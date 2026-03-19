FC Bayern München, Berita dan Gosip: Nominasi DFB yang Tak Terduga! Bintang FCB tampaknya menerima undangan mengejutkan dari Julian Nagelsmann

Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, tampaknya secara mengejutkan memanggil kiper Bayern München, Jonas Urbig, untuk pertandingan internasional yang akan digelar pada akhir Maret.

Seperti dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Bild, Urbig diperkirakan akan masuk dalam skuad tim nasional senior Jerman untuk pertama kalinya. Nagelsmann akan mengumumkan daftar pemainnya secara resmi pada Kamis sore (pukul 14.00).

Meskipun Urbig belum dapat mengonfirmasi kabar gembira tersebut pada Rabu malam setelah pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, ia setidaknya memberi isyarat tentang pemanggilan pertamanya: "Saya belum memeriksa ponsel saya. Saya baru saja diberi tahu, tapi saya belum mengeceknya," kata Urbig saat ditanya oleh DAZN.

Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, menjelaskan bahwa pemain berusia 22 tahun itu lebih dari pantas mendapatkan nominasi berkat penampilannya yang kuat belakangan ini: "Jika Julian dinominasikan besok dan nama-nama seperti itu muncul, kami akan senang. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya dari lingkaran kami, tapi: Siapa pun yang menampilkan performa seperti itu di FC Bayern München, tim nasional tidak akan jauh lagi."

Urbig kemungkinan akan mengambil peran sebagai kiper ketiga di DFB, di belakang kiper utama Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) dan kiper cadangan Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Finn Dahmen dari Augsburg, yang baru-baru ini ditunjuk Nagelsmann sebagai kiper ketiga dalam tiga pertandingan berturut-turut, dilaporkan kali ini hanya akan masuk dalam daftar cadangan.

Urbig adalah kiper nomor dua di Bayern di belakang Manuel Neuer, namun belakangan ini sering mendapat kesempatan bermain karena masalah cedera yang dialami mantan kiper timnas Jerman tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini memanfaatkan penampilannya untuk menunjukkan kemampuannya kepada Nagelsmann. Secara keseluruhan, Urbig, yang telah tampil dalam 22 pertandingan internasional junior untuk Jerman dari level U17 hingga U21, telah bermain dalam 13 pertandingan musim ini.

Selain Urbig, talenta muda berbakat Lennart Karl juga kemungkinan akan debut bersama timnas Jerman. Jerman akan menghadapi Swiss di Basel pada 27 Maret, dan tiga hari kemudian akan bertanding melawan Ghana di Stuttgart.