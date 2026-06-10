Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, klub tersebut telah secara jelas memberi tahu pemain asal Jepang itu bahwa ia tampaknya tidak lagi akan memainkan peran penting dalam rencana tim asal Munich tersebut. Menurut laporan tersebut, pihak manajemen klub telah menyarankan para penasihat Ito untuk secara aktif mencari klub baru bagi klien mereka.
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FC Bayern kabarnya mengambil tindakan tegas: pemain yang dibeli seharga 20 juta euro itu tampaknya harus mencari klub baru
Seperti yang dilaporkan lebih lanjut oleh media tersebut, LaLiga Spanyol khususnya menjadi opsi yang menarik bagi Ito sendiri. Namun, destinasi potensial di sana tidak disebutkan. Klub yang tertarik kemungkinan harus merogoh kocek sebesar jumlah yang dibayarkan Bayern kepada VfB Stuttgart melalui klausul pelepasan dua tahun lalu: 20 juta euro. Pada musim panas 2024, juara bertahan tersebut telah membayar sekitar 24 juta euro untuk Ito.
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Musim debut Hiroki Ito bersama FC Bayern bagaikan adegan dari film horor
Namun, mengingat riwayat cedera Ito, tampaknya mustahil bagi sebuah klub untuk bersedia membayar biaya transfer sebesar itu demi merekrut pemain berusia 27 tahun ini. Pasalnya, akibat dua kali patah tulang metatarsal yang terjadi berurutan, Ito hanya mampu tampil dalam 31 pertandingan resmi bersama Bayern dalam dua tahun terakhir.
Terutama musim debutnya, bagi pemain Jepang ini terasa seperti film horor. Bahkan saat persiapan musim panas, ia mengalami patah tulang metatarsal yang fatal dalam sebuah pertandingan uji coba. Setelah itu, Ito baru kembali ke lapangan pada pertengahan Februari dan mengalami patah tulang metatarsal lagi pada pertandingan resmi kedelapan setelah comeback-nya pada akhir Maret, yang membuatnya absen hingga akhir musim gugur tahun lalu.
Meskipun Ito mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Bundesliga menjelang akhir musim berkat dominasi Munich dan gelar juara yang sudah dipastikan sejak awal, tubuhnya kembali bermasalah pada Februari ketika pemain Jepang itu mengalami robekan otot. Di posisi bek tengah, pemain kidal ini, sama seperti Min-Jae Kim, selalu kalah bersaing dengan duo mapan Jonathan Tah dan Dayot Upamecano dalam pertandingan-pertandingan penting di level nasional maupun internasional.
Bahkan di posisi alternatifnya sebagai bek kiri, ia hanya menjadi cadangan meskipun Alphonso Davies, pemain utama, juga mengalami masalah cedera dan performa yang menurun. Posisi tersebut selalu diisi oleh Josip Stanisic atau Konrad Laimer dalam pertandingan-pertandingan penting.
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FC Bayern tampaknya harus menyiapkan paket senilai 100 juta euro untuk mendatangkan duo bek baru
Kini, tampaknya Ito harus menyerahkan posisinya kepada pemain baru yang sedang gencar-gencarnya diburu FC Bayern pada bursa transfer musim panas ini, setelah hanya menjalani dua musim yang cukup mengecewakan. Untuk posisi sayap kiri, Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt dikabarkan akan didatangkan. Di lini pertahanan tengah, Bayern dikabarkan mengincar Yann Bisseck dari Inter Milan. Pemain timnas Jerman yang secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia ini dikabarkan cukup "tertarik" dengan ide pindah ke Munich.
Untuk kedua pemain yang akan menggantikan posisi Ito, kabarnya Bayern harus merogoh kocek sekitar 100 juta euro. Menurut laporan yang sama, Eintracht meminta antara 60 hingga 65 juta euro untuk Brown, sementara Inter dilaporkan bersedia bernegosiasi untuk Bisseck mulai dari tawaran 40 juta euro.
Selain Ito, Kim juga dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Baru-baru ini, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain asal Korea Selatan tersebut telah memberikan lampu hijau kepada Juventus Turin untuk transfer. Namun, Si Nyonya Tua masih enggan mengeluarkan 40 juta euro yang diminta oleh pihak Munich untuk Kim.