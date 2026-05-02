Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saya sangat menyukai pemain ini": FCB direkomendasikan sebagai alternatif yang jauh lebih terjangkau daripada Anthony Gordon

Anthony Gordon dikabarkan menjadi prioritas utama dalam daftar belanja Bayern München. Namun, Dietmar Hamann merekomendasikan pemain Inggris lainnya. Berita dan rumor seputar FCB.

    Mantan pemain profesional FCB, Dietmar Hamann, lebih memilih merekrut Marcus Rashford (FC Barcelona) daripada Anthony Gordon (Newcastle United) untuk lini serang, jika ia berada di posisi para petinggi FC Bayern München.

    Juara bertahan Jerman itu harus "100 persen" berusaha merekrut Rashford, tegas Hamann kepada BetKing. "Saya menyukai pemain ini dan menganggapnya brilian." Selain itu, fleksibilitas pemain timnas Inggris ini, yang mampu mengisi hampir semua posisi di lini serang, merupakan nilai tambah yang besar.

    "Jika saya Bayern München, saya akan jauh lebih memilih dia (Rashford, red.) daripada Anthony Gordon," jelas Hamann, yang pada 1990-an telah memainkan 143 pertandingan resmi untuk FCB. Penyerang Newcastle, Gordon, dianggap sebagai salah satu kandidat utama di Bayern, yang ingin merekrut pemain sayap baru pada musim panas ini. Namun, untuk pemain berusia 25 tahun ini, yang bisa meringankan beban Luis Diaz di sayap kiri sekaligus menjadi cadangan baru bagi penyerang tengah Harry Kane, klub harus merogoh kocek sekitar 80 juta euro sebagai biaya transfer.

    Rashford juga bisa dipertimbangkan untuk kedua peran tersebut dan harganya jauh lebih terjangkau. Pemain berusia 28 tahun ini masih dipinjamkan oleh Manchester United ke Barca hingga akhir musim; kabarnya, juara Spanyol tersebut dapat merekrut Rashford secara permanen dengan biaya transfer hanya 30 juta euro. Namun, apakah Barcelona yang sedang kekurangan dana akan menggunakan opsi pembelian tersebut tampaknya masih belum pasti. Dan apakah Rashford masih memiliki masa depan di United, di mana ia terikat kontrak hingga 2028, juga masih belum jelas.

    Bagaimanapun, Rashford telah memberikan dorongan baru bagi kariernya di Barca. Meskipun pelatih Hansi Flick belakangan ini semakin jarang menurunkannya sebagai starter, catatan Rashford tetap mengesankan dengan 13 gol dan 13 assist dalam 45 penampilan untuk tim Catalan tersebut.

    FC Bayern München, Berita: Pelatih U19 Peter Gaydarov meninggalkan FCB

    Seperti yang sudah diperkirakan, FC Bayern München membutuhkan pelatih U19 baru mulai musim depan. Seperti yang diumumkan FCB, Peter Gaydarov akan meninggalkan klub pada akhir musim ini.

    "Tantangan baru di level profesional" akan menjadi fokus Gaydarov, demikian bunyi pernyataan Bayern. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai masa depan pria berusia 34 tahun tersebut, yang telah bekerja di sektor pemuda klub juara Bundesliga tersebut sejak 2021.

    "Peter telah memperkaya program pengembangan pemain muda kami dengan dedikasi yang besar dan kualitas profesional yang tinggi," kata Jochen Sauer, Direktur Pengembangan Pemain Muda di FCB, mengenai kepergian Gaydarov. "Di FC Bayern, kami tidak hanya mengembangkan pemain, tetapi juga pelatih - perjalanan Peter adalah contoh yang baik untuk hal itu."

    Gaydarov pindah dari 1. FC Nürnberg ke München lima tahun lalu; sebelumnya, ia melatih tim U17 di klub tersebut. Belum diketahui siapa yang akan menggantikannya sebagai pelatih U19 Bayern.

    FC Bayern München, Berita: Apakah Manuel Neuer akan tetap bertahan? Christoph Freund mengonfirmasi adanya "pembicaraan yang baik"

    Direktur Olahraga Bayern München, Christoph Freund, mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan kapten Manuel Neuer mengenai perpanjangan kontrak untuk satu musim lagi di klub juara sepak bola Jerman tersebut akan segera tercapai. "Hari ini tanggal 1 Mei, musim ini tidak akan berlangsung selamanya, dan karena itu sedang berlangsung pembicaraan. Pembicaraan berjalan baik, tetapi belum ada hal lain yang bisa diumumkan," kata Freund pada hari Jumat.

    "Bukan berarti" bahwa "semuanya sudah selesai dan ditandatangani," tambah pria asal Austria itu. Namun, FC Bayern sedang berdiskusi dengan Neuer dan penasihatnya, Thomas Kroth, yang terlihat di kompleks klub pada hari Kamis. "Kami sudah sering duduk bersama. Ini tidak akan berlarut-larut lagi."

    Neuer yang berusia 40 tahun diharapkan mengambil peran sebagai mentor bagi calon penggantinya, Jonas Urbig, di Bayern pada musim mendatang dan memberikan lebih banyak kesempatan bermain kepadanya, seperti yang akan terjadi lagi pada Sabtu (15.30 WIB/Sky) melawan 1. FC Heidenheim. "Ini adalah situasi yang luar biasa bagi kami sebagai klub," kata Freund.

    "Manu kini sudah memasuki usia lanjut dan membagikan pengalamannya, kondisinya sendiri masih prima, tampil sangat baik - dan Jonas sangat diuntungkan oleh hal ini, performanya sangat, sangat bagus," kata direktur olahraga tersebut. Juara berulang kali ini menyadari bahwa "tidak semudah itu" untuk "melewati masa transisi ini setelah era Neuer, itu adalah tantangan". Namun, bahwa Neuer dapat membantu dalam hal ini adalah "sesuatu yang istimewa".

    Beberapa hari yang lalu, setelah semifinal Piala di Leverkusen (2-0), Neuer untuk pertama kalinya menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan kariernya di Munich. "Saya belum akan mengumumkan apa pun sekarang. Tapi saat ini situasinya terlihat baik," katanya.

    Neuer menjelaskan bahwa ia masih merasa sangat nyaman di FC Bayern. "Bukan hanya para pemain di lapangan, tapi seluruh skuad dan klub. Kita bisa merasakan bahwa sesuatu telah terbentuk. Ini adalah musim kedua di bawah Vincent Kompany. Kita semua saling menguntungkan. Saat ini, semuanya sangat menyenangkan."

    (SID)

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Sabtu, 2 Mei

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga Champions

    Sabtu, 9 Mei

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sabtu, 23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

