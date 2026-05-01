VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN
FC Bayern München, Berita dan Gosip: Itu akan menjadi transfer yang sangat mengejutkan! FCB dilaporkan sedang memantau situasi seorang pemain timnas Jerman

FC Bayern München dikabarkan sedang menanggapi situasi yang menimpa seorang bintang timnas Jerman. Seorang pelatih ternama menilai kekalahan spektakuler Bayern 4-5 dari PSG tidak terlalu bagus. Berita dan rumor seputar FCB.

  • Dia tidak memiliki masa depan di FC Bayern: FC Chelsea tampaknya melewatkan harga yang sangat tinggi untuk Nicolas Jackson
  • Galatasaray tampaknya tidak akan menggunakan opsi pembelian untuk pemain pinjaman Bayern, Sacha Boey
  • Apakah dia akan tetap di FC Bayern selama satu tahun lagi? Manuel Neuer dilaporkan telah mengambil keputusan
    FC Bayern München, Rumor: FCB dilaporkan memantau situasi Kai Havertz

    Penyerang Arsenal, Kai Havertz, kabarnya menjadi incaran FC Bayern München.

    Seperti dilaporkan oleh jurnalis Inggris dan pakar Arsenal, Charles Watts, yang sebelumnya lama bekerja untuk portal saudara SPOX, GOAL, FCB dikabarkan menjadi salah satu dari beberapa klub papan atas yang memantau dengan cermat situasi Havertz di The Gunners. Namun, minat dari pihak Bayern belum menjadi lebih konkret hingga saat ini.

    Kontrak Havertz di Arsenal akan berakhir pada 2028; menurut laporan tersebut, klub papan atas Inggris itu tampaknya terbuka untuk menjual pemain timnas Jerman tersebut jika ada tawaran yang memadai. Meskipun Havertz memainkan peran penting di bawah asuhan pelatih Arsenal Mikel Arteta saat dalam kondisi fit, mantan pemain Leverkusen ini telah dilanda cedera parah selama satu setengah tahun terakhir. Saat ini, Havertz juga absen dari skuad London tersebut karena mengalami cedera otot saat menang 1-0 atas Newcastle akhir pekan lalu. Namun, partisipasinya di Piala Dunia, di mana pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann sangat mengandalkan pemain berusia 26 tahun ini, tampaknya tidak terancam.

    Meskipun Havertz yang serba bisa tentu dapat memberikan nilai tambah bagi Bayern secara olahraga, transfer ini akan menjadi beban finansial yang berat. Jika dijual, Arsenal kemungkinan akan ingin mendapatkan kembali setidaknya 75 juta euro, yang mereka bayarkan sendiri kepada Chelsea FC pada 2023 untuk Havertz.

    Selain itu, Bayern dilaporkan sudah bekerja lebih konkret untuk merekrut pemain sayap baru. Anthony Gordon dari Newcastle tampaknya menjadi kandidat utama, namun menurut Fabrizio Romano, masih ada dua pemain lain dalam daftar pendek FCB. Ahli transfer tersebut tidak menyebutkan nama-nama tersebut, namun The Athletic baru-baru ini mengaitkan Yan Diomande dari RB Leipzig dalam pembicaraan. Biaya transfer dalam kedua kasus tersebut diperkirakan akan sangat tinggi.

    • Iklan
    FC Bayern München, Rumor: Apakah kepergian Kathleen Krüger yang akan datang menimbulkan ketidakpuasan di FCB?

    Kabar kepergian Kathleen Krüger, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Organisasi dan Infrastruktur di FCB, ke Hamburger SV dilaporkan menimbulkan ketidakpuasan di Bayern München.

    Menurut laporan Hamburger Abendblatt, "tidak semua orang di München senang" dengan kabar bahwa Krüger tampaknya akan bergabung dengan HSV sebagai direktur olahraga baru. Terlebih lagi, wanita berusia 40 tahun itu dilaporkan telah dijanjikan promosi ke jajaran manajemen di FCB, di mana kenaikan pangkat menjadi direktur sepak bola profesional menjadi topik pembicaraan.

    Pada hari Rabu, Sport Bild dan Hamburger Abendblatt melaporkan bahwa Krüger akan menggantikan Stefan Kuntz di HSV. Klub asal Hamburg tersebut telah berpisah dengan mantan direktur olahraga tersebut pada awal tahun ini. Namun, Krüger tampaknya telah mendapatkan persetujuan dari Bayern, seperti yang dilaporkan Sky pada hari Kamis.

    Krüger telah bekerja cukup lama di FCB, menjabat sebagai manajer tim di Säbener Straße dari 2012 hingga 2024. Mantan pelatih Pep Guardiola ingin membawanya ke Manchester City, namun ia lebih memilih untuk tetap di FC Bayern.

    FC Bayern München, Berita: Diego Simeone memandang kritis pertandingan seru antara PSG dan FCB

    Skor 5-4 antara Paris Saint-Germain dan FC Bayern München pada leg pertama semifinal Liga Champions telah mencatat sejarah sepak bola dan memukau semua orang. Namun, pelatih Atlético Madrid, Diego Simeone, juga menilai pertandingan tersebut dari sudut pandang kritis.

    "Ketika sebuah pertandingan berakhir dengan skor 5-4, semua orang berkata: 'Pertandingan yang luar biasa!' Namun, dari sudut pandang seorang pelatih, saya berkata: Mereka telah mencetak lima gol ke gawang kami," kata Simeone kepada Prime Video Sport Italia setelah Atletico bermain imbang 1-1 melawan FC Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions pada Rabu lalu. "Saya tidak tahu apakah ini pertandingan yang bagus bagi kami para pelatih – tapi tentu saja menyenangkan untuk ditonton di televisi," tegas pelatih asal Argentina itu.

    PSG sempat memimpin 5-2 atas Bayern, namun gol dari Dayot Upamecano dan Luis Diaz membawa FCB kembali mendekat menjadi 4-5. Dengan demikian, segalanya masih terbuka untuk leg kedua di Munich pada Rabu mendatang. Hal yang sama berlaku untuk leg kedua antara Arsenal dan Atletico asuhan Simeone, yang akan digelar sehari sebelumnya di London. Pemenang masing-masing akan melaju ke final Liga Champions, yang akan digelar pada akhir Mei di Budapest.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Sabtu, 2 Mei

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga Champions

    Sabtu, 9 Mei

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Sabtu, 16 Mei

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sabtu, 23 Mei

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Piala DFB

