FC Bayern kabarnya terus memantau dengan cermat: Apakah situasi Nick Woltemade di Newcastle United semakin memanas?

"Saya tidak menyusun tim berdasarkan nilai transfer, melainkan berdasarkan apa yang saya lihat," kata Howe kepada Chronicle Live, merujuk pada minimnya waktu bermain yang diberikan kepada Woltemade saat melawan Eagles. Baru pada menit-menit akhir dan tak lama setelah tuan rumah menyamakan kedudukan melalui Jean-Philippe Mateta, pemain berusia 24 tahun itu dimasukkan menggantikan pencetak gol Newcastle, William Osula, dan kemudian harus menyaksikan gol kemenangan Crystal di masa tambahan waktu.

Gol terakhir Woltemade di Premier League hingga saat ini dicetaknya menjelang Natal, saat ia mencetak dua gol melawan Chelsea. Sejak itu, ia hanya menambahkan dua assist di liga. Namun, Woltemade sendiri tidak mau mengakui bahwa ia sedang mengalami krisis performa.

Dia bermain di The Magpies "di posisi yang sangat berbeda dibandingkan saat awal musim," kata Woltemade baru-baru ini dalam wawancara dengan Süddeutsche Zeitung: "Saya tahu bahwa orang mengaitkan saya dengan gol, tetapi Anda tidak bisa membandingkan rasio gol seorang penyerang dengan seorang gelandang yang bermain 50, 60, atau 70 meter dari gawang lawan."

"Saat ini saya adalah Nick Woltemade yang benar-benar berbeda dari yang saya di awal musim," tambah Woltemade, merujuk pada posisi yang jauh lebih dalam yang ditugaskan Howe kepadanya sepanjang musim: "Saat ini, saya seharusnya dinilai lebih berdasarkan cara saya menjalani duel atau mengamankan ruang." Dan tampaknya hal itu jelas tidak lagi disukai Howe. Bahkan pada dua pertandingan sistem gugur di babak playoff Liga Champions melawan FC Barcelona (1-1, 2-7), Woltemade masing-masing duduk di bangku cadangan selama 90 menit.