FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Ini agak berlebihan": Bintang FCB ini sangat diremehkan dibandingkan Stefan Effenberg

Mantan pemain profesional FCB, Stefan Effenberg, menyoroti peran lini pertahanan dalam kesuksesan sepak bola FC Bayern München saat ini. Dalam hal ini, ia antara lain menekankan pentingnya Josip Stanisic, sementara berita utama biasanya lebih banyak menyoroti para bintang lini serang seperti Harry Kane, Michael Olise, dan kawan-kawan.

"Hal ini sering terlewatkan: Ketika saya melihat Stanisic yang menjalani musim yang luar biasa, baik di sisi kanan maupun kiri, ketika saya melihat performa Laimer, pada akhirnya itulah fondasi yang membuat FC Bayern semakin kuat," kata Effenberg pada hari Minggu di acara Sport1-Doppelpass. Stanisic sering masuk dalam starting eleven Bayern musim ini, dengan total 30 penampilan. Bek berusia 25 tahun ini telah mencatatkan sepuluh kontribusi langsung terhadap gol (tiga gol, tujuh assist). Stanisic menonjol antara lain karena fleksibilitasnya; selain bisa bermain di kedua posisi bek sayap, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah.

Konrad Laimer sama pentingnya bagi musim gemilang Bayern dan, seperti Stanisic, menonjol terutama karena kerja keras dan fleksibilitasnya. Pemain asal Austria ini, baik sebagai bek kanan maupun kiri, telah tampil dalam 34 pertandingan musim 2025/26 (tiga gol, sembilan assist).

Laimer dan Stanisic juga telah "menjadi stabil" saat berkolaborasi dengan duo bek tengah Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, puji Effenberg. Keandalan pertahanan semacam itu, kata pria berusia 57 tahun yang pernah memenangkan Liga Champions bersama Bayern pada 2001 ini, "tidak selalu dimiliki Bayern dalam beberapa tahun terakhir di level Liga Champions".

Di kompetisi teratas ini, FCB ingin kembali berjaya tahun ini dan meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2020. Untuk laga perempat final yang dinanti-nantikan antara Bayern melawan Real Madrid pada bulan April, Effenberg tidak dapat menentukan favorit yang jelas: "Bagi saya, ini adalah duel yang seimbang, jadi semuanya benar-benar bergantung pada performa hari itu."