Goal.com
Live
Hasan SalihamidzicGetty Images
Tobias Empl

Diterjemahkan oleh

FC Bayern meraup untung besar berkat Kompany: Salah satu kesepakatan transfer terbaik Hasan Salihamidzic kini semakin terlihat seperti kegagalan

Premier League
FEATURES
J. Zirkzee
Manchester United
Bayern Munich
Juventus
V. Kompany
Transfers

Di FC Bayern, ia mengalami awal karier yang benar-benar luar biasa. Namun, sejak saat itu, karier Joshua Zirkzee berjalan sangat naik-turun. Kini, ia semakin terpuruk menjadi pemain yang gagal, padahal transfernya dulu dianggap sebagai salah satu langkah jitu terbesar di era Salihamidzic bersama juara bertahan tersebut.

Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai karier profesional: Ketika Joshua Zirkzee pada 19 Desember 2019, di usia yang baru 18 tahun, tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama FC Bayern, ia hanya membutuhkan waktu singkat untuk beradaptasi: 104 detik setelah masuk menggantikan Philippe Coutinho, ia mencetak gol penting yang membawa keunggulan 2-1 saat melawan SC Freiburg dengan sentuhan bola pertamanya. Pada akhirnya, tim asal Munich itu bahkan menang 3-1 dan pemain muda asal Belanda itu dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

Hanya tiga hari kemudian melawan VfL Wolfsburg, sejarah terulang: Lagi-lagi Bayern membutuhkan gol, lagi-lagi pelatih Hansi Flick memasukkan pemain muda itu di menit-menit akhir menggantikan Coutinho - dan lagi-lagi Zirkzee mencetak gol pembuka keunggulan untuk FCB dengan sentuhan pertamanya, yang kali ini menang 2-0. "Sungguh luar biasa melihatnya," kata rekan setimnya, David Alaba, dengan antusias. Zirkzee tiba-tiba menjadi pembicaraan semua orang dan banyak yang percaya bahwa FC Bayern telah memiliki penerus Robert Lewandowski di dalam barisan mereka sendiri.

  • Hampir enam setengah tahun kemudian, Zirkzee belum menepati janji tersebut — dan juga belum menemukan keberuntungan dalam karier sepak bolanya di tempat lain. Pemain asal Belanda yang kini berusia hampir 25 tahun itu memang telah mengambil langkah besar dalam kariernya dengan pindah ke Manchester United pada 2024, namun di sana ia bolak-balik antara starting eleven dan bangku cadangan. Bahkan, musim ini, keseimbangannya semakin condong ke arah bangku cadangan.

    Sejak pemecatan Ruben Amorim dan pelantikan pelatih Michael Carrick pada Januari, situasi yang sudah sulit bagi pemain yang enam kali membela tim nasional ini semakin memburuk. Sejak saat itu, ia hanya bermain selama total 28 menit dalam sepuluh pertandingan Liga Premier, tanpa mencetak gol maupun memberikan assist.

    Dan saat ini, sedikit yang mengindikasikan bahwa hal ini akan berubah hingga akhir musim. Pasalnya, dalam sepuluh pertandingan tersebut, ManUnited mengumpulkan 23 poin, dan sebagai tim peringkat ketiga, mereka kembali berada di jalur menuju kualifikasi Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2023. Carrick telah menemukan inti timnya, dan para pesaingnya seperti Benjamin Sesko (lima gol), Bryan Mbeumo (tiga gol, dua assist), serta Matheus Cunha (tiga gol, tiga assist) tampil konsisten di bawah pelatih baru.



    • Iklan
  • FBL-GER-SUPERCUP-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP

    "Joshua kadang-kadang adalah tipe orang yang hanya melompat setinggi yang diperlukan"

    Masalah terbesar Zirkzee: Ia kurang memiliki efektivitas yang dibutuhkan seorang penyerang kelas atas. Meskipun awal kariernya yang luar biasa di klub juara Jerman itu mengindikasikan hal tersebut, namun jika diamati lebih cermat, hal itu sebenarnya sudah bisa membuat orang curiga sejak saat itu. Pasalnya, di tim liga ketiga, tempat Zirkzee masih aktif bermain pada saat itu, ia belum mencetak gol dalam 13 penampilan liga hingga debut profesionalnya, dan hanya memberikan dua assist.

    Bahkan segera setelah debutnya yang luar biasa, segalanya tidak berjalan sesuai harapan baginya. Dalam musim treble yang sempat terhenti karena pandemi Corona, ia memang mencetak dua gol lagi untuk tim utama, tetapi tidak lagi memainkan peran yang terlalu besar. Ia tidak diturunkan dalam turnamen final Liga Champions di Portugal.

    Sudah pada musim semi 2020, Jochen Sauer, yang saat itu menjabat sebagai kepala departemen pemuda FC Bayern dan pada 2017 menjadi motor di balik perekrutan talenta dari akademi Feyenoord Rotterdam, telah memperingatkan kepada majalah kicker: "Joshua terkadang adalah tipe pemain yang hanya melompat setinggi yang diperlukan." "Semangat dan kemauan untuk bekerja sama serta memaksakan gol" harus ia kembangkan lebih baik lagi, selain itu pemain tersebut harus "dikeluarkan dari zona nyamannya dari waktu ke waktu".

  • Hansi Flick secara terbuka mengkritik sikap Zirkzee

    Ketika ia tetap hanya sesekali diturunkan di bawah asuhan Flick pada musim berikutnya, pelatih Bayern saat itu pun mengkritiknya secara terbuka. "Talenta saja tidak selalu cukup," kata Flick, yang lebih memilih pemain berpengalaman Eric Maxim Choupo-Moting sebagai pengganti Lewandowski, dan terdengar hampir sekeras Hermann Gerland. Ia menambahkan: "Dia memiliki kualitas untuk bermain di Bundesliga, kami semua yakin akan hal itu. Namun, ini juga sedikit berkaitan dengan mentalitas, sikap, dan kemauan yang tak tergoyahkan untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukannya."

    Masa Zirkzee di Munich tidak lagi menjadi kisah sukses. Pada musim dingin, ia dipinjamkan ke klub Serie A Italia, Parma Calcio. Di sana, ia awalnya tidak berhasil mendapatkan tempat di starting lineup, kemudian mengalami cedera, hanya tampil dalam empat pertandingan, dan timnya terdegradasi dari Serie A di akhir musim sebagai tim yang berada di posisi terbawah klasemen.

  • SOCCER JPL D3 RSC ANDERLECHT VS RFC SERAINGAFP

    Di bawah asuhan Vincent Kompany, Zirkzee berhasil menembus tim utama

    Namun, penyerang setinggi 1,93 meter ini berhasil membuktikan bahwa ia memang memiliki kualitas istimewa saat dipinjamkan ke klub berikutnya. Di RSC Anderlecht, ia bertemu dengan seorang pelatih yang sangat mempercayainya pada musim 2021/22. Namanya: Vincent Kompany. Di Anderlecht, Zirkzee langsung ditempatkan sebagai penyerang tengah sejak awal dan mencatatkan musim terbaiknya sejauh ini berdasarkan statistik: Ia tampil dalam 47 dari 48 pertandingan yang mungkin dan mencatatkan 31 poin (18 gol, 13 assist).

    Setelah Kompany ditunjuk sebagai pelatih Bayern, Zirkzee memuji mentornya dalam wawancara dengan surat kabar Inggris Mirror: "Kompany adalah pelatih yang menjelaskan begitu banyak hal tentang permainan dan detail-detail kecil kepada saya. Setahun di bawah asuhannya sangat penting bagi perkembangan saya - dan dia juga memastikan bahwa saya bermain sepanjang waktu."

    Namun, sang pelatih asal Belgia itu pun tidak selalu puas dengan sikap dan bahasa tubuh sang penyerang muda, seperti yang terlihat dalam video kemarahan yang viral saat Kompany baru menjabat.

  • Klausul penjualan kembali menghasilkan banyak uang bagi FC Bayern

    Meskipun tampil bagus di Belgia, pelatih baru Bayern, Julian Nagelsmann, juga tidak mempercayai Zirkzee. Klub asal Munich itu menjualnya ke FC Bologna pada tahun 2022 seharga 8,5 juta euro; menurut informasi dari Sky, akan ada tambahan satu juta euro lagi untuk setiap 25 pertandingan yang dimainkannya. Selain itu, klub asal Munich tersebut juga mendapatkan opsi pembelian kembali serta klausul penjualan kembali yang menguntungkan.

    Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi, mereka melakukan bisnis yang menguntungkan. Zirkzee mampu tampil meyakinkan di Bologna setelah mengalami kesulitan awal, membuat sebagian media Italia terpesona, dan bahkan secara sensasional lolos ke Liga Champions bersama timnya pada 2024.

    ManUnited, yang tidak dikenal sebagai pemburu barang murah, bahkan rela mengeluarkan biaya sebesar 42,5 juta euro untuk merekrutnya - setengahnya diberikan kepada Munich. Dengan demikian, pemain asal Belanda yang dulu direkrut dengan biaya pembinaan sebesar 100.000 euro ini menghasilkan total lebih dari 30 juta euro bagi FC Bayern. Karena direktur olahraga saat itu, Hasan Salihamidzic, bersikeras mendapatkan bagian besar dari hasil penjualan Zirkzee, transfer ini hingga kini dianggap sebagai salah satu langkah jitu terbesarnya.

    "Brazzo" "selalu memperhatikan kondisi ekonomi secara keseluruhan," puji Presiden Herbert Hainer. "Hasan mendapat nilai A untuk transfer - dan bintang untuk penjualan," kata pemain tim nasional dengan penampilan terbanyak, Lothar Matthäus, saat itu.

  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    Zirkzee sebaiknya meninggalkan Manchester untuk menghidupkan kembali kariernya

    Dari segi finansial, transfer ini mungkin menguntungkan bagi Zirkzee sendiri, namun tidak dari segi olahraga. Di bawah tiga pelatih berbeda (Erik ten Hag, Amorim, Carrick), ia tidak mampu menonjol meskipun sesekali menampilkan performa gemilang. Kurangnya efektivitas masih terus menghantuinya. Untuk United, ia mencetak tujuh gol di semua kompetisi pada musim debutnya, sementara pada musim ini ia hanya menambah dua gol lagi. Sepanjang karier profesionalnya, ia kini telah mencetak 45 gol.

    Para kritikus transfernya ke Liga Premier, yang menganggapnya kurang dinamis, kini merasa pandangan mereka terbukti benar. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029, kemungkinan besar ia akan pindah pada musim panas nanti.

    Kembalinya ke Munich, di mana posisi cadangan di belakang Harry Kane diperkirakan akan kosong pada musim panas, memiliki daya tarik tersendiri karena reuni dengan mantan mentornya, Kompany. Namun, pindah ke Italia jauh lebih mungkin, di mana Zirkzee telah memiliki reputasi yang sangat baik sejak masa-masa di Bologna dan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan tempat di starting lineup.

    Sudah sejak musim dingin lalu beredar rumor tentang kepindahannya ke klub-klub yang saat ini bersaing untuk lolos ke Liga Champions, yaitu AS Roma dan Juventus. AC Milan dan rival sekotanya, Inter, juga sudah disebut-sebut.

    Di Serie A, pemain asal Belanda ini bisa menghidupkan kembali kariernya yang belakangan ini mandek dan kembali menunjukkan kemampuannya untuk tim nasional. Pemain yang ikut serta dalam Euro 2024 ini sudah hampir satu setengah tahun tidak dipanggil lagi ke tim nasional.

  • Joshua Zirkzee: Perjalanan Kariernya


    Klub

    Periode

    Pertandingan

    Gol

    Assist

    FC Bayern

    2019-2021

    17

    4

    1

    Parma Calcio

    2021

    4

    0

    0

    RSC Anderlecht

    2021-2022

    47

    18

    13

    FC Bologna

    2022-2024

    58

    14

    9

    Manchester United

    2024–sekarang

    69

    9

    4