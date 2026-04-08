FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Real seharusnya tidak boleh mengeluh soal penalti": Sebuah insiden kontroversial nyaris terlewatkan dalam kemenangan FCB

Di tengah-tengah kemenangan 2-1 FC Bayern München pada leg pertama perempat final Liga Champions di kandang Real Madrid, sebuah insiden kontroversial yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan nyaris terlewatkan.

Pada menit keempat tambahan waktu, penyerang Bayern Michael Olise terjatuh di kotak penalti lawan setelah didorong oleh bek kiri Real, Alvaro Carreras. Namun, wasit Michael Oliver tidak meniup peluit meskipun insiden tersebut layak mendapat penalti, dan VAR pun tidak lagi campur tangan.

Olise langsung mengeluh kepada wasit setelah peluit akhir dibunyikan - dan mantan wasit top Jerman, Lutz Wagner, setuju dengan pemain Prancis itu. "Memang benar: Real Madrid tidak boleh mengeluh soal penalti itu," kata Wagner dalam kapasitasnya sebagai pakar wasit di Prime.

Namun, ia juga membela Oliver karena garis wasitnya yang secara keseluruhan cukup longgar sepanjang pertandingan: "Dia membiarkan beberapa insiden lain dengan tingkat keparahan serupa berlalu begitu saja - itulah mengapa menurut saya keputusan itu masuk akal. Jadi, adegan ini sesuai dengan garis wasitnya, meskipun jika dilihat secara terpisah tentu saja bisa menjadi bahan perdebatan yang kontroversial."

Sementara itu, juara dunia Christoph Kramer merasa terganggu karena Olise lebih memilih menerima kontak tersebut dengan terjatuh, alih-alih berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri dan mungkin mencetak gol: "Saya selalu bertanya-tanya dalam situasi seperti ini: Penyerang, yaitu Olise dalam kasus ini, sebenarnya akan bebas menembak di kotak penalti, jadi itu sebenarnya gol yang jelas. Biasanya kamu akan melakukan apa saja untuk tetap berdiri - dia malah terjatuh." Meskipun demikian, mengingat pentingnya pertandingan tersebut, ia memahami mengapa wasit Oliver tidak menunjuk titik penalti. "Tapi saya akan meniup peluit," kata Kramer.