FC Bayern München, Berita dan Gosip: Dibandingkan dengan Kaká! Bakat luar biasa ini tampaknya semakin menjadi topik hangat di FCB

Berita, ulasan, dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:
Talenta gelandang Kolombia, Samuel Martinez, tampaknya semakin menjadi topik pembicaraan yang serius di FC Bayern München.
Setelah sebelumnya tz melaporkan minat Munich terhadap pemain berusia 17 tahun ini, Absolut Bayern kini menyebutkan bahwa Martinez memicu antusiasme besar di internal FCB. Di Bayern, pemain Kolombia ini kabarnya dibandingkan dengan legenda playmaker Brasil, Kaka—yang pernah bermain untuk AC Milan dan Real Madrid, di antara klub lainnya. Dikatakan bahwa gaya permainan Martinez yang elegan dan dinamis memiliki kemiripan dengan Kaka.
Hal ini tentu saja membuat juara Bundesliga tersebut semakin berharap agar pemain muda yang sedang diburu ini memutuskan untuk pindah ke Säbener Straße. Selain FC Arsenal, Tottenham Hotspur, FC Liverpool, dan rival Bayern di liga, Borussia Dortmund, klub-klub Eropa ternama lainnya juga dikaitkan dengan Martinez.
Gelandang serang ini saat ini bermain untuk tim U-20 klub Divisi Utama Kolombia, Atletico Nacional. Dalam Kejuaraan Amerika Selatan U-17, Martinez baru-baru ini membuat heboh bersama timnas Kolombia; dalam enam penampilannya menuju gelar juara, ia mencetak tiga assist. Di antaranya, ia menjadi penyumbang assist untuk gol pembuka Kolombia baik dalam kemenangan 3-0 di semifinal melawan Brasil maupun dalam kemenangan 4-0 di final atas Argentina pada hari Minggu.
Menurut tz, pemandu bakat Bayern, Christoph Kresse, dilaporkan telah menghubungi pihak pemain, dan direktur olahraga Christoph Freund juga sudah mengenal remaja tersebut dengan baik. Hal yang bisa menjadi nilai plus bagi Bayern dalam upaya merekrut Martinez: Bintang muda lini tengah yang lebih suka bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah ini memiliki agen asal Bavaria, dan FCB saat ini memiliki reputasi yang baik di Kolombia berkat penampilan gemilang Luis Diaz di klub juara Jerman tersebut.
Menurut tz, Martinez berencana memutuskan masa depannya dalam beberapa minggu ke depan. Yang jelas: Jika pilihannya jatuh pada Bayern, ia baru bisa pindah ke Munich sesuai peraturan FIFA setelah genap berusia 18 tahun pada awal April 2027.
Menurut Toni Kroos, kunci bagi FC Bayern München dalam laga semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain adalah menunjukkan performa pertahanan yang lebih baik daripada saat menghadapi Real Madrid di babak perempat final yang spektakuler.
"Saya yakin Bayern harus sedikit lebih baik dalam bertahan di semifinal daripada saat melawan Real," kata Kroos kepada Sky. "Saya yakin Paris bisa sedikit lebih efektif di sana. Mereka bermain bertahan dengan sangat berisiko dalam kedua pertandingan tersebut, yang seharusnya bisa dimanfaatkan Real dengan lebih baik di leg kedua."
Setelah menang 2-1 di leg pertama di Madrid, Bayern tertinggal 2-3 di kandang sendiri hingga menjelang akhir pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real. Baru di menit-menit akhir, gol dari Luis Diaz dan Michael Olise memastikan kemenangan 4-3 dan membuat juara Jerman itu bisa merayakan lolos ke semifinal bahkan sebelum waktu reguler berakhir.
Jika Bayern "sedikit menyesuaikan" perilaku pertahanannya, tim asuhan pelatih Vincent Kompany memiliki "peluang bagus", tegas Kroos. Mantan pemain timnas Jerman itu melanjutkan: "Bagi saya, ini adalah situasi 50:50."
Keuntungan kecil bagi FCB adalah bahwa leg pertama akan digelar pada 28 April di Paris. Delapan hari kemudian, Bayern akan menjamu PSG untuk leg kedua di Munich.
Thiago Alcantara memuji performa terkini mantan klubnya, FC Bayern München, dan terutama mengapresiasi FCB atas perekrutan Luis Diaz.
"Tim ini menjalani musim yang spektakuler. Saya pikir mereka telah membuat keputusan yang tepat dengan merekrut Luis Diaz. Saya mengenalnya dari Liverpool dan dia adalah pemain yang fantastis serta orang yang luar biasa," kata Thiago, yang bermain untuk Bayern dari 2013 hingga 2020, kepada Sky.
Di FC Liverpool, tempat ia mengakhiri kariernya pada 2024, Thiago pernah bermain bersama Diaz selama dua setengah tahun. Diaz pindah dari Anfield Road ke München musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro.
Di FCB, Diaz terbukti menjadi rekrutan yang sangat tepat; dalam 43 penampilannya untuk Bayern sejauh ini, pemain serang asal Kolombia ini telah mencetak 24 gol dan 20 assist.
Sementara itu, pelatih Bayern Vincent Kompany juga "melakukan pekerjaan yang luar biasa", lanjut Thiago dalam pujiannya. "Tim ini fantastis - mereka memiliki perpaduan yang sangat baik antara pemain berpengalaman dan muda. Menonton Bayern adalah suatu kenikmatan."
Trio penyerang FCB yang terdiri dari Diaz, Harry Kane, dan Michael Olise dianggap "spektakuler" oleh Thiago. "Ini bukan hanya soal hasil dan gelar, tapi juga soal gaya bermain. Mereka pasti bisa masuk dalam daftar trio penyerang terbaik di dunia," kata pemain asal Spanyol itu.
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Rabu, 22 April
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern
Piala DFB
Sabtu, 25 April
FSV Mainz 05 vs. FC Bayern
Bundesliga
Selasa, 28 April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern
Liga Champions
Sabtu, 2 Mei
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga