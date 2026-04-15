GwinnIMAGO / Sven Simon

FC Bayern mengumumkan kabar buruk: Giulia Gwinn harus absen untuk waktu yang belum ditentukan

Kekhawatiran terhadap Giulia Gwinn sangat besar — kini FC Bayern mengumumkan hasil diagnosisnya.

Giulia Gwinn mengalami cedera bahu saat timnas Jerman menang 5-1 atas Austria dan akan absen dari timnas wanita Jerman serta FC Bayern untuk waktu yang belum ditentukan. Kabar terbaru mengenai cedera kapten timnas Jerman tersebut diumumkan oleh juara Bundesliga asal Munich itu setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu.

  • Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan "bahwa bahu Gwinn mengalami dislokasi, namun untuk saat ini dapat ditangani dengan terapi konservatif", demikian tertulis dalam pernyataan resmi FC Bayern: "Ke depannya, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengevaluasi keberhasilan terapi tersebut." Keikutsertaan Gwinn dalam pekan-pekan krusial tim wanita Munich "masih belum pasti pada saat ini".

    Dengan demikian, Gwinn akan absen dari tim DFB dalam pertandingan leg kedua melawan Austria pada Sabtu, namun absennya dia akan berdampak lebih besar bagi FC Bayern, terutama dalam tugas berat di semifinal Liga Champions melawan FC Barcelona (25 April/3 Mei).

  • Germany v Austria - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    Gwinn terus didera cedera

    Cedera pada bahu kirinya dialami Gwinn pada malam sebelumnya saat timnya meraih kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia di Nuremberg. Setelah mengalami cedera lutut parah dalam beberapa tahun terakhir, yang juga terjadi saat membela tim nasional, ini merupakan pukulan telak lainnya bagi pemain berusia 26 tahun tersebut, yang telah meninggalkan markas DFB di Herzogenaurach pada pagi hari.

    Pelatih tim nasional Christian Wück telah merespons kepergian Gwinn dengan melakukan perubahan susunan pemain dan memanggil pemain tim nasional U-23 Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten) sebagai pengganti.