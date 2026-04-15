FC Bayern mengumumkan kabar buruk: Giulia Gwinn harus absen untuk waktu yang belum ditentukan

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan "bahwa bahu Gwinn mengalami dislokasi, namun untuk saat ini dapat ditangani dengan terapi konservatif", demikian tertulis dalam pernyataan resmi FC Bayern: "Ke depannya, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengevaluasi keberhasilan terapi tersebut." Keikutsertaan Gwinn dalam pekan-pekan krusial tim wanita Munich "masih belum pasti pada saat ini".

Dengan demikian, Gwinn akan absen dari tim DFB dalam pertandingan leg kedua melawan Austria pada Sabtu, namun absennya dia akan berdampak lebih besar bagi FC Bayern, terutama dalam tugas berat di semifinal Liga Champions melawan FC Barcelona (25 April/3 Mei).