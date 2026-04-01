FC Bayern meraup untung besar berkat Kompany: Salah satu kesepakatan transfer terbaik Hasan Salihamidzic kini semakin terlihat seperti kegagalan

Hampir enam setengah tahun kemudian, Zirkzee belum menepati janji tersebut — dan juga belum menemukan keberuntungan dalam karier sepak bolanya di tempat lain. Pemain asal Belanda yang kini berusia hampir 25 tahun itu memang telah mengambil langkah besar dalam kariernya dengan pindah ke Manchester United pada 2024, namun di sana ia bolak-balik antara starting eleven dan bangku cadangan. Bahkan, musim ini, keseimbangannya semakin condong ke arah bangku cadangan.

Sejak pemecatan Ruben Amorim dan pelantikan pelatih Michael Carrick pada Januari, situasi yang sudah sulit bagi pemain yang enam kali membela tim nasional ini semakin memburuk. Sejak saat itu, ia hanya bermain selama total 28 menit dalam sepuluh pertandingan Liga Premier, tanpa mencetak gol maupun memberikan assist.

Dan saat ini, sedikit yang mengindikasikan bahwa hal ini akan berubah hingga akhir musim. Pasalnya, dalam sepuluh pertandingan tersebut, ManUnited mengumpulkan 23 poin, dan sebagai tim peringkat ketiga, mereka kembali berada di jalur menuju kualifikasi Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2023. Carrick telah menemukan inti timnya, dan para pesaingnya seperti Benjamin Sesko (lima gol), Bryan Mbeumo (tiga gol, dua assist), serta Matheus Cunha (tiga gol, tiga assist) tampil konsisten di bawah pelatih baru.







