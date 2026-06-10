FC Bayern kabarnya mengambil tindakan tegas: pemain yang dibeli seharga 20 juta euro itu tampaknya harus mencari klub baru

Namun, mengingat riwayat cedera Ito, tampaknya mustahil bagi sebuah klub untuk bersedia membayar biaya transfer sebesar itu demi merekrut pemain berusia 27 tahun ini. Pasalnya, akibat dua kali patah tulang metatarsal yang terjadi berurutan, Ito hanya mampu tampil dalam 31 pertandingan resmi bersama Bayern dalam dua tahun terakhir.

Terutama musim debutnya, bagi pemain Jepang ini terasa seperti film horor. Bahkan saat persiapan musim panas, ia mengalami patah tulang metatarsal yang fatal dalam sebuah pertandingan uji coba. Setelah itu, Ito baru kembali ke lapangan pada pertengahan Februari dan mengalami patah tulang metatarsal lagi pada pertandingan resmi kedelapan setelah comeback-nya pada akhir Maret, yang membuatnya absen hingga akhir musim gugur tahun lalu.

Meskipun Ito mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Bundesliga menjelang akhir musim berkat dominasi Munich dan gelar juara yang sudah dipastikan sejak awal, tubuhnya kembali bermasalah pada Februari ketika pemain Jepang itu mengalami robekan otot. Di posisi bek tengah, pemain kidal ini, sama seperti Min-Jae Kim, selalu kalah bersaing dengan duo mapan Jonathan Tah dan Dayot Upamecano dalam pertandingan-pertandingan penting di level nasional maupun internasional.

Bahkan di posisi alternatifnya sebagai bek kiri, ia hanya menjadi cadangan meskipun Alphonso Davies, pemain utama, juga mengalami masalah cedera dan performa yang menurun. Posisi tersebut selalu diisi oleh Josip Stanisic atau Konrad Laimer dalam pertandingan-pertandingan penting.