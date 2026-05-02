FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saya sangat menyukai pemain ini": FCB direkomendasikan sebagai alternatif yang jauh lebih terjangkau daripada Anthony Gordon

Mantan pemain profesional FCB, Dietmar Hamann, lebih memilih merekrut Marcus Rashford (FC Barcelona) daripada Anthony Gordon (Newcastle United) untuk lini serang, jika ia berada di posisi para petinggi FC Bayern München.

Juara bertahan Jerman itu harus "100 persen" berusaha merekrut Rashford, tegas Hamann kepada BetKing. "Saya menyukai pemain ini dan menganggapnya brilian." Selain itu, fleksibilitas pemain timnas Inggris ini, yang mampu mengisi hampir semua posisi di lini serang, merupakan nilai tambah yang besar.

"Jika saya Bayern München, saya akan jauh lebih memilih dia (Rashford, red.) daripada Anthony Gordon," jelas Hamann, yang pada 1990-an telah memainkan 143 pertandingan resmi untuk FCB. Penyerang Newcastle, Gordon, dianggap sebagai salah satu kandidat utama di Bayern, yang ingin merekrut pemain sayap baru pada musim panas ini. Namun, untuk pemain berusia 25 tahun ini, yang bisa meringankan beban Luis Diaz di sayap kiri sekaligus menjadi cadangan baru bagi penyerang tengah Harry Kane, klub harus merogoh kocek sekitar 80 juta euro sebagai biaya transfer.

Rashford juga bisa dipertimbangkan untuk kedua peran tersebut dan harganya jauh lebih terjangkau. Pemain berusia 28 tahun ini masih dipinjamkan oleh Manchester United ke Barca hingga akhir musim; kabarnya, juara Spanyol tersebut dapat merekrut Rashford secara permanen dengan biaya transfer hanya 30 juta euro. Namun, apakah Barcelona yang sedang kekurangan dana akan menggunakan opsi pembelian tersebut tampaknya masih belum pasti. Dan apakah Rashford masih memiliki masa depan di United, di mana ia terikat kontrak hingga 2028, juga masih belum jelas.

Bagaimanapun, Rashford telah memberikan dorongan baru bagi kariernya di Barca. Meskipun pelatih Hansi Flick belakangan ini semakin jarang menurunkannya sebagai starter, catatan Rashford tetap mengesankan dengan 13 gol dan 13 assist dalam 45 penampilan untuk tim Catalan tersebut.