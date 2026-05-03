FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Saat dia mengetahuinya ...": Pemain FCB yang gagal mengungkap kisah lucu tentang sebuah insiden yang melibatkan Joshua Kimmich

Mantan pemain profesional Bayern, Bouna Sarr, membagikan sebuah kisah lucu dari masa-masa ia bermain di FCB, yang melibatkan Joshua Kimmich sebagai tokoh utamanya.

Kisah tersebut berkaitan dengan tes yang disebut "Vameval", yang digunakan untuk mengukur kecepatan aerobik maksimum. Yang dimaksud adalah kecepatan lari maksimum yang dapat dipertahankan seorang pemain dengan pemanfaatan oksigen yang optimal. Menurut pengakuannya, Sarr selalu memenangkan tes ini di klub-klub sebelumnya dan karena itu, menjelang tes di Bayern, ia ingin mengetahui siapa lawan terberatnya.

"Saya bertanya: 'Siapa yang terbaik?' Mereka menjawab: Joshua Kimmich," kata Sarr dalam wawancara dengan surat kabar Prancis L'Equipe. "Ketika dia mengetahuinya, dia mendatangi saya dan kami tertawa bersama," jelas bek kanan tersebut.

Sarr, yang terikat kontrak dengan Bayern dari 2020 hingga 2024, memang benar-benar memenangkan tes "Vameval" tersebut. Namun, itu adalah salah satu dari sedikit momen suksesnya di Munich; pada akhirnya, Sarr lebih dikenal sebagai kegagalan transfer. Akibatnya, ia—juga karena masalah cedera yang sering terjadi—hanya tampil dalam 33 pertandingan selama empat tahun di klub juara Bundesliga tersebut.

Setelah hengkang dari FCB pada musim panas 2024, pemain asal Senegal yang kini berusia 34 tahun itu menganggur selama satu setengah tahun. Sejak awal Februari, Sarr kembali bermain untuk klub Liga 1 Prancis, FC Metz, tempat ia memulai karier profesionalnya.