

    Namun, saat ini masih belum jelas bagaimana kelanjutan kariernya. Neuer sedang mempersiapkan comeback setelah cedera, tetapi ia masih mengambil waktu untuk memutuskan masa depannya. Melanjutkan atau berhenti? Pertanyaan inilah yang masih menggantung – terutama di FC Bayern. Di belakang layar, sang juara berulang kali sudah mendiskusikan skenario-skenario yang mungkin, termasuk Oliver Baumann sebagai opsi potensial.

    Selamat ulang tahun ke-40, Manuel Neuer!

  • FC Bayern, Berita: Upamecano Dapat Kartu Merah dalam Kemenangan Gemilang Prancis atas Brasil

    Meskipun bek andalan Bayern München, Dayot Upamecano, diusir dari lapangan, tim nasional Prancis memulai tahun Piala Dunia dengan hasil yang menjanjikan. Tim Tricolore berhasil memenangkan pertandingan persahabatan bergengsi melawan Brasil, juara dunia terbanyak sepanjang sejarah, dengan skor 2-1 (1-0) di Foxborough, Massachusetts, AS, meskipun bermain dengan 10 orang selama 35 menit.

    Bintang Kylian Mbappé (menit ke-32) dan mantan penyerang Bundesliga Hugo Ekitiké (menit ke-65) mencetak gol untuk runner-up Piala Dunia dalam pertandingan yang merupakan ulangan final Piala Dunia 1998 ini. Upamecano, yang seperti rekan setimnya Michael Olise masuk dalam starting line-up Prancis, dikeluarkan dari lapangan sepuluh menit setelah babak kedua dimulai karena pelanggaran kasar dan mendapat kartu merah. Selecao, yang tampil tanpa bintang veteran Neymar yang tidak dipanggil, hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Bremer dua belas menit sebelum peluit akhir.

    Baik Prancis maupun Brasil masih akan menguji performa mereka masing-masing sekali lagi dalam tur AS mereka menjelang turnamen Piala Dunia musim panas ini. Prancis akan menghadapi Kolombia pada hari Minggu di Landover, Maryland, sebelum Brasil bertemu Kroasia dua hari kemudian di Orlando, Florida.

    Pada putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, Prancis akan menjalani pertandingan grup melawan Norwegia, Senegal, dan satu peserta playoff yang belum ditentukan. Brasil, di bawah arahan pelatih bintang asal Italia Carlo Ancelotti, harus bersaing di babak penyisihan melawan Haiti, Maroko, dan Skotlandia. (SID)

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertemuan

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

    Minggu, 19 April

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

