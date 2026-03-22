FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saya mencintai klub ini": Pemain pinjaman berharap mendapat kesempatan kedua di FCB

Daniel Peretz, yang saat ini dipinjamkan ke FC Southampton, diam-diam berharap mendapat kesempatan kedua di FC Bayern München.

"Bayern masih ada di hati saya. Saya mencintai klub ini," kata kiper berusia 25 tahun itu dalam wawancara dengan transfermarkt.de. Peretz bergabung dengan FCB pada 2023, namun meskipun tampil menjanjikan beberapa kali, ia tak pernah melampaui status sebagai kiper cadangan.

Awalnya ia menjadi kiper cadangan di belakang kiper utama Manuel Neuer, namun setelah kedatangan Jonas Urbig pada awal 2025, ia akhirnya diturunkan menjadi kiper ketiga. Bagaimana kelanjutannya di musim panas ini masih belum jelas - terutama karena Alexander Nübel, pesaing lain untuk posisi kiper utama, akan kembali dari masa pinjamannya di VfB Stuttgart.

Menyangkut masa depannya, bagi Peretz sangat penting untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup. Kembalinya ke Munich hanya akan masuk akal jika ada prospek nyata yang ditawarkan: "Situasinya masih jauh. Sulit untuk mengetahui bagaimana kami akan mengakhiri musim ini. Dan Bayern memiliki situasinya sendiri. Manu (Manuel Neuer; Catatan Redaksi) harus memutuskan apakah dia akan melanjutkan atau tidak. Setelah itu, Bayern akan memutuskan dan kami akan memastikan keputusan terbaik untuk karier saya diambil," kata pemain asal Israel itu.

Jika bab Bayern München benar-benar berakhir pada musim panas, Peretz juga bisa membayangkan tetap bertahan di Southampton: "Saya pikir itu masuk akal. Tapi masih terlalu dini untuk membicarakan musim panas. Fokus saya sekarang benar-benar pada pertandingan. Semoga kita bisa membicarakannya dua bulan lagi, saat kita sudah promosi ke Premier League. Saat itu akan jauh lebih mudah untuk memberikan jawaban."

Peretz pindah ke divisi bawah Inggris pada musim dingin setelah masa pinjamannya di Hamburger SV tidak berjalan lancar - di sana ia kini menjadi kiper utama dan berambisi promosi ke Premier League: "Ini adalah pasangan yang sempurna bagi kami berdua. Saya berada dalam fase di mana saya membutuhkan pengaruh ini untuk menjadi kiper utama. Saya harus bermain secara reguler."

Pemain berusia 25 tahun ini terikat kontrak dengan FC Bayern hingga 2028. Di Munich, ia menghadapi persaingan ketat dari Neuer, Jonas Urbig, dan Sven Ulreich.