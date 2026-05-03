FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saat dia mengetahuinya ...": Pemain FCB yang gagal mengungkap kisah lucu tentang sebuah insiden yang melibatkan Joshua Kimmich

Bouna Sarr dikenang sebagai kegagalan transfer di Bayern München, namun dalam satu hal ia adalah yang terbaik.

Berita, ulasan, dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

    FC Bayern München, Berita: Bouna Sarr membagikan kisah lucu tentang Joshua Kimmich

    Mantan pemain profesional Bayern, Bouna Sarr, membagikan sebuah kisah lucu dari masa-masa ia bermain di FCB, yang melibatkan Joshua Kimmich sebagai tokoh utamanya.

    Kisah tersebut berkaitan dengan tes yang disebut "Vameval", yang digunakan untuk mengukur kecepatan aerobik maksimum. Yang dimaksud adalah kecepatan lari maksimum yang dapat dipertahankan seorang pemain dengan pemanfaatan oksigen yang optimal. Menurut pengakuannya, Sarr selalu memenangkan tes ini di klub-klub sebelumnya dan karena itu, menjelang tes di Bayern, ia ingin mengetahui siapa lawan terberatnya.

    "Saya bertanya: 'Siapa yang terbaik?' Mereka menjawab: Joshua Kimmich," kata Sarr dalam wawancara dengan surat kabar Prancis L'Equipe. "Ketika dia mengetahuinya, dia mendatangi saya dan kami tertawa bersama," jelas bek kanan tersebut.

    Sarr, yang terikat kontrak dengan Bayern dari 2020 hingga 2024, memang benar-benar memenangkan tes "Vameval" tersebut. Namun, itu adalah salah satu dari sedikit momen suksesnya di Munich; pada akhirnya, Sarr lebih dikenal sebagai kegagalan transfer. Akibatnya, ia—juga karena masalah cedera yang sering terjadi—hanya tampil dalam 33 pertandingan selama empat tahun di klub juara Bundesliga tersebut.

    Setelah hengkang dari FCB pada musim panas 2024, pemain asal Senegal yang kini berusia 34 tahun itu menganggur selama satu setengah tahun. Sejak awal Februari, Sarr kembali bermain untuk klub Liga 1 Prancis, FC Metz, tempat ia memulai karier profesionalnya.

    FC Bayern München, Berita: Apakah Manuel Neuer akan memperpanjang kontraknya? Max Eberl mengelak dengan nada bercanda

    Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, menjawab pertanyaan mengenai masa depan kiper Manuel Neuer dengan nada bercanda.

    Konsultan Neuer, Thomas Kroth, telah berada di München sepanjang pekan ini untuk melakukan pembicaraan dengan petinggi Bayern. Setelah pertandingan Bundesliga yang berakhir imbang 3-3 melawan Heidenheim pada Sabtu, ketika ditanya mengenai apa yang dibahas dengan Kroth, Eberl bercanda: "Tiketnya untuk Paris (lagu balasan melawan PSG pada Rabu, red.). Dia akan hadir di stadion." Ketika seorang reporter menanyakan lagi, Eberl tetap tidak terpancing dan hanya menambahkan sambil mengedipkan mata: "Dia ingin tiket ke Paris, itu sudah kami selesaikan. Dia akan duduk di tribun kehormatan."

    Kontrak Neuer di FCB akan berakhir pada akhir musim ini. Keputusan apakah pemain berusia 40 tahun itu akan memperpanjang kontraknya dan bertahan satu tahun lagi di Bayern, secara resmi belum diambil. Namun, menurut laporan terbaru dari Sky, Neuer telah memberi sinyal kepada pihak manajemen juara Jerman tersebut bahwa ia ingin melanjutkan kariernya. Bahwa FCB ingin mempertahankan pemain berpengalaman itu sudah menjadi rahasia umum.

  • FC Bayern München, Berita: Tim U-19 FCB tersingkir setelah mengalami kekalahan telak di Köln

    Tim U-19 FC Bayern München tersingkir di babak 16 besar turnamen final Kejuaraan Junior A Jerman. Tim muda sang juara terbanyak itu kalah telak 0-4 saat bertandang ke markas 1. FC Köln pada Sabtu lalu.

    Fynn Schenten membawa Köln memimpin setelah lebih dari setengah jam pertandingan, dan tak lama sebelum babak pertama berakhir, Jason Ponente-Ramirez menambah keunggulan untuk FC. Setelah gol ketiga tuan rumah yang dicetak oleh Arian Römers, hasil pertandingan sudah ditentukan pada menit ke-54, dan tak lama kemudian David Fürst menambah satu gol lagi untuk menentukan skor akhir.

    "Sayangnya, hasil hari ini memang pantas. Kami tampil jauh di bawah standar dalam pertandingan penting ini, sementara Köln lebih dominan, lebih jelas, dan lebih konsisten di semua fase," kata pelatih U19 Bayern, Peter Gaydarov, setelah pertandingan.

    FC Bayern München, Berita: Bintang Barcelona Aitana Bonmati siap untuk leg kedua melawan tim wanita FCB

    Tepat menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern München, Aitana Bonmatí, yang tiga kali dinobatkan sebagai Pemain Sepak Bola Wanita Terbaik Dunia, mengumumkan kembalinya ia ke FC Barcelona.

    "Ini adalah tantangan yang panjang, berat, dan membentuk karakter. Sekarang saya sudah kembali ke tim, dan saya menantikan pertandingan Liga Champions di Camp Nou. Saya akan melakukannya lagi. Kita akan melakukannya lagi. Sampai besok," tulis Bonmatí di X menjelang pertandingan pada Minggu (16.30 WIB/ZDF dan Disney+). Pemain berusia 28 tahun ini mengalami patah tulang betis pada bulan November.

    Sebelumnya, pelatih Barca Pere Romeu telah mengonfirmasi bahwa Bonmatí akan masuk dalam skuad melawan Bayern. Pemain serang berbakat ini mengalami cedera saat latihan bersama tim nasional Spanyol dan harus menjalani operasi. Meskipun ia kemungkinan belum cukup fit untuk masuk starting eleven setelah absen lebih dari lima bulan akibat cedera, Barcelona berharap ia dapat memberikan kontribusi dari bangku cadangan.

    Pertandingan leg pertama di Allianz Arena, Munich, berakhir imbang 1-1 tanpa pemenang. Siapa pun yang keluar sebagai pemenang di Camp Nou yang legendaris pada hari Minggu akan mengikuti Olympique Lyon, yang diperkuat pemain tim nasional Jule Brand, ke final di Oslo (23 Mei). Bagi Bayern, ini akan menjadi final Piala Eropa pertama dalam sejarah klub.

    Sementara itu, Barcelona ingin meraih gelar keempat di kompetisi teratas ini setelah sukses pada tahun 2021, 2023, dan 2024.

    (SID)

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga Champions

    Sabtu, 9 Mei

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sabtu, 23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

