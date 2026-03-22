FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saya mencintai klub ini": Pemain pinjaman berharap mendapat kesempatan kedua di FCB

Seorang pemain pinjaman dari FC Bayern berharap mendapat kesempatan kedua di München. Seorang pelatih tim lawan sangat terkesan dengan gaya permainan juara Bundesliga terbanyak itu. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

    FC Bayern München, Berita: Peretz berharap mendapat kesempatan kedua di FCB

    Daniel Peretz, yang saat ini dipinjamkan ke FC Southampton, diam-diam berharap mendapat kesempatan kedua di FC Bayern München.

    "Bayern masih ada di hati saya. Saya mencintai klub ini," kata kiper berusia 25 tahun itu dalam wawancara dengan transfermarkt.de. Peretz bergabung dengan FCB pada 2023, namun meskipun tampil menjanjikan beberapa kali, ia tak pernah melampaui status sebagai kiper cadangan.

    Awalnya ia menjadi kiper cadangan di belakang kiper utama Manuel Neuer, namun setelah kedatangan Jonas Urbig pada awal 2025, ia akhirnya diturunkan menjadi kiper ketiga. Bagaimana kelanjutannya di musim panas ini masih belum jelas - terutama karena Alexander Nübel, pesaing lain untuk posisi kiper utama, akan kembali dari masa pinjamannya di VfB Stuttgart.

    Menyangkut masa depannya, bagi Peretz sangat penting untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup. Kembalinya ke Munich hanya akan masuk akal jika ada prospek nyata yang ditawarkan: "Situasinya masih jauh. Sulit untuk mengetahui bagaimana kami akan mengakhiri musim ini. Dan Bayern memiliki situasinya sendiri. Manu (Manuel Neuer; Catatan Redaksi) harus memutuskan apakah dia akan melanjutkan atau tidak. Setelah itu, Bayern akan memutuskan dan kami akan memastikan keputusan terbaik untuk karier saya diambil," kata pemain asal Israel itu.

    Jika bab Bayern München benar-benar berakhir pada musim panas, Peretz juga bisa membayangkan tetap bertahan di Southampton: "Saya pikir itu masuk akal. Tapi masih terlalu dini untuk membicarakan musim panas. Fokus saya sekarang benar-benar pada pertandingan. Semoga kita bisa membicarakannya dua bulan lagi, saat kita sudah promosi ke Premier League. Saat itu akan jauh lebih mudah untuk memberikan jawaban."

    Peretz pindah ke divisi bawah Inggris pada musim dingin setelah masa pinjamannya di Hamburger SV tidak berjalan lancar - di sana ia kini menjadi kiper utama dan berambisi promosi ke Premier League: "Ini adalah pasangan yang sempurna bagi kami berdua. Saya berada dalam fase di mana saya membutuhkan pengaruh ini untuk menjadi kiper utama. Saya harus bermain secara reguler."

    Pemain berusia 25 tahun ini terikat kontrak dengan FC Bayern hingga 2028. Di Munich, ia menghadapi persaingan ketat dari Neuer, Jonas Urbig, dan Sven Ulreich.

    FC Bayern München, Berita: Baumgart Puji FCB dengan Sangat Tinggi

    Pelatih Union Berlin, Steffen Baumgart, memberikan pujian besar kepada FC Bayern München setelah timnya mengalami kekalahan telak 0-4.

    "Saya cukup yakin bahwa kami tidak memiliki peluang hari ini. Saya tidak ingin terlalu menyalahkan para pemain saya, karena keunggulan Bayern dalam segala hal terlihat jelas dari menit pertama hingga terakhir," jelas pria berusia 54 tahun itu kepada DAZN setelah pertandingan usai.

    Juara terbanyak Jerman itu telah "memaksa" tim Berlin melakukan kesalahan dalam setiap situasi. "Sejujurnya, skor 0-2 saat jeda sebenarnya masih cukup menguntungkan bagi kami. Rasanya kami bahkan tidak pernah menguasai bola, dan Bayern pun tidak berhenti menyerang. Pujian besar untuk cara mereka bermain."

    Akibat kekalahan ini, Union gagal menjauh dari zona degradasi. Saat ini, tim asuhan Baumgart, yang hanya mampu memenangkan dua dari dua belas pertandingan terakhir, masih unggul tujuh poin dari posisi degradasi yang ditempati FC St. Pauli. Namun, tim asal Hamburg itu masih memiliki satu pertandingan lebih banyak yang harus dijalani.

    FC Bayern München, Berita: Davies berlatih dengan kacamata khusus

    Dalam persiapannya untuk kembali beraksi, bintang Bayern Alphonso Davies menggunakan cara yang tidak biasa.

    Pada Jumat pagi, pemain asal Kanada itu berlatih dengan kacamata yang disebut strobo, yang membatasi bidang pandang dan dimaksudkan untuk melatih konsentrasi. Para penjaga gawang juara bertahan Jerman itu juga menggunakan kacamata khusus ini untuk meningkatkan kemampuan reaksi mereka.

    Davies mengalami cedera otot paha belakang sekitar satu setengah minggu lalu saat kemenangan spektakuler 6-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo. Pemain berusia 25 tahun ini akan absen dari FCB hingga jeda internasional, namun kemungkinan besar sudah bisa kembali bermain saat laga tandang melawan SC Freiburg.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertandingan

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

    Minggu, 19 April

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

