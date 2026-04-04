FC Bayern München, Berita dan Gosip: 100 Juta Euro untuk Bintang Muda Bayer Leverkusen? Direktur Olahraga FCB Christoph Freund Angkat Bicara

Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, sangat yakin bahwa pemain timnas Jamal Musiala akan kembali ke performa terbaiknya sebelum Piala Dunia.
"Kami memberinya ketenangan dan kepercayaan, menunjukkan kepadanya sikap tenang, agar pikirannya bisa jernih," kata Eberl dalam wawancara dengan Münchner Merkur/tz: "Dan jika ia segera menciptakan momen emas lagi begitu masuk ke lapangan, cedera itu akan terlupakan dalam sekejap mata."
Patah tulang betis dan dislokasi pergelangan kaki yang dialami Musiala (23) pada Piala Dunia Klub musim panas lalu merupakan "pukulan yang sangat berat," kata Eberl: "Kami sadar bahwa proses pemulihannya akan memakan waktu. Waktu ini diperlukan, baik secara fisik maupun psikologis, meskipun terasa sangat lama." "Kekecewaan kecil melawan Bergamo" adalah bagian dari proses ini, "itu naik turun seperti gelombang," kata Eberl.
Musiala telah merayakan kembalinya ke lapangan pada bulan Januari, namun baru-baru ini absen dari tim nasional Jerman saat memulai tahun Piala Dunia melawan Swiss dan Ghana. Namun, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann belum merasa khawatir menjelang turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli). "Dia tidak punya banyak waktu lagi, itu tidak diragukan lagi," kata Nagelsmann, namun: "Saya yakin dia bisa mencapai 100 persen."
Eberl juga mengatakan: "Yang penting adalah Jamal sendiri ingin mencapai 100 persen. Rasa deg-degan juga meningkat padanya, dia sendiri yang paling menekan dirinya." Musiala ingin "menunjukkan performanya, menunjukkan kemampuannya – untuk membantu kami terlebih dahulu dan kemudian sepak bola Jerman di Piala Dunia. Untuk itu, dia punya cukup waktu."
Pada hari Senin, setelah istirahat paksa singkat karena "reaksi nyeri" di pergelangan kakinya, Musiala kembali mengikuti sebagian latihan tim di FC Bayern dan diperkirakan akan menjadi opsi untuk pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid (7 dan 15 April).
(SID)