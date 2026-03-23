FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Ini agak berlebihan": Bintang FCB ini sangat diremehkan dibandingkan Stefan Effenberg

Joshua Kimmich dari Bayern München berharap dapat tampil sukses bersama tim nasional Jerman di Piala Dunia musim panas ini, setelah mengalami banyak kekecewaan dalam beberapa tahun terakhir.
"Untungnya, kita bisa menemukan cara untuk menghadapi kekalahan dan kekecewaan," kata Kimmich dalam wawancara dengan SWR mengenai kegagalan pahit di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022. Lagipula, ia telah mengalami "sangat, sangat banyak turnamen" bersama timnas Jerman "yang tidak berjalan baik".
Kimmich merayakan debut internasionalnya tak lama sebelum Euro 2016; turnamen Eropa berikutnya di Prancis berjalan baik dengan lolos ke semifinal, dan pada 2017, bintang Bayern itu menjadi bagian dari tim DFB yang berhasil memenangkan Piala Konfederasi. "Sejujurnya, setelah itu hasilnya sangat, sangat minim. Khususnya di Piala Dunia, saya belum pernah mencapai babak gugur," tegas Kimmich, yang Piala Dunia pertamanya pada 2018 juga berakhir sangat dini dengan tersingkir di babak penyisihan grup.
Di antara dua putaran final Piala Dunia tersebut, Kimmich bersama Jerman tersingkir di babak 16 besar pada Euro 2021, sedangkan pada Euro 2024, perjalanan mereka berakhir di perempat final dengan kekalahan yang sangat disayangkan melawan Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa. Turnamen kandang itu "cukup baik", "tetapi tetap saja kami tersingkir di perempat final. Oleh karena itu, masih ada tujuan yang sangat besar bersama tim DFB - meskipun tentu saja kami tahu bahwa segalanya harus berjalan sangat baik jika kami ingin meraihnya," kata Kimmich.
Laga uji coba mendatang di Swiss (27 Maret) dan melawan Ghana (30 Maret) "sangat penting", tegas kapten DFB itu. "Laga internasional terakhir tidak selalu positif, jadi setiap pertandingan bermanfaat bagi kami. Saya yakin tim ini akan semakin kompak dengan bertambahnya jumlah pertandingan." Meskipun klub-klub akan memasuki fase krusial musim ini setelah dua pertandingan bersama tim nasional, tidak seorang pun boleh mengendurkan semangat, peringatkan pemain berusia 31 tahun itu agar tidak lengah: "Tidak boleh ada yang tidak bersemangat untuk bermain di pertandingan internasional. Bermain untuk Jerman adalah sesuatu yang sangat istimewa. Oleh karena itu, kita semua harus pergi ke sana dan bersemangat! Kita harus bersemangat untuk terus berkembang sebagai tim agar bisa berperan di Piala Dunia."
Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan dimulai bagi Kimmich dan kawan-kawan pada 14 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Curacao. Lawan-lawan Jerman lainnya di babak penyisihan grup adalah Pantai Gading (20 Juni) dan Ekuador (25 Juni).