FC Bayern München, Berita dan Gosip: Nominasi DFB yang Tak Terduga! Bintang FCB tampaknya menerima undangan mengejutkan dari Julian Nagelsmann

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:
- Karl kemungkinan besar akan dipanggil untuk pertama kalinya ke timnas Jerman
- Yildiz menyerang FC Bayern
- Vinicius Junior melontarkan tantangan kepada Bayern
Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, tampaknya secara mengejutkan memanggil kiper Bayern München, Jonas Urbig, untuk pertandingan internasional yang akan digelar pada akhir Maret.
Seperti dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Bild, Urbig diperkirakan akan masuk dalam skuad tim nasional senior Jerman untuk pertama kalinya. Nagelsmann akan mengumumkan daftar pemainnya secara resmi pada Kamis sore (pukul 14.00).
Meskipun Urbig belum dapat mengonfirmasi kabar gembira tersebut pada Rabu malam setelah pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, ia setidaknya memberi isyarat tentang pemanggilan pertamanya: "Saya belum memeriksa ponsel saya. Saya baru saja diberi tahu, tapi saya belum mengeceknya," kata Urbig saat ditanya oleh DAZN.
Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, menjelaskan bahwa pemain berusia 22 tahun itu lebih dari pantas mendapatkan nominasi berkat penampilannya yang kuat belakangan ini: "Jika Julian dinominasikan besok dan nama-nama seperti itu muncul, kami akan senang. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya dari lingkaran kami, tapi: Siapa pun yang menampilkan performa seperti itu di FC Bayern München, tim nasional tidak akan jauh lagi."
Urbig kemungkinan akan mengambil peran sebagai kiper ketiga di DFB, di belakang kiper utama Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) dan kiper cadangan Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Finn Dahmen dari Augsburg, yang baru-baru ini ditunjuk Nagelsmann sebagai kiper ketiga dalam tiga pertandingan berturut-turut, dilaporkan kali ini hanya akan masuk dalam daftar cadangan.
Urbig adalah kiper nomor dua di Bayern di belakang Manuel Neuer, namun belakangan ini sering mendapat kesempatan bermain karena masalah cedera yang dialami mantan kiper timnas Jerman tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini memanfaatkan penampilannya untuk menunjukkan kemampuannya kepada Nagelsmann. Secara keseluruhan, Urbig, yang telah tampil dalam 22 pertandingan internasional junior untuk Jerman dari level U17 hingga U21, telah bermain dalam 13 pertandingan musim ini.
Selain Urbig, talenta muda berbakat Lennart Karl juga kemungkinan akan debut bersama timnas Jerman. Jerman akan menghadapi Swiss di Basel pada 27 Maret, dan tiga hari kemudian akan bertanding melawan Ghana di Stuttgart.
FC Bayern München tampaknya telah menggunakan opsi pembelian kembali untuk pemain tengah berbakat Noel Aseko yang saat ini dipinjamkan ke klub Divisi Dua Hannover 96. Hal ini dilaporkan oleh Sky.
Menurut laporan tersebut, meskipun Hannover menggunakan opsi pembelian sebesar satu juta euro, FCB segera mengaktifkan klausul pembelian kembali yang telah disepakati sebesar 2,5 juta euro. Dengan demikian, 1,5 juta euro akan mengalir ke 96 untuk kembalinya Aseko ke München.
Menurut Sky, Aseko memiliki peluang untuk menggantikan posisi Leon Goretzka di skuad, yang diketahui akan meninggalkan FCB saat kontraknya berakhir pada musim panas. Pemain berusia 20 tahun itu dianggap sebagai kandidat utama internal untuk menggantikan Goretzka, dan juara berulang kali ini dapat merencanakan masa depan dengan dia jika tidak merekrut pengganti dari luar.
Pelatih Bayern, Vincent Kompany, dikenal sebagai penggemar Aseko, yang sebelum dipinjamkan ke Hannover (sejak awal Februari 2025 ia bermain untuk klub dari Niedersachsen) secara rutin berlatih di bawah asuhan pelatih asal Belgia itu di tim utama FCB. Pemain timnas U-21 Jerman ini menjalani musim yang sangat kuat di 2. Bundesliga bersama 96, dan menurut Sky, pihak berwenang di München pada dasarnya yakin ia mampu menggantikan Goretzka. Keunggulan lain Aseko adalah ia juga dapat ditempatkan sebagai bek kanan dan karenanya dapat mengambil peran serupa dengan Tom Bischof yang didatangkan dari Hoffenheim musim panas lalu. Bischof awalnya didatangkan sebagai gelandang tengah, namun sering bertindak sebagai bek kiri di FCB.
Aseko, yang pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern pada 2022, masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2028. Untuk Hannover, ia telah tampil dalam 25 pertandingan di liga kedua musim ini, di mana ia mencetak tiga gol dan lima assist.
Jika Bayern akhirnya memutuskan untuk mendatangkan pengganti Goretzka dari luar, Aseko juga bisa dijual pada musim panas ini, menurut Sky. Tidak akan kekurangan peminat, mengingat klub-klub ternama dari luar negeri seperti Villarreal atau Brighton & Hove Albion dilaporkan tertarik pada gelandang tengah tersebut.
Bakat penyerang Bayern München, Wisdom Mike, telah berhasil menjalani operasi setelah mengalami cedera otot pinggul yang parah.
Pemain berusia 17 tahun itu terbang khusus ke Turku, Finlandia, untuk menjalani operasi tersebut. Di sana, ia ditangani oleh Dr. Lasse Lempainen, yang telah membangun reputasi sebagai ahli dalam penanganan cedera otot di kalangan sepak bola.
Kiper bintang Jerman, Marc-Andre ter Stegen, juga menjalani operasi oleh Dr. Lempainen pada awal Februari karena cedera paha. Dokter bedah ortopedi asal Finlandia ini bekerja sama secara erat dengan FC Barcelona, klub induk ter Stegen yang saat ini dipinjamkan ke FC Girona.
Mike kemungkinan harus absen sekitar empat bulan akibat cedera tersebut, sehingga musim ini telah berakhir bagi sang pemain muda. Pemain timnas junior Jerman ini tampil dalam lima pertandingan singkat untuk tim utama Bayern pada musim 2025/26, sementara sebagian besar waktunya dihabiskan bermain untuk tim U19 FCB (sebelas pertandingan, tiga gol).
Legenda Bayern, Franck Ribéry, saat ini sedang meniti karier sebagai pelatih.
"Saya ingin menjadi pelatih, dan saya sedang belajar untuk itu," kata mantan pemain FCB yang telah lama berkarier itu kepada surat kabar Italia, Gazzetta dello Sport. Ribery telah memiliki lisensi UEFA A dan B, dan saat ini ia sedang mengikuti kursus untuk lisensi UEFA Pro di Coverciano, pusat pelatihan Asosiasi Sepak Bola Italia yang terletak di sebelah tenggara Florence.
Tujuan utamanya adalah suatu hari nanti "melatih di Italia, negara yang saya cintai," kata Ribery, yang telah memainkan total 425 pertandingan untuk Bayern antara tahun 2007 dan 2019. Tahun-tahun terakhir kariernya dihabiskan sang pemain Prancis di Italia - awalnya bersama AC Fiorentina (2019 hingga 2021) dan kemudian bersama US Salernitana, tempat ia mengakhiri kariernya pada Oktober 2022.
Di Salernitana, Ribery juga memulai langkah pertamanya di bidang kepelatihan. Segera setelah pensiun, pria berusia 42 tahun ini mulai bekerja sebagai pelatih teknis di klub yang kini bermain di liga ketiga Italia tersebut, dan tetap menjabat posisi tersebut hingga Maret 2024.
Pemain serang Bayern München, Luis Diaz, memuji rekan setimnya, Jamal Musiala.
Dalam sebuah video yang diunggah oleh Post United, Diaz ditanya mengenai pemain favoritnya dari lima negara berbeda. Untuk negaranya sendiri, pemain asal Kolombia ini menyebut mantan bintang Bayern, James Rodriguez; untuk Spanyol, Lamine Yamal (FC Barcelona); untuk Argentina, Lionel Messi (Inter Miami); dan untuk Meksiko, mantan penyerang Manchester United dan Leverkusen, Chicharito. Akhirnya, ketika ditanya tentang pemain favoritnya dari Jerman, Diaz memilih rekan setimnya di Bayern, Musiala.
Dan itu, meskipun dia belum pernah melihat pemain berusia 23 tahun itu secara langsung dalam performa terbaiknya. Sebab, sebelum Diaz pindah dari FC Liverpool ke Munich musim panas lalu, Musiala diketahui mengalami cedera parah di Piala Dunia Klub. Dia absen selama setengah tahun dan mulai kembali berlatih secara bertahap sejak pertengahan Januari, sebelum mengalami kemunduran dalam pertandingan Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pekan lalu dan karenanya harus absen lagi saat ini. Sebagai tindakan pencegahan, pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak akan memanggil Musiala untuk pertandingan persahabatan yang akan datang pada akhir Maret.
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 21 Maret
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sabtu, 4 April
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Selasa, 7 April
21.00
Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)