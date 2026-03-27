FC Bayern München, Berita dan Gosip: Thomas Müller akan menjadi direktur olahraga di FC Bayern suatu saat nanti? "Jika ada pintu yang terbuka sedikit saja dan aku ingin masuk..."

Meskipun bek andalan Bayern München, Dayot Upamecano, diusir dari lapangan, tim nasional Prancis memulai tahun Piala Dunia dengan hasil yang menjanjikan. Tim Tricolore berhasil memenangkan pertandingan persahabatan bergengsi melawan Brasil, juara dunia terbanyak sepanjang sejarah, dengan skor 2-1 (1-0) di Foxborough, Massachusetts, AS, meskipun bermain dengan 10 orang selama 35 menit.
Bintang Kylian Mbappé (menit ke-32) dan mantan penyerang Bundesliga Hugo Ekitiké (menit ke-65) mencetak gol untuk runner-up Piala Dunia dalam pertandingan yang merupakan ulangan final Piala Dunia 1998 ini. Upamecano, yang seperti rekan setimnya Michael Olise masuk dalam starting line-up Prancis, dikeluarkan dari lapangan sepuluh menit setelah babak kedua dimulai karena pelanggaran kasar dan mendapat kartu merah. Selecao, yang tampil tanpa bintang veteran Neymar yang tidak dipanggil, hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Bremer dua belas menit sebelum peluit akhir.
Baik Prancis maupun Brasil masih akan menguji performa mereka masing-masing sekali lagi dalam tur AS mereka menjelang turnamen Piala Dunia musim panas ini. Prancis akan menghadapi Kolombia pada hari Minggu di Landover, Maryland, sebelum Brasil bertemu Kroasia dua hari kemudian di Orlando, Florida.
Pada putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, Prancis akan menjalani pertandingan grup melawan Norwegia, Senegal, dan satu peserta playoff yang belum ditentukan. Brasil, di bawah arahan pelatih bintang asal Italia Carlo Ancelotti, harus bersaing di babak penyisihan melawan Haiti, Maroko, dan Skotlandia. (SID)