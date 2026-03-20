FC Bayern München, Berita dan Gosip - "Dia akan memprovokasi Vinicius Junior secara fisik dan benar-benar mengalahkannya": Akankah seorang bintang FCB menjadi mimpi buruk bagi Vinicius Junior dari Real Madrid?

Mantan pemain profesional Bundesliga, Maik Franz, sangat menantikan pertandingan seru perempat final Liga Champions antara FC Bayern München dan Real Madrid, terutama karena akan ada duel pribadi di antara keduanya.

Franz, yang pernah menjadi bek tangguh di klub-klub seperti VfL Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt, yakin bahwa bek sayap Bayern, Konrad Laimer, akan membuat hidup bintang penyerang Real, Vinicius Junior, sangat sulit.

"Dia akan memberinya pelajaran," kata Franz dengan penuh antusiasme dalam acara Fantalk di Sport1. "Dengan cara Laimer bermain," kata pria berusia 44 tahun itu, "kita harus melawan keahlian ofensif Vinicius." "Dia akan terus mengganggunya, selalu menempel di betisnya. Dia juga akan terus memprovokasi secara fisik dan benar-benar menghabisinya. Saya benar-benar menantikan duel ini. Vinicius yang elegan dan cepat ini - lalu datanglah si penggigit betis, si piranha, dan menghabisinya."

Real berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Manchester City. Setelah menang 3-0 di leg pertama, Los Blancos juga memenangkan leg kedua di Inggris dengan skor 2-1 pada Selasa, di mana Vinicius mencetak dua gol. "Ayo kita hajar mereka!", seru pemain berusia 25 tahun itu segera setelah pertandingan, melontarkan tantangan kepada Bayern.

FCB sudah hampir dipastikan menjadi lawan Real di perempat final bahkan sebelum leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo pada Rabu, karena juara Bundesliga itu telah memenangkan leg pertama di kandang lawan dengan skor 6-1. Leg kedua pun dimenangkan dengan meyakinkan oleh tim asal Munich (4-1), dan penyerang Harry Kane mengatakan kepada DAZN setelah pertandingan sambil menatap tantangan melawan Madrid: "Kami tidak takut pada siapa pun."

Leg pertama di ibu kota Spanyol akan digelar pada 7 April, delapan hari kemudian Real akan bertandang ke Munich untuk leg kedua. Pemenang akan langsung berhadapan dengan raksasa berikutnya, Paris Saint-Germain atau Liverpool, di semifinal.