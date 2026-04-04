FC Bayern München, Berita dan Gosip: 100 Juta Euro untuk Bintang Muda Bayer Leverkusen? Direktur Olahraga FCB Christoph Freund Angkat Bicara

Direktur Olahraga Bayern München, Christoph Freund, telah menanggapi spekulasi mengenai dugaan adanya kontak antara juara terbanyak Jerman tersebut dengan penyerang Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

"Menurut saya, selalu ada pembicaraan ke berbagai arah atau bahwa orang-orang saling berkomunikasi di pasar transfer. Namun, tidak ada pernyataan konkret dari kami mengenai hal itu. Kami juga tidak ikut serta dalam spekulasi atau hal lain apa pun," jelas Freund dalam konferensi pers menjelang pertandingan FCB melawan SC Freiburg.

Secara prinsip, FC Bayern tidak akan mengeluarkan "pernyataan atau kabar terbaru" mengenai rumor transfer saat ini, lanjut direktur olahraga asal Munich tersebut. "Jadi, kami juga tidak akan melakukannya di sini."

Sebelumnya, agen Kofane, Eric Depolo, mengungkapkan kepada portal Daily Arsenal bahwa beberapa klub top Eropa tertarik pada kliennya - termasuk FC Bayern. Terutama Arsenal yang telah mengincar pemain berusia 19 tahun itu. "Dia adalah pemain senilai 100 juta euro. Dengan Kofane, Arsenal akan memiliki penyerang top untuk sepuluh tahun ke depan," kata Depolo.

Pemain yang telah tiga kali membela tim nasional Kamerun ini pindah dari klub Spanyol Albacete Balompie ke Leverkusen pada awal musim, yang menginvestasikan sekitar lima juta euro dan mengikatnya hingga 2029. Dalam 39 pertandingan resmi sejauh ini, ia telah mencetak tujuh gol dan delapan assist di semua kompetisi. Nilai pasarnya telah meningkat pesat sejak saat itu dan saat ini berada di sekitar 40 juta euro.