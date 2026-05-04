FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Mereka bertahan sambil menjulurkan lidah": Apakah ini akan menjadi keunggulan penentu Bayern melawan PSG?

Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, menilai FC Bayern München berada dalam kondisi fisik yang lebih baik daripada lawannya, Paris Saint-Germain, menjelang leg kedua semifinal Liga Champions.

"Saya melihat Bayern tampil dominan (pada leg pertama, red.), terutama dalam 20 hingga 25 menit terakhir. Dan jika Bayern mampu mengeksekusi beberapa serangan dengan lebih baik, mereka seharusnya tidak kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka meninggalkan kesan yang sangat kuat secara fisik, hal itu sebenarnya mereka tunjukkan di setiap pertandingan. Bagi saya, mereka juga lebih kuat secara fisik daripada PSG, karena PSG bertahan di belakang dengan lidah menjulur," jelas Matthäus mengenai pandangannya pada Minggu malam di Sky90.

Dia berpendapat, "bahwa Bayern - dan di sini saya bukan seorang patriot, melainkan mengatakan apa yang saya lihat dan saksikan musim ini - tampak lebih stabil," jelas mantan pemain profesional FCB tersebut. Matthäus memprediksi: "Itulah mengapa saya yakin Bayern München akan memenangkan pertandingan ini dan lolos ke final di Budapest."

Bayern sempat tertinggal 2-5 dalam leg pertama yang spektakuler di Paris pada Selasa lalu, namun kemudian berhasil mengejar hingga skor 4-5. Dengan demikian, segalanya masih terbuka untuk leg kedua yang akan digelar di Munich pada Rabu.

Dalam final Liga Champions yang mungkin terjadi, Bayern akan menghadapi FC Arsenal atau Atletico Madrid. Semuanya juga masih terbuka dalam semifinal antara tim Inggris dan Spanyol tersebut, karena leg pertama di Madrid berakhir dengan skor 1-1.