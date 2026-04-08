FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Real seharusnya tidak boleh mengeluh soal penalti": Sebuah insiden kontroversial nyaris terlewatkan dalam kemenangan FCB

Dalam perjalanannya kembali ke performa terbaiknya, gelandang jenius Bayern München, Jamal Musiala, baru-baru ini harus menghadapi kemunduran. Dalam laga Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada bulan Maret, ia mengalami masalah pada pergelangan kakinya, yang memaksanya untuk istirahat sejenak.
"Dia mengalami masalah lagi setelah pertandingan di Bergamo, di mana terjadi adhesi di pergelangan kakinya," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, pada Senin sebelum keberangkatan menuju laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, mengenai situasi terkini Musiala. "Situasinya tidak sepenuhnya mulus dan tanpa cedera, melainkan juga melibatkan operasi dan kondisi yang terganggu."
Musiala mengalami patah tulang fibula pada Juli tahun lalu saat Piala Dunia Antarklub dan harus absen selama lebih dari setengah tahun. Secara bertahap, FCB mulai mengembalikan pemain berusia 23 tahun itu ke lapangan sejak pertengahan Januari, sebelum kemunduran terjadi di Bergamo.
"Ada banyak aspek fisik di sini, tapi juga jiwa dan mental," kata Eberl mengenai kembalinya Musiala yang penuh rintangan. "Ini bukan cedera yang bisa direhabilitasi begitu saja."
Dalam kemenangan 3-2 di Freiburg akhir pekan lalu, Musiala sudah kembali bermain sekitar setengah jam sebagai pemain pengganti. "Intinya adalah dia merasa siap saat ini. Dia memberi kesan itu kepada kami pada hari Sabtu, jadi kami senang dia ikut serta di Bernabeu," kata Eberl. Pada leg pertama melawan Real
Musiala ingin kembali ke performa terbaiknya di minggu-minggu terakhir musim ini. Tentu saja, salah satu tujuan utamanya adalah memainkan peran penting bagi tim nasional Jerman di Piala Dunia musim panas nanti.