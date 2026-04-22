FC Bayern München, Berita dan Gosip: Dibandingkan dengan Kaká! Bakat luar biasa ini tampaknya semakin menjadi topik hangat di FCB

Talenta gelandang Kolombia, Samuel Martinez, tampaknya semakin menjadi topik pembicaraan yang serius di FC Bayern München.

Setelah sebelumnya tz melaporkan minat Munich terhadap pemain berusia 17 tahun ini, Absolut Bayern kini menyebutkan bahwa Martinez memicu antusiasme besar di internal FCB. Di Bayern, pemain Kolombia ini kabarnya dibandingkan dengan legenda playmaker Brasil, Kaka—yang pernah bermain untuk AC Milan dan Real Madrid, di antara klub lainnya. Dikatakan bahwa gaya permainan Martinez yang elegan dan dinamis memiliki kemiripan dengan Kaka.

Hal ini tentu saja membuat juara Bundesliga tersebut semakin berharap agar pemain muda yang sedang diburu ini memutuskan untuk pindah ke Säbener Straße. Selain FC Arsenal, Tottenham Hotspur, FC Liverpool, dan rival Bayern di liga, Borussia Dortmund, klub-klub Eropa ternama lainnya juga dikaitkan dengan Martinez.

Gelandang serang ini saat ini bermain untuk tim U-20 klub Divisi Utama Kolombia, Atletico Nacional. Dalam Kejuaraan Amerika Selatan U-17, Martinez baru-baru ini membuat heboh bersama timnas Kolombia; dalam enam penampilannya menuju gelar juara, ia mencetak tiga assist. Di antaranya, ia menjadi penyumbang assist untuk gol pembuka Kolombia baik dalam kemenangan 3-0 di semifinal melawan Brasil maupun dalam kemenangan 4-0 di final atas Argentina pada hari Minggu.

Menurut tz, pemandu bakat Bayern, Christoph Kresse, dilaporkan telah menghubungi pihak pemain, dan direktur olahraga Christoph Freund juga sudah mengenal remaja tersebut dengan baik. Hal yang bisa menjadi nilai plus bagi Bayern dalam upaya merekrut Martinez: Bintang muda lini tengah yang lebih suka bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah ini memiliki agen asal Bavaria, dan FCB saat ini memiliki reputasi yang baik di Kolombia berkat penampilan gemilang Luis Diaz di klub juara Jerman tersebut.

Menurut tz, Martinez berencana memutuskan masa depannya dalam beberapa minggu ke depan. Yang jelas: Jika pilihannya jatuh pada Bayern, ia baru bisa pindah ke Munich sesuai peraturan FIFA setelah genap berusia 18 tahun pada awal April 2027.