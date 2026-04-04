Christoph FreundGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

FC Bayern München, Berita dan Gosip: 100 Juta Euro untuk Bintang Muda Bayer Leverkusen? Direktur Olahraga FCB Christoph Freund Angkat Bicara

Direktur Olahraga Christoph Freund menanggapi rumor mengenai minat FC Bayern München terhadap seorang bintang muda Bundesliga. Selain itu, ia juga menjelaskan alasan hengkangnya Raphael Guerreiro. Berita dan rumor seputar FCB.

  CHRISTIAN KOFANE BAYER LEVERKUSEN

    FC Bayern München, Berita: Freund menanggapi rumor tentang Kofane

    Direktur Olahraga Bayern München, Christoph Freund, telah menanggapi spekulasi mengenai dugaan adanya kontak antara juara terbanyak Jerman tersebut dengan penyerang Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

    "Menurut saya, selalu ada pembicaraan ke berbagai arah atau bahwa orang-orang saling berkomunikasi di pasar transfer. Namun, tidak ada pernyataan konkret dari kami mengenai hal itu. Kami juga tidak ikut serta dalam spekulasi atau hal lain apa pun," jelas Freund dalam konferensi pers menjelang pertandingan FCB melawan SC Freiburg.

    Secara prinsip, FC Bayern tidak akan mengeluarkan "pernyataan atau kabar terbaru" mengenai rumor transfer saat ini, lanjut direktur olahraga asal Munich tersebut. "Jadi, kami juga tidak akan melakukannya di sini."

    Sebelumnya, agen Kofane, Eric Depolo, mengungkapkan kepada portal Daily Arsenal bahwa beberapa klub top Eropa tertarik pada kliennya - termasuk FC Bayern. Terutama Arsenal yang telah mengincar pemain berusia 19 tahun itu. "Dia adalah pemain senilai 100 juta euro. Dengan Kofane, Arsenal akan memiliki penyerang top untuk sepuluh tahun ke depan," kata Depolo.

    Pemain yang telah tiga kali membela tim nasional Kamerun ini pindah dari klub Spanyol Albacete Balompie ke Leverkusen pada awal musim, yang menginvestasikan sekitar lima juta euro dan mengikatnya hingga 2029. Dalam 39 pertandingan resmi sejauh ini, ia telah mencetak tujuh gol dan delapan assist di semua kompetisi. Nilai pasarnya telah meningkat pesat sejak saat itu dan saat ini berada di sekitar 40 juta euro.

  Bayern logo

    FC Bayern München, Rumor: FCB Kehilangan Pelatih Akademi yang Terkemuka

    Di FC Bayern München, pelatih kepala tim U-19 Peter Gaydarov tampaknya akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah musim ini berakhir.

    Seperti dilaporkan Sky, pria berusia 34 tahun ini telah menerima tawaran dari klub-klub profesional di dalam dan luar negeri, sehingga kepergiannya dari juara terbanyak Jerman tersebut tampaknya sangat mungkin terjadi.

    Gaydarov memiliki reputasi yang sangat baik di Säbener Straße. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berperan penting dalam pengembangan talenta-talenta seperti Felipe Chavez, Deniz Ofli, dan David Santos Daiber.

  Raphael Guerreiro

    FC Bayern München, Berita: Freund menjelaskan alasan absennya Guerreiro

    Raphael Guerreiro akan meninggalkan FC Bayern München setelah musim ini berakhir. Direktur Olahraga Christoph Freund menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.

    "Ini tidak mudah, karena dia adalah pemain yang hebat, telah menampilkan banyak pertandingan bagus, dan sangat serba bisa—itu adalah salah satu kelebihannya. Kami selalu mengatakan, jika kami mengambil keputusan, kami akan memberitahukannya kepada para pemain, jadi itulah yang kami lakukan sekarang. Mengenai susunan skuad di musim panas, kami memiliki gambaran, tetapi masih ada sedikit waktu hingga saat itu," kata Freund dalam konferensi pers menjelang pertandingan juara Bundesliga tersebut melawan Freiburg.

    Bayern telah mengumumkan pada Senin lalu bahwa kontrak Guerreiro yang akan berakhir pada akhir musim ini tidak akan diperpanjang. Pemain Portugal yang serba bisa ini pun akan meninggalkan klub asal Munich tersebut setelah tiga tahun bersama.

    Guerreiro pindah dari BVB ke Bayern pada musim panas 2023 tanpa biaya transfer atas permintaan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di klub juara Jerman tersebut, ia memang cukup sering diturunkan, namun tidak mampu secara konsisten menampilkan performa seperti pada masa kejayaannya di Dortmund. Terakhir, ia jarang dimainkan di bawah asuhan Vincent Kompany dan karenanya lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan.

    Klub papan atas Portugal, Benfica, atau juara bertahan Italia, Juventus Turin, disebut-sebut sebagai calon pembeli potensial.

  FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga

    FC Bayern München, Berita: Eberl Ungkap Strategi Terkait Kane

    Max Eberl telah memberikan komentar mengenai situasi kontrak Harry Kane saat ini dan memberikan harapan kepada para penggemar juara Bundesliga tersebut akan perpanjangan kontrak yang masih berlaku hingga 2027.

    "Saya melihatnya, saya merasakannya. Dia merasa - dengan kata lain - sangat nyaman," kata Eberl dalam wawancara dengan Absolut Bayern. Penyerang ini meraih "gelar bersama tim, juga memenangkan penghargaan pribadi, dan memecahkan rekor dalam jumlah besar. Penghargaannya bahkan telah berubah secara drastis sejak kepindahannya ke FC Bayern, bahkan di tanah airnya sendiri, Inggris."

    Direktur Olahraga FCB pun merasa optimis, dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak lebih awal akan dilakukan "pada musim panas".

  Jamal Musiala

    FC Bayern München, Berita: Eberl berharap Musiala tampil dalam performa terbaiknya di Piala Dunia

    Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, sangat yakin bahwa pemain timnas Jamal Musiala akan kembali ke performa terbaiknya sebelum Piala Dunia.

    "Kami memberinya ketenangan dan kepercayaan, menunjukkan kepadanya sikap tenang, agar pikirannya bisa jernih," kata Eberl dalam wawancara dengan Münchner Merkur/tz: "Dan jika ia segera menciptakan momen emas lagi begitu masuk ke lapangan, cedera itu akan terlupakan dalam sekejap mata."

    Patah tulang betis dan dislokasi pergelangan kaki yang dialami Musiala (23) pada Piala Dunia Klub musim panas lalu merupakan "pukulan yang sangat berat," kata Eberl: "Kami sadar bahwa proses pemulihannya akan memakan waktu. Waktu ini diperlukan, baik secara fisik maupun psikologis, meskipun terasa sangat lama." "Kekecewaan kecil melawan Bergamo" adalah bagian dari proses ini, "itu naik turun seperti gelombang," kata Eberl.

    Musiala telah merayakan kembalinya ke lapangan pada bulan Januari, namun baru-baru ini absen dari tim nasional Jerman saat memulai tahun Piala Dunia melawan Swiss dan Ghana. Namun, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann belum merasa khawatir menjelang turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli). "Dia tidak punya banyak waktu lagi, itu tidak diragukan lagi," kata Nagelsmann, namun: "Saya yakin dia bisa mencapai 100 persen."

    Eberl juga mengatakan: "Yang penting adalah Jamal sendiri ingin mencapai 100 persen. Rasa deg-degan juga meningkat padanya, dia sendiri yang paling menekan dirinya." Musiala ingin "menunjukkan performanya, menunjukkan kemampuannya – untuk membantu kami terlebih dahulu dan kemudian sepak bola Jerman di Piala Dunia. Untuk itu, dia punya cukup waktu."

    Pada hari Senin, setelah istirahat paksa singkat karena "reaksi nyeri" di pergelangan kakinya, Musiala kembali mengikuti sebagian latihan tim di FC Bayern dan diperkirakan akan menjadi opsi untuk pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid (7 dan 15 April).

    (SID)

  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertandingan

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

