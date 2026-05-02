FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saya sangat menyukai pemain ini": FCB direkomendasikan sebagai alternatif yang jauh lebih terjangkau daripada Anthony Gordon

Direktur Olahraga Bayern München, Christoph Freund, mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan kapten Manuel Neuer mengenai perpanjangan kontrak untuk satu musim lagi di klub juara sepak bola Jerman tersebut akan segera tercapai. "Hari ini tanggal 1 Mei, musim ini tidak akan berlangsung selamanya, dan karena itu sedang berlangsung pembicaraan. Pembicaraan berjalan baik, tetapi belum ada hal lain yang bisa diumumkan," kata Freund pada hari Jumat.
"Bukan berarti" bahwa "semuanya sudah selesai dan ditandatangani," tambah pria asal Austria itu. Namun, FC Bayern sedang berdiskusi dengan Neuer dan penasihatnya, Thomas Kroth, yang terlihat di kompleks klub pada hari Kamis. "Kami sudah sering duduk bersama. Ini tidak akan berlarut-larut lagi."
Neuer yang berusia 40 tahun diharapkan mengambil peran sebagai mentor bagi calon penggantinya, Jonas Urbig, di Bayern pada musim mendatang dan memberikan lebih banyak kesempatan bermain kepadanya, seperti yang akan terjadi lagi pada Sabtu (15.30 WIB/Sky) melawan 1. FC Heidenheim. "Ini adalah situasi yang luar biasa bagi kami sebagai klub," kata Freund.
"Manu kini sudah memasuki usia lanjut dan membagikan pengalamannya, kondisinya sendiri masih prima, tampil sangat baik - dan Jonas sangat diuntungkan oleh hal ini, performanya sangat, sangat bagus," kata direktur olahraga tersebut. Juara berulang kali ini menyadari bahwa "tidak semudah itu" untuk "melewati masa transisi ini setelah era Neuer, itu adalah tantangan". Namun, bahwa Neuer dapat membantu dalam hal ini adalah "sesuatu yang istimewa".
Beberapa hari yang lalu, setelah semifinal Piala di Leverkusen (2-0), Neuer untuk pertama kalinya menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan kariernya di Munich. "Saya belum akan mengumumkan apa pun sekarang. Tapi saat ini situasinya terlihat baik," katanya.
Neuer menjelaskan bahwa ia masih merasa sangat nyaman di FC Bayern. "Bukan hanya para pemain di lapangan, tapi seluruh skuad dan klub. Kita bisa merasakan bahwa sesuatu telah terbentuk. Ini adalah musim kedua di bawah Vincent Kompany. Kita semua saling menguntungkan. Saat ini, semuanya sangat menyenangkan."
(SID)