Menjelang leg kedua semifinal Liga Champions yang menentukan, FC Bayern memperkenalkan seragam barunya untuk musim 2026/27 pada hari Senin. Tim ini akan mengenakan seragam baru tersebut pada hari Rabu dalam laga melawan Paris Saint-Germain.

Namun, hal yang mengejutkan terjadi saat melihat ke toko suvenir, di mana justru jersey Kingsley Coman tersedia untuk dipilih, meskipun pemain Prancis tersebut sudah tidak bermain untuk klub tersebut selama hampir sembilan bulan. Penyebab kejadian aneh ini adalah kesalahan teknis di situs web pemasok dan pemegang saham, Adidas.

Di sana, kaos baru tersebut secara keliru ditawarkan untuk dijual dengan nama pemain sayap tersebut dan nomor lamanya, 11. Padahal, era sang pemain serang di Munich sudah lama berakhir.

Pria yang membawa klub ini meraih gelar Liga Champions pada 2020 berkat gol sundulannya melawan PSG, meninggalkan Munich pada Agustus 2025 setelah satu dekade. Dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro, ia pindah ke gurun pasir untuk bergabung dengan Al-Nassr. Di Arab Saudi, pemain berusia 29 tahun ini kini bermain bersama Cristiano Ronaldo.