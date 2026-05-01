FC Bayern München, Berita dan Gosip: Itu akan menjadi transfer yang sangat mengejutkan! FCB dilaporkan sedang memantau situasi seorang pemain timnas Jerman

Penyerang Arsenal, Kai Havertz, kabarnya menjadi incaran FC Bayern München.

Seperti dilaporkan oleh jurnalis Inggris dan pakar Arsenal, Charles Watts, yang sebelumnya lama bekerja untuk portal saudara SPOX, GOAL, FCB dikabarkan menjadi salah satu dari beberapa klub papan atas yang memantau dengan cermat situasi Havertz di The Gunners. Namun, minat dari pihak Bayern belum menjadi lebih konkret hingga saat ini.

Kontrak Havertz di Arsenal akan berakhir pada 2028; menurut laporan tersebut, klub papan atas Inggris itu tampaknya terbuka untuk menjual pemain timnas Jerman tersebut jika ada tawaran yang memadai. Meskipun Havertz memainkan peran penting di bawah asuhan pelatih Arsenal Mikel Arteta saat dalam kondisi fit, mantan pemain Leverkusen ini telah dilanda cedera parah selama satu setengah tahun terakhir. Saat ini, Havertz juga absen dari skuad London tersebut karena mengalami cedera otot saat menang 1-0 atas Newcastle akhir pekan lalu. Namun, partisipasinya di Piala Dunia, di mana pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann sangat mengandalkan pemain berusia 26 tahun ini, tampaknya tidak terancam.

Meskipun Havertz yang serba bisa tentu dapat memberikan nilai tambah bagi Bayern secara olahraga, transfer ini akan menjadi beban finansial yang berat. Jika dijual, Arsenal kemungkinan akan ingin mendapatkan kembali setidaknya 75 juta euro, yang mereka bayarkan sendiri kepada Chelsea FC pada 2023 untuk Havertz.

Selain itu, Bayern dilaporkan sudah bekerja lebih konkret untuk merekrut pemain sayap baru. Anthony Gordon dari Newcastle tampaknya menjadi kandidat utama, namun menurut Fabrizio Romano, masih ada dua pemain lain dalam daftar pendek FCB. Ahli transfer tersebut tidak menyebutkan nama-nama tersebut, namun The Athletic baru-baru ini mengaitkan Yan Diomande dari RB Leipzig dalam pembicaraan. Biaya transfer dalam kedua kasus tersebut diperkirakan akan sangat tinggi.