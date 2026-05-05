FC Bayern München, Berita dan Gosip: Kesalahan di Toko Suvenir! FCB mengalami masalah dengan jersey

FC Bayern München mengalami kendala dalam penjualan jersey. Sementara itu, seorang legenda klub memberikan pujian kepada Aleksandar Pavlovic. Berita dan rumor seputar FCB.

    FC Bayern München, Berita: Insiden seragam di toko suvenir FCB

    Menjelang leg kedua semifinal Liga Champions yang menentukan, FC Bayern memperkenalkan seragam barunya untuk musim 2026/27 pada hari Senin. Tim ini akan mengenakan seragam baru tersebut pada hari Rabu dalam laga melawan Paris Saint-Germain. 

    Namun, hal yang mengejutkan terjadi saat melihat ke toko suvenir, di mana justru jersey Kingsley Coman tersedia untuk dipilih, meskipun pemain asal Prancis tersebut sudah tidak bermain untuk klub tersebut selama hampir sembilan bulan. Penyebab kejadian aneh ini adalah kesalahan teknis di situs web pemasok dan pemegang saham, Adidas. 

    Di sana, kaos baru tersebut secara keliru ditawarkan untuk dijual dengan nama pemain sayap tersebut dan nomor lamanya, 11. Padahal, era sang pemain serang di tepi Sungai Isar sudah lama berakhir. 

    Pria yang membawa klub ini meraih gelar Liga Champions pada 2020 berkat gol sundulannya melawan PSG, meninggalkan Munich pada Agustus 2025 setelah satu dekade. Dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro, ia pindah ke gurun pasir untuk bergabung dengan Al-Nassr. Di Arab Saudi, pemain berusia 29 tahun ini kini bermain bersama Cristiano Ronaldo di lapangan.

    FC Bayern München, Berita: Bastian Schweinsteiger memuji Aleksandar Pavlovic

    Aleksandar Pavlovic saat ini tidak hanya tampil mengesankan di Säbener Straße, tetapi juga semakin menonjol dalam skuad asuhan Julian Nagelsmann. Legenda Bayern, Bastian Schweinsteiger, memprediksi bahwa pemain berusia 21 tahun ini akan memiliki karier yang cemerlang bersama tim nasional. 

    Kepada Münchner Abendzeitung, mantan kapten timnas itu menekankan kualitas luar biasa yang ia lihat pada pemain binaan Munich ini. Ketika ditanya mengenai hierarki masa depan dalam tim, Schweinsteiger menjelaskan: "Tentu saja, Kimmich harus disebut sebagai pemain pemimpin. Saya juga sangat ingin melihat Pavlovic dalam peran ini."

    Terutama cara sang gelandang membuktikan dirinya di FC Bayern membuat sang juara dunia 2014 itu merasa kagum. "Dia berkembang luar biasa di Bayern dan memainkan peran sentral di sana," tegas pria berusia 40 tahun itu.

    Menurut penilaian mantan pemain profesional ini, Pavlovic telah mencapai status sebagai pemain kunci dalam skuad Jerman. "Kami memiliki pemain-pemain kelas dunia. Saya terutama memikirkan Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz," jelasnya.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalPertandinganKompetisi
    Rabu, 6 MeiFC Bayern - Paris Saint-GermainLiga Champions
    Sabtu, 9 MeiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    Sabtu, 16 MeiFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    Sabtu, 23 MeiFC Bayern - VfB StuttgartPiala DFB
