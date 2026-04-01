FC Bayern meraup untung besar berkat Kompany: Salah satu kesepakatan transfer terbaik Hasan Salihamidzic kini semakin terlihat seperti kegagalan

Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai karier profesional: Ketika Joshua Zirkzee pada 19 Desember 2019, di usia yang baru 18 tahun, tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama FC Bayern, ia hanya membutuhkan waktu singkat untuk beradaptasi: 104 detik setelah masuk menggantikan Philippe Coutinho, ia mencetak gol penting yang membawa keunggulan 2-1 saat melawan SC Freiburg dengan sentuhan bola pertamanya. Pada akhirnya, tim asal Munich itu bahkan menang 3-1 dan pemain muda asal Belanda itu dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.
Hanya tiga hari kemudian melawan VfL Wolfsburg, sejarah terulang: Lagi-lagi Bayern membutuhkan gol, lagi-lagi pelatih Hansi Flick memasukkan pemain muda itu di menit-menit akhir menggantikan Coutinho - dan lagi-lagi Zirkzee mencetak gol pembuka keunggulan untuk FCB dengan sentuhan pertamanya, yang kali ini menang 2-0. "Sungguh luar biasa melihatnya," kata rekan setimnya, David Alaba, dengan antusias. Zirkzee tiba-tiba menjadi pembicaraan semua orang dan banyak yang percaya bahwa FC Bayern telah memiliki penerus Robert Lewandowski di dalam barisan mereka sendiri.