Eddie Howe menanggapi pertanyaan mengenai Nick Woltemade yang kembali duduk di bangku cadangan pada akhir pekan lalu saat The Magpies kalah 1-2 dari Crystal Palace dengan nada yang cukup kritis terhadap pemain tim nasional Jerman tersebut.
Diterjemahkan oleh
FC Bayern kabarnya terus memantau dengan cermat: Apakah situasi Nick Woltemade di Newcastle United semakin memanas?
"Saya tidak menyusun tim berdasarkan nilai transfer, melainkan berdasarkan apa yang saya lihat," kata Howe kepada Chronicle Live, merujuk pada minimnya waktu bermain yang diberikan kepada Woltemade saat melawan Eagles. Baru pada menit-menit akhir dan tak lama setelah tuan rumah menyamakan kedudukan melalui Jean-Philippe Mateta, pemain berusia 24 tahun itu dimasukkan menggantikan pencetak gol Newcastle, William Osula, dan kemudian harus menyaksikan gol kemenangan Crystal di masa tambahan waktu.
Gol terakhir Woltemade di Premier League hingga saat ini dicetaknya menjelang Natal, saat ia mencetak dua gol melawan Chelsea. Sejak itu, ia hanya menambahkan dua assist di liga. Namun, Woltemade sendiri tidak mau mengakui bahwa ia sedang mengalami krisis performa.
Dia bermain di The Magpies "di posisi yang sangat berbeda dibandingkan saat awal musim," kata Woltemade baru-baru ini dalam wawancara dengan Süddeutsche Zeitung: "Saya tahu bahwa orang mengaitkan saya dengan gol, tetapi Anda tidak bisa membandingkan rasio gol seorang penyerang dengan seorang gelandang yang bermain 50, 60, atau 70 meter dari gawang lawan."
"Saat ini saya adalah Nick Woltemade yang benar-benar berbeda dari yang saya di awal musim," tambah Woltemade, merujuk pada posisi yang jauh lebih dalam yang ditugaskan Howe kepadanya sepanjang musim: "Saat ini, saya seharusnya dinilai lebih berdasarkan cara saya menjalani duel atau mengamankan ruang." Dan tampaknya hal itu jelas tidak lagi disukai Howe. Bahkan pada dua pertandingan sistem gugur di babak playoff Liga Champions melawan FC Barcelona (1-1, 2-7), Woltemade masing-masing duduk di bangku cadangan selama 90 menit.
Woltemade di Newcastle semakin sering duduk di bangku cadangan: Apakah ini pertanda bagi BVB dan FC Bayern?
Terutama karena situasi yang semakin sulit yang dihadapi penyerang DFB tersebut, belakangan ini semakin sering beredar rumor transfer yang cukup spektakuler seputar Woltemade. Ia pun tetap menjadi bagian dari berbagai skenario dan pertimbangan, baik di BVB jika Serhou Guirassy hengkang, maupun di FC Bayern.
Juara bertahan Jerman itu sudah berusaha keras untuk mendapatkan Woltemade pada musim panas lalu, namun pada akhirnya harus menyerah karena tawaran yang sangat besar dari Newcastle. Seperti dilaporkan portal ChaughtOffside, pihak BVB di Säbener Straße masih terus memantau situasi Woltemade di Inggris dengan cermat, terutama karena kepergian pemain pinjaman Nicolas Jackson menciptakan kekosongan di posisi penyerang di belakang Harry Kane yang tak tergantikan. Namun, tampaknya diragukan apakah Woltemade ingin berperan sebagai penantang di lini serang bersama Kane, Jamal Musiala, atau Serge Gnabry. Terlebih lagi, situasinya bisa berubah secara mendadak setelah kemungkinan pengunduran diri Howe yang sedang ramai dibicarakan.
Prioritas transfer FCB sebenarnya ada di tempat lain. Posisi bek kanan perlu diperkuat, dan juga dicari cadangan untuk Luis Diaz di sayap kiri. Terlepas dari situasi Woltemade yang kurang memuaskan, saat ini tampaknya sangat tidak mungkin bahwa ia ingin menutup bab di Inggris setelah hanya satu tahun, dan The Magpies akan menyetujui penjualan dini mengingat biaya transfer yang sangat tinggi pada musim panas lalu. Untuk itu, juara bertahan harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin kembali merekrutnya, dan mengingat strategi transfer baru yang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi daripada transfer besar-besaran yang mahal, hal ini tampaknya semakin tidak mungkin terjadi.
Nagelsmann mengkritik Eddie Howe terkait posisi Woltemade
Setelah pindah dari VfB Stuttgart ke Newcastle United dengan nilai transfer 75 juta euro pada musim panas lalu, Woltemade mencatatkan awal yang gemilang di Liga Premier dan mencuri perhatian dengan mencetak empat gol dalam lima pertandingan pertamanya. Sejak saat itu, ia hanya mencetak enam gol lagi di semua kompetisi untuk The Magpies, yang sendiri sedang menjalani musim yang buruk.
Setelah lolos ke Liga Champions pada musim sebelumnya, Newcastle kini berada di posisi ke-14 klasemen, di zona abu-abu, dengan 14 kekalahan dari 32 pertandingan. Namun, dengan performa yang kuat di akhir musim dan sedikit keberuntungan di babak gugur kompetisi Eropa, peluang untuk kembali berkompetisi di level internasional masih terbuka.
Bagi Woltemade, menjelang Piala Dunia yang akan datang, akhir musim yang baik dengan banyak waktu bermain dan gol akan menjadi obat penenang bagi jiwanya yang frustrasi. Pada akhir Maret, ia mendapat pujian dari pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, yang menyatakan bahwa mengembalikan Woltemade ke jalur yang benar adalah prioritasnya.
Namun, ia tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kepada rekan pelatihnya, Howe, dan menekankan bahwa Woltemade tentu tak perlu bermain seperti di level klub saat membela timnas Jerman. "Dia sering bermain sangat dalam, dan ketika ia bertahan sebagai gelandang bertahan, jarak ke gawang menjadi sangat jauh. Saya bisa menjamin bahwa dia tidak akan berada sejauh 80 meter dari gawang saat bersama kami," kata Nagelsmann menjelang pertandingan persahabatan melawan Swiss dan Ghana.
Nagelsmann memberikan dukungan penuh kepada Woltemade dan meredakan kontroversi seputar Undav
Dan pelatih tim nasional menepati janjinya. Woltemade mendapat kesempatan bermain yang cukup dalam kedua pertandingan persahabatan tersebut. Dalam kemenangan 4-3 atas Swiss, ia masuk sebagai pengganti pertama Kai Havertz pada menit ke-62, sementara Deniz Undav yang sedang dalam performa terbaiknya harus duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Dalam kemenangan 2-1 atas Ghana, Woltemade kemudian bermain sebagai penyerang tengah selama 78 menit dan kembali mendapat kesempatan bermain daripada Undav yang kemudian mencetak gol kemenangan.
Hal ini memicu perdebatan yang cukup besar di dunia sepak bola Jerman, di mana Nagelsmann secara tegas mendukung Woltemade, terutama setelah pertandingan melawan Swiss.
"Nick memiliki rekor yang luar biasa bersama kami dan saat ini sedang mengalami masa sulit di Newcastle. Sekarang saya dihadapkan pada pilihan: apakah terus memberikan kepercayaan diri kepada seorang penyerang top yang sedang dalam performa terbaiknya, atau mengorbankan penyerang top lain yang saat ini tidak dalam performa terbaiknya? Kita bisa saja bertanya kepada beberapa psikolog apa pendapat mereka," kata Nagelsmann membela keputusannya, lalu langsung menyinggung para psikolog tersebut. Mereka "mungkin akan mengatakan hal yang berlawanan dengan saya": "Itu kan hobi para psikolog yang tidak menjabat, mereka suka selalu mengklaim hal yang berlawanan dengan semua pelatih."
Menjelang Piala Dunia musim panas nanti, Nagelsmann juga menegaskan betapa pentingnya peran pemain bertubuh jangkung setinggi 1,98 meter dan terampil secara teknis ini. "Menurut saya, Nick Woltemade sebaiknya kembali ke jalurnya bersama kami. Di Newcastle, segalanya tidak berjalan lancar dan Deniz sedang dalam performa terbaiknya. Apakah dia bermain hari ini atau tidak, hal itu tidak akan mengubah kepercayaan dirinya untuk minggu ini."
Deniz Undav dan Nick Woltemade: Data performa dan statistik
Pemain Pertandingan Gol Assist Nick Woltemade 49 11 5 Deniz Undav 40 23 13