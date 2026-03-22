Dalam acara ZDF 'Aktuelles Sportstudio', Krösche menanggapi saran transfer dari pemilik FC Bayern München, yang menyatakan bahwa klub asal Hessen tersebut tidak boleh selalu menjual aset berharganya.
"FC Bayern juga akan kehilangan pemain": Markus Krösche membalas kritik dari Uli Hoeneß
"Saya yakin FC Bayern juga akan kehilangan pemain di masa depan," kata Krösche sambil menanggapi rumor yang beredar di media internasional: "Jika Michael Olise ingin pindah ke Real Madrid, maka akan ada peluang untuk itu."
Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, berulang kali muncul laporan bahwa Real Madrid atau klub-klub papan atas Liga Premier telah mengincar pemain berbakat tersebut. "Pasar telah berubah. Negara dan klub lain memiliki peluang yang berbeda. Menjaga daya saing Bundesliga dalam konteks internasional - itulah fokus utama kami," jelas Krösche.
Eintracht Frankfurt Berisiko Gagal Lolos ke Kompetisi Eropa - Uli Hoeneß Melontarkan Kritik
Dalam beberapa tahun terakhir, Eintracht telah berkembang menjadi klub penjual pemain paling efektif di Bundesliga. Pada tahun 2023, Randal Kolo Muani pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 95 juta euro; pada Januari 2025, Omar Marmoush bergabung dengan Manchester City seharga 75 juta euro; dan pada musim panas, Hugo Ekitike pindah ke FC Liverpool dengan nilai transfer 95 juta euro. Namun, Frankfurt tertinggal jauh dari target mereka sendiri di musim ini.
Saat ini, Frankfurt hanya menempati peringkat ketujuh di Bundesliga, yang berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkompetisi di ajang internasional - kecuali jika SC Freiburg, yang berada di peringkat kedelapan, berhasil lolos di Piala DFB, pertama di semifinal melawan VfB Stuttgart dan di final melawan FC Bayern atau Bayer Leverkusen.
Hoeneß menjelaskan hal ini dalam sebuah acara di Frankfurt School of Finance & Management: "Secara pribadi, saya bukan penggemar penjualan pemain-pemain bagus. Saya selalu mengatakan di FC Bayern: Kami adalah klub pembeli, bukan klub penjual." Menyapa juru bicara dewan direksi Frankfurt, Axel Hellmann, ia menambahkan: "Axel Hellmann juga akan menyadari bahwa dalam jangka panjang, setiap penjualan akan mengikis substansi tim. Memang menyenangkan jika sesekali mendapat 50 atau 60 juta euro, tapi apa konsekuensinya?"
Di bawah kepemimpinan Hoeneß, Bayern tidak pernah menerima lebih dari 45 juta euro untuk seorang pemain
Di bawah kepemimpinan Hoeneß, Bayern Munich tidak pernah lagi meraup lebih dari 45 juta euro untuk seorang pemain. Dengan jumlah tersebut, Bayern berhasil mendatangkan tiga pemain sekaligus, yaitu Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022), Lucas Hernandez (PSG, 2023), dan Matthijs de Ligt (Manchester United, 2024). Rekrutan termahal adalah Harry Kane, yang dibeli seharga sekitar 100 juta euro dari Tottenham Hotspur. "Hari ini saya akan membelinya seharga 150 juta," kata pria berusia 74 tahun itu. "Karena dia adalah impian bagi Bayern München. Ikon di seluruh dunia. Karakter yang baik, panutan bagi pemuda kami, para pemain berusia 18 tahun. Dia merangkul mereka. Dia memberi tahu mereka bagaimana cara menendang bola."
Pembeli potensial juga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk Olise. Pemain asal Prancis ini masih memiliki kontrak hingga 2029 setelah pindah dari Crystal Palace ke Munich dengan biaya 53 juta euro. Tidak ada klausul pelepasan.
Pemain-pemain yang hengkang dari Eintracht Frankfurt dalam jumlah rekor
Pemain Biaya transfer Tahun Klub baru Randal Kolo Muani 95 juta euro 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 juta euro 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 juta euro 2025 Manchester City Luka Jovic 63 juta euro 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 juta euro 2019 West Ham United