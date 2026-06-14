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Ismael SaibariGetty Images
Oliver Maywurm

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FC Bayern harus segera bertindak cepat untuk merekrut Ismael Saibari - kalau tidak, dia bisa saja bergabung dengan klub pesaing seperti Barcelona atau Real Madrid

World Cup
FEATURES
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco

Maroko nyaris unggul atas Brasil pada babak pertama, namun berkat kehebatan individu Vinicius, Selecao tetap bertahan dalam pertandingan. Setelah jeda, keadaan pun berubah.

Brasil, juara dunia terbanyak sepanjang sejarah, sama sekali tidak bermain layaknya juara dunia terbanyak pada babak pertama pertandingan pembuka Piala Dunia mereka melawan Maroko. Penampilan tim Afrika Utara itu justru semakin mengesankan; mereka berhasil memimpin dengan sangat layak berkat gol yang sangat apik dari Ismael Saibari, yang sedang diincar Bayern Munich.

Vinicius Junior dari Real Madrid terpaksa tampil sendirian di babak pertama, sehingga hanya gol darinya yang bisa membawa Brasil kembali ke dalam permainan. Setelah jeda, Selecao tampil seperti tim yang berbeda, mengambil alih kendali, dan mengendalikan permainan kreatif Maroko dengan jauh lebih baik.

Pada akhirnya, dua favorit terkuat untuk dua posisi teratas di Grup C ini bermain imbang 1-1 dalam pertandingan paling berkualitas sejauh ini di Piala Dunia 2026. Tiga hal yang menonjol dalam pertandingan ini.

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  • Terutama bagi Vinicius: Neymar juga berperan penting meski hanya duduk di bangku cadangan

    Neymar, yang pada menit-menit terakhir berhasil masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia, tidak bermain melawan Maroko. Ia tidak bisa bermain karena cedera betisnya masih mengganggu. Namun, pihak Selecao optimis bahwa pemain berusia 34 tahun dari FC Santos itu sudah siap bertanding kembali pada laga grup kedua melawan Haiti.

    Kini, Carlo Ancelotti tidak membawa Neymar sebagai pemain inti. Secara teknis, sang superstar tidak akan selalu menjadi sorotan. Namun – dan hal ini sudah terlihat pada laga pembuka melawan Maroko – bagi tim Brasil, Neymar tetap memainkan peran penting meski hanya duduk di bangku cadangan. Termasuk bagi Vinicius Junior, penerus sahnya sebagai pemain penentu bagi Selecao.

    Pasalnya, Vinicius tidak perlu sendirian menanggung tekanan besar untuk memikul beban negara sepak bola Brasil di pundaknya. Tekanan ini tentu saja melampaui apa yang terjadi di lapangan – dan di sinilah Neymar secara otomatis meringankan beban Vinicius.

    Saat duduk di bangku cadangan karena cedera melawan Maroko, Neymar terus-menerus ditampilkan di layar. Dia menjadi pusat perhatian, meski tidak berada di lapangan. Vinicius tentu saja sangat menyadari hal ini. Dan karena itu, dia bisa lebih efektif fokus pada apa yang terjadi dalam pertandingan itu sendiri. Dalam hal situasi di sekitar lapangan, Neymar memang sosok yang luar biasa.

    Sehingga, pada babak pertama, saat Brasil mengalami kesulitan besar menghadapi Maroko yang menekan secara agresif dan bermain luar biasa, Vinicius bisa menjadi bintang tunggal yang harus ia perankan. Hampir seluruh ancaman gol Brasil berasal dari aksi individu pemain serang Real Madrid ini. Dan pada menit ke-32, Vinicius-lah yang mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui salah satu aksi solonya.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Brasil vs. Maroko: Pemain idaman Kompany semakin menarik perhatian

    Ismael Saibari memilih jalur pergerakan yang tepat, sementara Brahim Diaz memberikan umpan dengan timing yang pas. Kemudian, saat berlari menuju kiper Brasil Alisson yang keluar dari gawangnya, Saibari memilih opsi penyelesaian yang tepat dan melaksanakannya dengan sempurna. Gol pembuka Maroko dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia melawan juara dunia terbanyak itu merupakan gol yang sempurna dan contoh klasik yang ideal.

    Saibari, yang konon akan segera pindah ke FC Bayern München, menjadi pemain utama dalam gol tersebut. Pelatih Vincent Kompany sendiri dilaporkan berupaya agar pihak FCB merekrut pemain timnas Maroko dari PSV Eindhoven ini. Pada laga pembuka Piala Dunia, Saibari memberikan banyak bukti mengapa Kompany begitu yakin padanya.

    Bukan hanya golnya yang luar biasa. Saibari, yang diturunkan sebagai penyerang tengah, menjadi faktor penting dalam permainan kombinasi yang kadang-kadang sangat kuat dari tim favorit rahasia yang kini tak lagi begitu tersembunyi. Berulang kali ia menunjukkan kecerdasan, memberikan umpan yang rapi, serta mengarahkan bola dengan cerdik dan akurat. Ia adalah penyerang tengah yang aktif berpartisipasi dalam permainan, yang saat ini mungkin paling baik diwakili oleh Harry Kane di kancah dunia. Dan bertindak sebagai cadangan bagi pemain Inggris itu tampaknya akan menjadi salah satu tugas yang akan diemban Saibari di Bayern.

    Namun, pemain berusia 25 tahun ini juga menunjukkan kualitas lainnya: dinamikanya, kecepatannya, kecerdasan permainannya, serta tekniknya yang baik. Ia bergerak dengan fleksibel di lini serang; baik posisi utamanya sebagai gelandang serang maupun perannya tambahan di sayap, ia diharapkan dapat mengisi peran tersebut di klub barunya di Munich. Dengan penampilannya melawan Brasil, Saibari semakin menarik perhatian. FCB sebaiknya segera menyelesaikan negosiasi transfer yang telah berlangsung berhari-hari ini - sebelum klub-klub besar lain seperti Real Madrid atau Barcelona ikut serta dalam perburuan sang penyerang.

  • Performa Brasil di babak pertama memang patut dikhawatirkan — namun mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah jeda

    Selama sebagian besar 45 menit pertama, penampilan Brasil ini memang patut dikhawatirkan. Juara dunia lima kali itu terkadang tampak lamban, kurang inovatif, bahkan kadang-kadang terlihat kewalahan. Hal ini disebabkan oleh penampilan kuat tim Maroko di satu sisi, namun di sisi lain juga karena performa tim asuhan Ancelotti yang sangat lemah sepanjang sebagian besar babak pertama.

    Brasil pun beruntung bahwa Maroko tidak mencetak satu atau dua gol lagi sebelum jeda. Selecao terlalu sering mengandalkan umpan-umpan panjang, sementara kreativitas dari lini tengah nyaris tidak ada. Dan yang terpenting: Dibandingkan dengan kelincahan para pemain Maroko, para pemain Brasil yang dikenal sebagai seniman bola yang inspiratif ini sering terlihat canggung dan kaku.

    Setelah babak kedua dimulai, para pemain Brasil tampak seperti orang yang berbeda. Ancelotti, antara lain, telah membebaskan murid teladannya, Casemiro—yang sesekali tampak tidak pada tempatnya—dari tekanan permainan Maroko yang dinamis. Bek kanan Roger Ibanez, yang juga sering kali tidak berada di level yang diharapkan, pun harus diganti. Fabinho dan Danilo yang masuk sebagai pengganti tampil jauh lebih baik, tetapi intensitas permainan Selecao secara keseluruhan kini jauh lebih baik.

    Permainan posisi Brasil kini membuat hidup tim Maroko menjadi sulit. Jarak antar pemain jauh lebih teratur, mereka mampu mengontrol permainan, dan mengambil alih kendali. Singkatnya: Brasil menciptakan fondasi yang jauh lebih baik agar para pemain berbakat di lini serang dapat menunjukkan kemampuan mereka. Vinicius pun tidak lagi menjadi satu-satunya bintang, sebaliknya Raphinha juga mulai lebih terlibat dalam permainan.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil vs. Maroko 1:1 (1:1) - data pertandingan

    Pertandingan

    Brasil vs. Maroko

    Kompetisi

    Piala Dunia 2026, Babak Grup, Pertandingan Hari Pertama

    Hasil

    1:1 (1:1)

    Gol

    0:1 Saibari (21.), 1:1 Vinicius (32.)

    Lokasi

    New York/New Jersey (AS)

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