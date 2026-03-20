Oliver Maywurm



FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Dia akan memprovokasi Vinicius Junior secara fisik dan benar-benar mengalahkannya": Akankah seorang bintang FCB menjadi mimpi buruk bagi Vinicius Junior dari Real Madrid?

Pertandingan seru Bayern München melawan Real Madrid di Liga Champions semakin mendekati, sementara Lennart Karl mengetahui tentang pencalonannya di tim nasional Jerman saat sedang les privat. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:

- Kinerja Vincent Kompany di FC Bayern membuat rekan-rekan pelatihnya kagum

- Kabar baik untuk Bayern München? Pemain kunci Real Madrid tampaknya akan absen selama beberapa minggu

- FC Bayern München: Harry Kane membocorkan taktik penalti yang luar biasa

  • Konrad Laimer FC Bayern 2026getty

    FC Bayern München, Berita - "Akan menghabisinya": Bintang FCB jadi mimpi buruk bagi Vinicius?

    Mantan pemain profesional Bundesliga, Maik Franz, sangat menantikan pertandingan seru perempat final Liga Champions antara FC Bayern München dan Real Madrid, terutama karena akan ada duel pribadi di antara keduanya.

    Franz, yang pernah menjadi bek tangguh di klub-klub seperti VfL Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt, yakin bahwa bek sayap Bayern, Konrad Laimer, akan membuat hidup bintang penyerang Real, Vinicius Junior, sangat sulit.

    "Dia akan memberinya pelajaran," kata Franz dengan penuh antusiasme dalam acara Fantalk di Sport1. "Dengan cara Laimer bermain," kata pria berusia 44 tahun itu, "kita harus melawan keahlian ofensif Vinicius." "Dia akan terus mengganggunya, selalu menempel di betisnya. Dia juga akan terus memprovokasi secara fisik dan benar-benar menghabisinya. Saya benar-benar menantikan duel ini. Vinicius yang elegan dan cepat ini - lalu datanglah si penggigit betis, si piranha, dan menghabisinya."

    Real berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Manchester City. Setelah menang 3-0 di leg pertama, Los Blancos juga memenangkan leg kedua di Inggris dengan skor 2-1 pada Selasa, di mana Vinicius mencetak dua gol. "Ayo kita hajar mereka!", seru pemain berusia 25 tahun itu segera setelah pertandingan, melontarkan tantangan kepada Bayern.

    FCB sudah hampir dipastikan menjadi lawan Real di perempat final bahkan sebelum leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo pada Rabu, karena juara Bundesliga itu telah memenangkan leg pertama di kandang lawan dengan skor 6-1. Leg kedua pun dimenangkan dengan meyakinkan oleh tim asal Munich (4-1), dan penyerang Harry Kane mengatakan kepada DAZN setelah pertandingan sambil menatap tantangan melawan Madrid: "Kami tidak takut pada siapa pun."

    Leg pertama di ibu kota Spanyol akan digelar pada 7 April, delapan hari kemudian Real akan bertandang ke Munich untuk leg kedua. Pemenang akan langsung berhadapan dengan raksasa berikutnya, Paris Saint-Germain atau Liverpool, di semifinal.

    FC Bayern München, Berita: Lennart Karl mengetahui tentang pencalonannya di DFB saat sedang mengikuti les privat

    Bakat muda Bayern München, Lennart Karl, "terganggu" saat sedang les privat oleh Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann, ketika sang pelatih ingin memberitahunya tentang pemanggilannya yang pertama ke tim nasional senior Jerman.

    "Saya berhasil menghubungi Lennart dengan cukup cepat. Dia sedang mengikuti les privat, jadi dia tidak langsung mengangkat telepon," ungkap Nagelsmann dalam konferensi pers pada hari Kamis. Dengan nada bercanda, ia menambahkan: "Tapi hal itu justru membuat saya senang. Kalau tidak, saya pasti akan memarahinya jika dia langsung mengangkat telepon. Nilai dari apa yang dikatakan guru lebih penting daripada apa yang dikatakan pelatih tim nasional."

    Karl, yang saat ini sedang belajar untuk ujian kelulusan sekolah menengah, berhasil dihubungi Nagelsmann setelah les selesai, lanjut Nagelsmann. "Dia senang. Di satu sisi, karena les sudah selesai, dan di sisi lain, karena dia terpilih. Itu dua alasan untuk bersuka cita."

    Sejak musim panas lalu, Karl telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim utama Bayern, terutama pada musim gugur, pemain berusia 18 tahun ini menampilkan penampilan gemilang. Meskipun belum menjadi pemain inti mutlak di FCB, ia secara rutin mendapat kesempatan bermain dan berkat penampilannya yang baik, ia berhasil dipanggil untuk pertama kalinya ke tim DFB. Hal ini juga meningkatkan peluang Karl untuk masuk dalam skuad Jerman pada Piala Dunia musim panas mendatang.

    Gelandang serang ini bisa merayakan debutnya pada 27 Maret, saat Jerman menghadapi Swiss di Basel dalam pertandingan persahabatan pertama dari dua pertandingan yang akan datang. Tiga hari kemudian, tim DFB akan bertanding melawan Ghana di Stuttgart.

    FC Bayern München, Berita: Nagelsmann menjelaskan alasan tidak memainkan Musiala

    Julian Nagelsmann berharap pemain serang andalannya, Jamal Musiala, dapat pulih sepenuhnya dan secepatnya — di Munich. "Vincent Kompany dan saya memiliki kepentingan yang sama: Agar sang pemain terlebih dahulu pulih dan sehat di Bayern Munich, agar ia bisa tampil dalam banyak pertandingan menjelang Piala Dunia, sehingga ia bisa dipertimbangkan untuk bermain bersama kami di Piala Dunia," kata Nagelsmann pada Kamis di Frankfurt/Main.

    Setelah berkonsultasi dengan pelatih Bayern, Kompany, Nagelsmann memutuskan untuk tidak memanggil Musiala untuk pertandingan internasional di Swiss dan melawan Ghana. "Dia mengalami sedikit reaksi di pergelangan kakinya lagi, itu relatif normal," lapor Nagelsmann: "Mengingat dia mengalami masalah, saya memutuskan untuk tidak membawanya dan membiarkannya menggiring bola selama dua menit sambil menahan rasa sakit. Itu tidak ada gunanya."

    (SID)

    FC Bayern München, Berita: Mantan penyerang FCB Luca Toni memuji Harry Kane

    Mantan penyerang kelas dunia Luca Toni memuji salah satu penerusnya di FC Bayern München. Harry Kane sangat disukai oleh pemain asal Italia tersebut.

    Setelah kemenangan Bayern 4-1 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada Rabu, di mana Kane mencetak dua gol, Toni menyampaikan pesan kepada penyerang Inggris itu melalui seorang reporter di Amazon Prime Video Italia: "Tolong sampaikan kepada Harry bahwa saya jatuh cinta padanya dalam hal sepak bola. Karena dia adalah salah satu dari sedikit penyerang nomor sembilan sejati yang masih ada di dunia – di antara semua penyerang nomor sembilan palsu yang beredar. Dan dia adalah yang terbaik di dunia di posisinya."

    Kane tampak tersanjung dengan pujian yang berlebihan itu dan membalas dengan kata-kata penuh hormat kepada Toni: "Merupakan suatu kehormatan mendengar hal itu dari Anda, terutama dari seorang penyerang top seperti Anda. Terima kasih," kata pemain berusia 32 tahun itu, yang kini telah mencetak 132 gol dalam 135 penampilannya untuk FCB.

    Toni, yang mengakhiri kariernya pada 2016, pernah mengenakan seragam Bayern dari 2007 hingga 2010. Selama itu, sang juara dunia Italia 2006 mencetak 58 gol dalam 89 pertandingan.

    Sementara itu, Kane dan Bayern mengalahkan Atalanta dengan agregat 10-2 setelah dua leg. Di perempat final, juara Jerman ini akan berhadapan dengan Real Madrid.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertandingan

    Sabtu, 21 Maret

    15.30

    FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

