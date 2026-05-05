FC Bayern München, Berita dan Gosip: Kesalahan di Toko Suvenir! FCB mengalami masalah dengan jersey

Aleksandar Pavlovic saat ini tidak hanya tampil mengesankan di Säbener Straße, tetapi juga semakin menonjol dalam skuad asuhan Julian Nagelsmann. Legenda Bayern, Bastian Schweinsteiger, memprediksi bahwa pemain berusia 21 tahun ini akan memiliki karier yang cemerlang bersama tim nasional.
Kepada Münchner Abendzeitung, mantan kapten timnas itu menekankan kualitas luar biasa yang ia lihat pada pemain binaan Munich ini. Ketika ditanya mengenai hierarki masa depan dalam tim, Schweinsteiger menjelaskan: "Tentu saja, Kimmich harus disebut sebagai pemain pemimpin. Saya juga sangat ingin melihat Pavlovic dalam peran ini."
Terutama cara sang gelandang membuktikan dirinya di FC Bayern membuat sang juara dunia 2014 itu merasa kagum. "Dia berkembang luar biasa di Bayern dan memainkan peran sentral di sana," tegas pria berusia 40 tahun itu.
Menurut penilaian mantan pemain profesional ini, Pavlovic telah mencapai status sebagai pemain kunci dalam skuad Jerman. "Kami memiliki pemain-pemain kelas dunia. Saya terutama memikirkan Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz," jelasnya.