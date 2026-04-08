Oliver Maywurm

FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Real seharusnya tidak boleh mengeluh soal penalti": Sebuah insiden kontroversial nyaris terlewatkan dalam kemenangan FCB

Real Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
Bayern München berhasil memenangkan leg pertama di kandang Real Madrid — namun menjelang akhir pertandingan, sebuah tendangan penalti hampir saja memperlebar selisih skor. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

  • Gerrard merekomendasikan Olise dari Bayern München ke FC Liverpool
  • Penilaian Bayern di Madrid: Neuer luar biasa, Upamecano kembali ke performa lama
  • Kemenangan atas Real! FC Bayern mengamankan posisi awal yang baik
    FC Bayern München, Rumor: Calon pemain FCB akan pindah ke Italia dengan nilai transfer jutaan euro?

    Franculino, yang sebelumnya juga dikaitkan dengan FC Bayern München, tampaknya akan pindah ke salah satu klub papan atas Italia pada musim panas nanti.

    Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, AS Roma berencana mendatangkan penyerang tengah dari FC Midtjylland ke Serie A. Giallorossi dilaporkan siap mengeluarkan total 55 juta euro untuk Franculino dan rekan setimnya, Dario Osorio.

    Musim panas lalu, Bayern dilaporkan berusaha merekrut Franculino sebagai cadangan dan calon penerus jangka panjang Harry Kane. Namun, transfer penyerang berusia 21 tahun itu ke Munich kabarnya gagal karena veto dari Midtjylland. Hal itu tidak mengurangi performa Franculino; pada musim ini, ia telah mencetak 21 gol dalam 31 penampilan untuk klub papan atas Denmark tersebut.

    FC Bayern München, Berita: Haruskah FCB mendapat tendangan penalti saat menghadapi Real Madrid menjelang akhir pertandingan?

    Di tengah-tengah kemenangan 2-1 FC Bayern München pada leg pertama perempat final Liga Champions di kandang Real Madrid, sebuah insiden kontroversial yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan nyaris terlewatkan.

    Pada menit keempat tambahan waktu, penyerang Bayern Michael Olise terjatuh di kotak penalti lawan setelah didorong oleh bek kiri Real, Alvaro Carreras. Namun, wasit Michael Oliver tidak meniup peluit meskipun insiden tersebut layak mendapat penalti, dan VAR pun tidak lagi campur tangan.

    Olise langsung mengeluh kepada wasit setelah peluit akhir dibunyikan - dan mantan wasit top Jerman, Lutz Wagner, setuju dengan pemain Prancis itu. "Memang benar: Real Madrid tidak boleh mengeluh soal penalti itu," kata Wagner dalam kapasitasnya sebagai pakar wasit di Prime.

    Namun, ia juga membela Oliver karena garis wasitnya yang secara keseluruhan cukup longgar sepanjang pertandingan: "Dia membiarkan beberapa insiden lain dengan tingkat keparahan serupa berlalu begitu saja - itulah mengapa menurut saya keputusan itu masuk akal. Jadi, adegan ini sesuai dengan garis wasitnya, meskipun jika dilihat secara terpisah tentu saja bisa menjadi bahan perdebatan yang kontroversial."

    Sementara itu, juara dunia Christoph Kramer merasa terganggu karena Olise lebih memilih menerima kontak tersebut dengan terjatuh, alih-alih berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri dan mungkin mencetak gol: "Saya selalu bertanya-tanya dalam situasi seperti ini: Penyerang, yaitu Olise dalam kasus ini, sebenarnya akan bebas menembak di kotak penalti, jadi itu sebenarnya gol yang jelas. Biasanya kamu akan melakukan apa saja untuk tetap berdiri - dia malah terjatuh." Meskipun demikian, mengingat pentingnya pertandingan tersebut, ia memahami mengapa wasit Oliver tidak menunjuk titik penalti. "Tapi saya akan meniup peluit," kata Kramer.

    FC Bayern München, Berita: Max Eberl membicarakan kembalinya Jamal Musiala yang penuh rintangan

    Dalam perjalanannya kembali ke performa terbaiknya, gelandang jenius Bayern München, Jamal Musiala, baru-baru ini harus menghadapi kemunduran. Dalam laga Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada bulan Maret, ia mengalami masalah pada pergelangan kakinya, yang memaksanya untuk istirahat sejenak.

    "Dia mengalami masalah lagi setelah pertandingan di Bergamo, di mana terjadi adhesi di pergelangan kakinya," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, pada Senin sebelum keberangkatan menuju laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, mengenai situasi terkini Musiala. "Situasinya tidak sepenuhnya mulus dan tanpa cedera, melainkan juga melibatkan operasi dan kondisi yang terganggu."

    Musiala mengalami patah tulang fibula pada Juli tahun lalu saat Piala Dunia Antarklub dan harus absen selama lebih dari setengah tahun. Secara bertahap, FCB mulai mengembalikan pemain berusia 23 tahun itu ke lapangan sejak pertengahan Januari, sebelum kemunduran terjadi di Bergamo.

    "Ada banyak aspek fisik di sini, tapi juga jiwa dan mental," kata Eberl mengenai kembalinya Musiala yang penuh rintangan. "Ini bukan cedera yang bisa direhabilitasi begitu saja."

    Dalam kemenangan 3-2 di Freiburg akhir pekan lalu, Musiala sudah kembali bermain sekitar setengah jam sebagai pemain pengganti. "Intinya adalah dia merasa siap saat ini. Dia memberi kesan itu kepada kami pada hari Sabtu, jadi kami senang dia ikut serta di Bernabeu," kata Eberl. Pada leg pertama melawan Real

    Musiala ingin kembali ke performa terbaiknya di minggu-minggu terakhir musim ini. Tentu saja, salah satu tujuan utamanya adalah memainkan peran penting bagi tim nasional Jerman di Piala Dunia musim panas nanti.

    FC Bayern München, Berita - "Istri saya selalu bilang ...": Joshua Kimmich menceritakan kisah lucu

    Gelandang Bayern München, Joshua Kimmich, terkadang sedikit menahan ambisinya yang terkenal sangat kuat saat bermain bersama anak-anaknya.

    "Saya memang suka menang. Tapi istri saya selalu bilang: 'Sudahlah, berhenti dulu. Kalau tidak, mereka tidak akan mau bermain lagi denganmu,'" kata Kimmich sambil tertawa saat ditanya oleh Prime apakah ia kadang-kadang membiarkan anak-anaknya menang saat bermain kartu.

    Mengenai kehidupan olahraganya, ia menekankan bahwa bagian dari itu adalah "belajar menghadapi kekalahan. Sayangnya, saya sudah sering harus belajar hal itu dalam karier saya". Namun, ia juga senang "ketika anak-anak ingin menang. Ambisi itulah yang pada akhirnya membawa saya ke posisi saya saat ini," kata pria berusia 31 tahun itu.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertandingan

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

