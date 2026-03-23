Oliver Maywurm

FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Ini agak berlebihan": Bintang FCB ini sangat diremehkan dibandingkan Stefan Effenberg

Harry Kane, Michael Olise, dan kawan-kawan menjadi perbincangan hangat berkat kesuksesan Bayern München di dunia sepak bola. Namun, Stefan Effenberg justru secara khusus menyoroti pemain-pemain lain. Berita dan rumor seputar FCB.

    FC Bayern München, Berita - "Ini cukup mengecewakan": Stefan Effenberg menyoroti peran penting Josip Stanisic

    Mantan pemain profesional FCB, Stefan Effenberg, menyoroti peran lini pertahanan dalam kesuksesan sepak bola FC Bayern München saat ini. Dalam hal ini, ia antara lain menekankan pentingnya Josip Stanisic, sementara berita utama biasanya lebih banyak menyoroti para bintang lini serang seperti Harry Kane, Michael Olise, dan kawan-kawan.

    "Hal ini sering terlewatkan: Ketika saya melihat Stanisic yang menjalani musim yang luar biasa, baik di sisi kanan maupun kiri, ketika saya melihat performa Laimer, pada akhirnya itulah fondasi yang membuat FC Bayern semakin kuat," kata Effenberg pada hari Minggu di acara Sport1-Doppelpass. Stanisic sering masuk dalam starting eleven Bayern musim ini, dengan total 30 penampilan. Bek berusia 25 tahun ini telah mencatatkan sepuluh kontribusi langsung terhadap gol (tiga gol, tujuh assist). Stanisic menonjol antara lain karena fleksibilitasnya; selain bisa bermain di kedua posisi bek sayap, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah.

    Konrad Laimer sama pentingnya bagi musim gemilang Bayern dan, seperti Stanisic, menonjol terutama karena kerja keras dan fleksibilitasnya. Pemain asal Austria ini, baik sebagai bek kanan maupun kiri, telah tampil dalam 34 pertandingan musim 2025/26 (tiga gol, sembilan assist).

    Laimer dan Stanisic juga telah "menjadi stabil" saat berkolaborasi dengan duo bek tengah Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, puji Effenberg. Keandalan pertahanan semacam itu, kata pria berusia 57 tahun yang pernah memenangkan Liga Champions bersama Bayern pada 2001 ini, "tidak selalu dimiliki Bayern dalam beberapa tahun terakhir di level Liga Champions".

    Di kompetisi teratas ini, FCB ingin kembali berjaya tahun ini dan meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2020. Untuk laga perempat final yang dinanti-nantikan antara Bayern melawan Real Madrid pada bulan April, Effenberg tidak dapat menentukan favorit yang jelas: "Bagi saya, ini adalah duel yang seimbang, jadi semuanya benar-benar bergantung pada performa hari itu."

    • Iklan
    FC Bayern München, Berita: FCB bagi Lothar Matthäus adalah "tim terbaik di Eropa"

    Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional, adalah mantan pemain profesional FCB lainnya yang lebih optimis mengenai peluang Bayern München untuk melaju ke babak berikutnya di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid.

    "Saya yakin bahwa Bayern München adalah tim terbaik di Eropa sepanjang musim ini – tidak hanya di level nasional, tetapi juga di kompetisi internasional," kata Matthäus pada hari Minggu di Sky90. Meskipun "situasi bisa menjadi berbahaya bagi Bayern" jika Real Madrid mampu mempertahankan performa mereka dari dua pertandingan babak 16 besar melawan Manchester City (3-0, 2-1), Matthäus menilai FCB jelas lebih kuat daripada City.

    "Bayern lebih unggul dari Manchester City karena mereka bermain sebagai sebuah tim. Mereka sangat ambisius. Dulu mereka mencetak gol terbanyak dan meraih poin terbanyak. Kini mereka juga berlari paling jauh – hal itu dulu bukan keunggulan FC Bayern," puji Matthäus. Juara Bundesliga berkali-kali itu pun "diunggulkan di babak ini melawan Real Madrid – terutama karena leg kedua akan digelar di Allianz Arena."

    Pada 7 April, Bayern akan bertandang ke Madrid untuk leg pertama perempat final, delapan hari kemudian Real akan menjamu Bayern di Munich untuk leg kedua. Jika Bayern berhasil lolos, mereka akan menghadapi raksasa sepak bola Eropa berikutnya, Paris Saint-Germain atau FC Liverpool, di semifinal Liga Champions.

    FC Bayern München, Berita - "Sejujurnya, performa saya sangat, sangat buruk": Joshua Kimmich ingin akhirnya tampil bagus di Piala Dunia

    Joshua Kimmich dari Bayern München berharap dapat tampil sukses bersama tim nasional Jerman di Piala Dunia musim panas ini, setelah mengalami banyak kekecewaan dalam beberapa tahun terakhir.

    "Untungnya, kita bisa menemukan cara untuk menghadapi kekalahan dan kekecewaan," kata Kimmich dalam wawancara dengan SWR mengenai kegagalan pahit di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022. Lagipula, ia telah mengalami "sangat, sangat banyak turnamen" bersama timnas Jerman "yang tidak berjalan baik".

    Kimmich merayakan debut internasionalnya tak lama sebelum Euro 2016; turnamen Eropa berikutnya di Prancis berjalan baik dengan lolos ke semifinal, dan pada 2017, bintang Bayern itu menjadi bagian dari tim DFB yang berhasil memenangkan Piala Konfederasi. "Sejujurnya, setelah itu hasilnya sangat, sangat minim. Khususnya di Piala Dunia, saya belum pernah mencapai babak gugur," tegas Kimmich, yang Piala Dunia pertamanya pada 2018 juga berakhir sangat dini dengan tersingkir di babak penyisihan grup.

    Di antara dua putaran final Piala Dunia tersebut, Kimmich bersama Jerman tersingkir di babak 16 besar pada Euro 2021, sedangkan pada Euro 2024, perjalanan mereka berakhir di perempat final dengan kekalahan yang sangat disayangkan melawan Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa. Turnamen kandang itu "cukup baik", "tetapi tetap saja kami tersingkir di perempat final. Oleh karena itu, masih ada tujuan yang sangat besar bersama tim DFB - meskipun tentu saja kami tahu bahwa segalanya harus berjalan sangat baik jika kami ingin meraihnya," kata Kimmich.

    Laga uji coba mendatang di Swiss (27 Maret) dan melawan Ghana (30 Maret) "sangat penting", tegas kapten DFB itu. "Laga internasional terakhir tidak selalu positif, jadi setiap pertandingan bermanfaat bagi kami. Saya yakin tim ini akan semakin kompak dengan bertambahnya jumlah pertandingan." Meskipun klub-klub akan memasuki fase krusial musim ini setelah dua pertandingan bersama tim nasional, tidak seorang pun boleh mengendurkan semangat, peringatkan pemain berusia 31 tahun itu agar tidak lengah: "Tidak boleh ada yang tidak bersemangat untuk bermain di pertandingan internasional. Bermain untuk Jerman adalah sesuatu yang sangat istimewa. Oleh karena itu, kita semua harus pergi ke sana dan bersemangat! Kita harus bersemangat untuk terus berkembang sebagai tim agar bisa berperan di Piala Dunia."

    Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan dimulai bagi Kimmich dan kawan-kawan pada 14 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Curacao. Lawan-lawan Jerman lainnya di babak penyisihan grup adalah Pantai Gading (20 Juni) dan Ekuador (25 Juni).

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertandingan

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

    Minggu, 19 April

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB