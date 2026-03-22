"FC Bayern juga akan kehilangan pemain": Markus Krösche membalas kritik dari Uli Hoeneß

Dalam beberapa tahun terakhir, Eintracht telah berkembang menjadi klub penjual pemain paling efektif di Bundesliga. Pada tahun 2023, Randal Kolo Muani pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 95 juta euro; pada Januari 2025, Omar Marmoush bergabung dengan Manchester City seharga 75 juta euro; dan pada musim panas, Hugo Ekitike pindah ke FC Liverpool dengan nilai transfer 95 juta euro. Namun, Frankfurt tertinggal jauh dari target mereka sendiri di musim ini.

Saat ini, Frankfurt hanya menempati peringkat ketujuh di Bundesliga, yang berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkompetisi di ajang internasional - kecuali jika SC Freiburg, yang berada di peringkat kedelapan, berhasil lolos di Piala DFB, pertama di semifinal melawan VfB Stuttgart dan di final melawan FC Bayern atau Bayer Leverkusen.

Hoeneß menjelaskan hal ini dalam sebuah acara di Frankfurt School of Finance & Management: "Secara pribadi, saya bukan penggemar penjualan pemain-pemain bagus. Saya selalu mengatakan di FC Bayern: Kami adalah klub pembeli, bukan klub penjual." Menyapa juru bicara dewan direksi Frankfurt, Axel Hellmann, ia menambahkan: "Axel Hellmann juga akan menyadari bahwa dalam jangka panjang, setiap penjualan akan mengikis substansi tim. Memang menyenangkan jika sesekali mendapat 50 atau 60 juta euro, tapi apa konsekuensinya?"