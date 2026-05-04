FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - Bundesliga
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Mereka bertahan sambil menjulurkan lidah": Apakah ini akan menjadi keunggulan penentu Bayern melawan PSG?

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Pada hari Rabu, laga leg kedua yang sangat dinanti antara Bayern München dan PSG akan digelar. Lothar Matthäus melihat adanya keunggulan yang mungkin menentukan bagi juara Jerman tersebut. Berita dan rumor seputar FCB.

  Lothar Matthäus 2026

    FC Bayern München, Berita: Apakah ini akan menjadi keunggulan penentu bagi FCB saat melawan PSG?

    Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, menilai FC Bayern München berada dalam kondisi fisik yang lebih baik daripada lawannya, Paris Saint-Germain, menjelang leg kedua semifinal Liga Champions.

    "Saya melihat Bayern tampil dominan (pada leg pertama, red.), terutama dalam 20 hingga 25 menit terakhir. Dan jika Bayern mampu mengeksekusi beberapa serangan dengan lebih baik, mereka seharusnya tidak kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka meninggalkan kesan yang sangat kuat secara fisik, hal itu sebenarnya mereka tunjukkan di setiap pertandingan. Bagi saya, mereka juga lebih kuat secara fisik daripada PSG, karena PSG bertahan di belakang dengan lidah menjulur," jelas Matthäus mengenai pandangannya pada Minggu malam di Sky90.

    Dia berpendapat, "bahwa Bayern - dan di sini saya bukan seorang patriot, melainkan mengatakan apa yang saya lihat dan saksikan musim ini - tampak lebih stabil," jelas mantan pemain profesional FCB tersebut. Matthäus memprediksi: "Itulah mengapa saya yakin Bayern München akan memenangkan pertandingan ini dan lolos ke final di Budapest."

    Bayern sempat tertinggal 2-5 dalam leg pertama yang spektakuler di Paris pada Selasa lalu, namun kemudian berhasil mengejar hingga skor 4-5. Dengan demikian, segalanya masih terbuka untuk leg kedua yang akan digelar di Munich pada Rabu.

    Dalam final Liga Champions yang mungkin terjadi, Bayern akan menghadapi FC Arsenal atau Atletico Madrid. Semuanya juga masih terbuka dalam semifinal antara tim Inggris dan Spanyol tersebut, karena leg pertama di Madrid berakhir dengan skor 1-1.

  Goretzka

    FC Bayern München, Berita: Joshua Kimmich menjadi emosional saat membahas suatu topik

    Kepergian Leon Goretzka yang akan segera terjadi tentu saja tidak akan berlalu begitu saja bagi gelandang andalan Bayern München, Joshua Kimmich.

    "Ini emosional bagi semua orang, termasuk saya," kata Kimmich setelah pertandingan imbang 3-3 melawan Heidenheim pada Sabtu, merujuk pada kepergian Goretzka di musim panas. Kontrak gelandang tersebut yang akan berakhir diketahui tidak akan diperpanjang, dan menurut kabar yang beredar, Goretzka akan melanjutkan kariernya di AC Milan setelah meninggalkan Munich.

    Selain banyak pengalaman bersama dalam seragam timnas Jerman, Kimmich dan Goretzka juga telah menghabiskan delapan tahun bersama di klub Bayern. "Itu memang waktu yang lama, jika mengingat bahwa karier seorang profesional biasanya sekitar 15 tahun," tegas Kimmich.

    Hasil imbang melawan Heidenheim merupakan pertandingan kandang ketiga terakhir Goretzka di Allianz Arena, di mana ia mencetak dua gol. Oleh karena itu, pemain berusia 31 tahun itu menikmati atmosfer di "rumah" lamanya dengan penuh kenikmatan. "Terlihat bahwa ia menyadari bahwa waktunya akan segera berakhir," kata Kimmich.

  FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-BAYERN MUNICH

    FC Bayern München, Berita - "Tak dapat dijelaskan": Giulia Gwinn kesal pada wasit setelah ditarik keluar dari lapangan

    Giulia Gwinn dari Bayern München merasa kesal atas keputusan wasit Stephanie Frappart setelah kekalahan 2-4 tim wanita FCB dalam leg kedua semifinal Liga Champions di kandang FC Barcelona.

    "Tidak bisa dijelaskan mengapa gol itu dianulir," kata Gwinn kepada ZDF setelah kekalahan pada Minggu sore, yang berarti Bayern tersingkir. Setelah pertandingan tampaknya sudah ditentukan setelah gol Barca yang membuat skor menjadi 4-1 setelah hampir satu jam, para pemain wanita Munich masih menampilkan fase akhir yang kuat. Pada menit ke-71, Pernille Harder mencetak gol menjadi 2-4, dan pada menit ke-90, pemain asal Denmark itu bahkan seolah-olah menambah gol ketiga. Dengan demikian, Bayern hanya membutuhkan satu gol lagi untuk lolos ke babak perpanjangan waktu setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama.

    Namun, tak lama setelah gol ke-3 yang diduga dicetak Harder, VAR mengintervensi dan meminta Frappart memeriksa monitor. Setelah meninjau tayangan ulang, wasit asal Prancis itu membatalkan gol tersebut karena menilai adanya pelanggaran yang dilakukan pemain Bayern, Linda Dallmann, terhadap Patri saat proses terciptanya gol.

    "Ada banyak hal yang membuat kita kesal saat ini," jelas Gwinn. "Karena kita merasa seolah-olah kita hampir saja berhasil." Di Disney+, pemain timnas Jerman itu menambahkan: "Umpan silang mereka sangat keras dan kami gagal menghalau semuanya dengan sempurna."

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga Champions

    Sabtu, 9 Mei

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sabtu, 23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

