FC Bayern München, Berita dan Gosip: Thomas Müller akan menjadi direktur olahraga di FC Bayern suatu saat nanti? "Jika ada pintu yang terbuka sedikit saja dan aku ingin masuk..."

Masa depan Thomas Müller di FC Bayern München terus menjadi bahan perbincangan – dan sang pemain berpengalaman itu sendiri kini justru menambah bahan bakar ke dalam perdebatan tersebut. Peran di luar lapangan tampaknya sangat mungkin bagi pemain berusia 36 tahun itu, meskipun ia secara sadar tetap membuka semua opsi.

Saat ini, Müller masih terikat kontrak dengan Vancouver Whitecaps dan menikmati peran yang jauh lebih penting di bidang olahraga di sana dibandingkan saat terakhirnya di München. Sementara di klub juara berulang kali itu ia sering hanya diminta sebagai pemain pengganti, di Kanada ia kembali menjadi salah satu tokoh penting di lapangan.

Bagaimana kelanjutannya, sang juara dunia 2014 sengaja membiarkannya terbuka. Dalam acara bincang-bincang Bestbesetzung di MagentaSport, ia menegaskan bahwa ia tidak ingin mengikat diri – namun sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke München. "Saya memang orang yang tidak menutup kemungkinan apa pun. Saya membiarkan semuanya berjalan sesuai alurnya," kata Müller. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat bahwa ia akan secara aktif memanfaatkan peluang: "Jika sebuah pintu terbuka sedikit saja dan saya ingin masuk, saya sudah sering berhasil melakukannya di masa lalu."

Meskipun posisi konkret – seperti direktur olahraga – saat ini belum menjadi topik pembicaraan, namun secara internal Müller dianggap sebagai kandidat potensial untuk tugas di masa depan berkat pengalamannya dan keterikatannya dengan klub. Yang menjadi penentu di sini adalah apakah ia sendiri melihat waktu yang tepat dan kemampuan yang diperlukan untuk mengisi peran semacam itu.

Namun, Müller mengambil posisi yang jauh lebih jelas dalam topik lain: kemungkinan kembalinya ke tim nasional. Ia secara tegas menampik kemungkinan comeback. Menanggapi pertanyaan terkait, ia menjawab singkat, "Ya, nol." Dan ia juga menyampaikan kata-kata tegas kepada pelatih tim nasional Julian Nagelsmann: "Jadi, jika dia menelepon saya, berarti dia gila."